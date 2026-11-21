O exército iraniano afirma ter danificado um F-16 americano na sexta-feira, 20 de novembro. O CENTCOM nega qualquer ataque e as imagens transmitidas não permitem decidir.

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O exército iraniano afirma ter danificado um F-16 americano no Golfo Pérsico na noite de sexta-feira, 20 de novembro. O comando militar americano para o Oriente Médio, CENTCOM, nega qualquer ataque a tal aeronave naquele dia. Não há provas independentes disponíveis para estabelecer os danos de emergência ou desembarque anunciados por Teerão.

O que diz o comunicado de imprensa iraniano

Em um comunicado de imprensa divulgado no sábado, o escritório de imprensa do exército regular iraniano afirma que uma aeronave americana foi danificada em voo. Segundo este relato, o piloto interrompeu a sua missão e fez uma aterragem de emergência. O texto refere-se a um aeroporto da região sem nome. Por conseguinte, não estabelece o país onde a aeronave teria desembarcado.

O que Washington nega

Em uma mensagem postada no sábado às 1444 UTC, o CENTCOM não só contesta a magnitude do alegado incidente: afirma que o Irã não atacou nenhum F-16 dos EUA na sexta-feira. Ele acrescenta que os caçadores americanos no Oriente Médio estão seguros e todos são contabilizados.

O que as imagens não permitem

A mídia estatal iraniana transmitiu uma sequência apresentada como relacionada ao incidente. A data de publicação de um vídeo não define a data de filmagem. Na ausência de imagens cuja origem, data e localização sejam verificadas de forma independente, não é possível confirmar a identidade da aeronave, a localização de qualquer aterragem ou entrada no espaço aéreo de um país.

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