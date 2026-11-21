Em Tiro, Diodato Abagnara relatou que a UNIFIL tinha começado a entregar posições ao exército libanês. Nenhuma transferência para Israel foi anunciada.

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Em Tiro, o general Diodato Abagnara informou que a UNIFIL começara a entregar algumas de suas posições em cooperação com o exército libanês. Quando questionado sobre os direitos de passagem nas áreas controladas por Israel, denunciou uma violação da resolução 1701 relativa à situação no terreno. Suas observações não anunciam qualquer mudança de posição para Israel.

Remissões em coordenação com o Exército Libanês

O chefe da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) falou neste sábado, 21 de novembro, durante um encontro com mais de 70 mulheres do Sul em Tiro. Referiu-se a várias posições em causa, sem fazer um inventário ou especificar o calendário dos descontos.

No mesmo intercâmbio, o General distinguiu esta cooperação de posições em áreas controladas por Israel. Em resposta a uma pergunta sobre o seu destino, ele invocou a Resolução 1701 para denunciar a situação no terreno e recordar o que a presença dos pacificadores ainda permite: ver violações e informar as Nações Unidas. A presença de forças israelitas numa região não diz a quem será entregue o controlo das Nações Unidas.

Que resoluções fixaram 1701 e 2790

O no 2 da resolução 1701 liga, após a cessação total das hostilidades, o destacamento conjunto do Exército Libanês e da UNIFIL à retirada paralela das forças israelitas do sul do Líbano. A Resolução 2790 reitera o apelo à retirada das forças israelitas a norte da Linha Azul e apela às autoridades libanesas para que se desloquem para as posições assim libertadas, com o apoio temporário da UNIFIL. Estas são as posições ocupadas por Israel, não o controle da missão.

Para os ativos da UNIFIL, o parágrafo 9 da resolução 2790 prevê precauções para garantir a sua transferência para a entidade designada de acordo com as regras das Nações Unidas. Não designa um destinatário do site por site. Por conseguinte, a cooperação descrita em Tiro com o exército libanês não vale a pena anunciar uma solução geral para todos os direitos de passagem.

A publicação de um sítio não prorroga o mandato

As operações da UNIFIL deverão cessar em 31 de Dezembro de 2026. A missão indica que o phase-out começará em 1 de janeiro de 2027 e terá lugar durante o ano. A rendição de um direito de passagem não transfere, por si só, as funções de supervisão e de ligação das Nações Unidas. Em Tiro, Abagnara pediu a preservação dessas funções para evitar um vazio após a partida da missão, embora recordando que o futuro da presença das Nações Unidas no Sul é uma responsabilidade do Conselho de Segurança.

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