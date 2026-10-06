Santo Rafqa A primeira libanesa Santa Jrabta, Batrun, Santo Rafqa, libanesa freira maronita, encarnação de fé e sofrimento oferecido a Deus. Em 1897, foi uma das fundadoras..

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Santo Rafqa O primeiro libanês St. Jrabta, Batrun

Santo Rafqa, religioso libanês maronita, encarnação de fé e sofrimento oferecido a Deus.

Em 1897 foi uma das fundadoras do convento de São José de Jrabta, nas alturas de Batrun.

Ainda hoje, sua igreja subterrânea acolhe muitos peregrinos que vieram se reunir nos lugares onde morava e orava.

Em 1885, ela pediu a Deus que soubesse que Seus sofrimentos serão imediatamente atingidos com imensa dor na cabeça e nos olhos. Um médico americano, tentando tratá-la, vai tirar-lhe um olho por engano.

Ela morreu em 23 de março de 1914, e está enterrada no cemitério do mosteiro que ela fundou, onde uma luz misteriosa iluminará seu túmulo por duas noites.

Seu bordado, feito com suas próprias mãos durante sua vida no convento, é agora preservado e exposto ao santuário.

Canonizado em 10 de junho de 2001 por João Paulo II, São Rafqa é a primeira mulher libanesa e quase orientalmente declarada santa. É comemorado a cada 23 de março.

📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun

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