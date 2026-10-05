Registros de órgãos: como o Líbano está tentando reconstruir um sistema quase desaparecido

O Líbano está a tentar relançar o seu sistema nacional de transplante de órgãos, quase paralisado por crises sucessivas. Nova estrutura, financiamento público, coordenação hospitalar, listas de espera e sensibilização para a doação precisam ser reconstruídas. A questão vai além da cirurgia: restaurar toda a cadeia para transformar um potencial doador em um transplante bem sucedido e sustentável.

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Um reavivamento que começa a partir de um sistema para reconstruir, não uma página branca

O ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, anunciou a reativação de uma estrutura nacional para organizar a doação e transplante de órgãos e preparar a legislação de implementação necessária para o reinício das operações financiadas pelo Ministério. O anúncio pode parecer técnico. No entanto, afeta uma cadeia médica que está entre as mais complexas que um sistema de saúde pode manter: identificar um doador, confirmar as condições médicas da amostra, coordenar várias equipes, manter os órgãos, selecionar receptores, realizar o transplante e acompanhar a vida.

O Líbano não descobre este medicamento. Aos poucos construiu uma experiência nacional, com uma estrutura dedicada à doação e transplante de órgãos e tecidos humanos. Esta organização trabalhou por anos antes de suas atividades foram gradualmente paralisadas. A crise financeira desencadeada a partir de 2020, a pandemia, a inadequação e irregularidade de orçamentos e, posteriormente, o desaparecimento de uma figura central no esquema enfraqueceu um sistema que já dependia de coordenação permanente entre ministérios, hospitais, médicos, laboratórios, famílias e autoridades religiosas.

O relançamento anunciado não implica, portanto, a abertura de um novo programa. Consiste em restabelecer uma arquitetura já existente, entendendo por que ela quase parou e verificando se o estado é hoje capaz de financiar não só a cirurgia cirúrgica, mas tudo o que torna esta operação possível.

1999: criação de um quadro nacional

Em 1999, foi criada uma Comissão Nacional de Transplante de Órgãos pela Decisão Ministerial n.o 1:59. Outras decisões então organizaram sucessivos conselhos administrativos, nomeadamente entre 2005 e 2009. Essa institucionalização era indispensável. O transplante não pode ser baseado apenas na iniciativa de um cirurgião ou hospital. Requer regras comuns para coleta, consentimento, seleção dos destinatários e fluxo de informações.

Nesse mesmo ano, na noite de 23-24 de janeiro de 1999, um transplante cardíaco natural foi relatado ao Hospital Universitário Hammoud em Saida, sob a orientação do cirurgião cardíaco Mohammad Saab e com a colaboração de uma equipe do Hospital Rizk. Este episódio pertence à memória médica de um país que então tinha as habilidades humanas e hospitalares necessárias para realizar intervenções de alto nível.

O desafio, porém, foi mais amplo do que a cirurgia. Para que um programa nacional funcione, deve ser prontamente comunicada uma morte susceptível de permitir uma doação, verificada a existência de critérios médicos, acompanhada da família, de equipas de recolha disponíveis e de destinatários compatíveis identificados sem demora. Uma falha de um único passo pode tornar o órgão inutilizável. A função da estrutura nacional era justamente ligar esses atores.

O problema não era apenas médico: era preciso criar uma cultura de dar

O programa rapidamente descobriu que a competência médica não era suficiente. A doação de órgãos afeta a morte, o corpo, a família e as crenças religiosas. Em 2006, uma pesquisa com 2.500 pessoas indicou que 52% eram a favor da doação, enquanto 22% se opunham a ela. A religião parecia ser o primeiro motivo de recusa. Este resultado conduziu uma parte importante do trabalho para sensibilizar.

Durante vários anos, foram organizadas campanhas em escolas, universidades e outros espaços públicos. O objetivo não era apenas distribuir cartões de doadores. Era necessário explicar o que é uma imposição, distinguir o dom após a morte do dom de viver, responder aos medos das famílias e, sobretudo, obter uma palavra clara das autoridades religiosas.

Esta estratégia levou a um diálogo profundo com os líderes comunitários. Em 2015, foi assinado um protocolo de cooperação com a Comissão Episcopal para a Pastoral da Saúde, representada por Dom Maroun Ammar. Então, em maio de 2016, o trabalho resultou na obtenção de fatwas, cartas eclesiásticas e assinaturas de representantes da comunidade em cartões de presente. Esta etapa, realizada sob o mandato do ministro da Saúde Wael Abu Faour, tinha um escopo muito concreto: levantar a ideia de que o dom seria automaticamente contrário à religião.

Em um país onde a filiação denominacional faz parte da vida social, esse reconhecimento era indispensável. Uma família confrontada com a morte brutal de um familiar não teve tempo para abrir um debate teológico. Saber que sua autoridade religiosa já tomou uma posição pode reduzir a incerteza quando se deve tomar rapidamente uma decisão.

A partir de 2020, a cadeia quebra em vários lugares

O declínio do programa não é explicado por uma única causa. A crise financeira atingiu primeiro orçamentos públicos e hospitais. Os transplantes requerem exames biológicos, testes de compatibilidade, medicamentos, equipes especializadas e capacidades de conservação. Algumas destas despesas dependem de produtos importados ou de tecnologias caras. Quando o financiamento público se torna irregular, toda a cadeia se torna frágil.

A pandemia de Covid-19 acrescentou outra ruptura. As campanhas de conscientização foram interrompidas ou reduzidas, enquanto as unidades de saúde se concentraram em emergências de saúde. Um programa de doação também depende da continuidade de sua presença pública. Quando as campanhas desaparecem, o registro diminui, as famílias estão menos familiarizadas com o sujeito e os próprios profissionais podem perder alguns reflexos de relato.

O orçamento da estrutura nacional permaneceu então insuficiente e irregular. Não basta ter uma existência legal. Uma organização de transplante deve dispor de permanências, coordenadores e meios operacionais disponíveis quando um potencial dador aparecer, inclusive à noite ou durante um fim-de-semana. A falta de financiamento estável transforma uma estrutura teoricamente nacional em um dispositivo incapaz de reagir com a velocidade exigida pela medicina do transplante.

O desaparecimento de Antoine Georges Stephan deixou um vácuo humano

Além da crise financeira e institucional, o professor Antoine Georges Stephan, diretor médico e fundador da estrutura nacional, desapareceu no final de 2024. Sua morte criou um vácuo de liderança em uma área onde a experiência acumulada é muito importante. A coordenação nacional não funciona apenas com textos; Também se baseia em pessoas que podem trabalhar em conjunto com equipes de diferentes instituições.

Esta dependência de alguns números é, por si só, uma fraqueza institucional. Um sistema robusto deve sobreviver à partida do seu fundador. A nova estrutura anunciada deve, portanto, evitar replicar uma organização super-personalizada. Deve atribuir responsabilidades, treinar coordenadores, documentar procedimentos e integrar várias instituições acadêmicas para que a operação não se baseie em uma pessoa.

O desaparecimento de Stephan também lembra a perda de habilidades no sistema de saúde libanês desde a crise. O transplante requer cirurgiões, anestesistas, reatores, nefrologistas, cardiologistas, imunologistas, enfermeiros e técnicos especializados. O relançamento terá, portanto, de verificar não só se os textos existem, mas também se as equipas necessárias ainda estão disponíveis e podem ser mobilizadas.

O pagamento da transacção não é suficiente

O anúncio da propriedade de um departamento de operações é um dos obstáculos mais óbvios: o custo. Mas o transplante não pode ser financiado como ato cirúrgico isolado. Antes da intervenção, o destinatário deve ser submetido a exames e inscrito num sistema de determinação da elegibilidade. Quando um órgão fica disponível, os testes necessários devem ser realizados rapidamente. Após o transplante, o doente deve ser monitorizado e tratado para evitar a rejeição.

Por conseguinte, o custo real é repartido por vários períodos. Há um custo pré-transplante, um custo de coleta e transporte, um custo operacional e um custo pós-intervenção. Um programa que financia a hospitalização, mas que permite ao doente pagar exames ou medicamentos necessários para o acompanhamento, cria uma cobertura incompleta. A sobrevivência do enxerto depende precisamente dessa continuidade.

O departamento também precisará esclarecer como os hospitais serão pagos. Se os reembolsos públicos forem demasiado atrasados, as instituições podem estar relutantes em incorrer em despesas significativas. Portanto, a recuperação requer um procedimento financeiro específico, suficientemente rápido para garantir que a decisão médica não seja paralisada pelo medo de uma fatura não paga.

O doador falecido, a ligação mais difícil de reconstruir

Parte dos transplantes pode ser realizada por doadores vivos, especialmente em certos transplantes renais. Mas um programa nacional abrangente também depende da doação pós-morte. É aqui que a coordenação se torna a mais complexa. É necessário identificar rapidamente situações médicas compatíveis, aplicar critérios legais e médicos, contactar a família e organizar a recolha num prazo muito curto.

O consentimento é, portanto, um elemento central. Os cartões de doador e as campanhas de sensibilização podem expressar uma vontade, mas o funcionamento prático depende do quadro jurídico e da forma como as famílias estão envolvidas. Uma equipe hospitalar diante de uma família de luto deve ser capaz de explicar o processo com precisão, sem pressão e sem ambiguidade.

A confiança é essencial. Qualquer suspeita de favoritismo na alocação de órgãos pode destruir um programa. Por conseguinte, a nova estrutura terá de estabelecer critérios transparentes para as listas de espera e a atribuição. A emergência médica, compatibilidade e regras devem ser conhecidas. O estatuto social, as relações ou a capacidade financeira não podem tornar-se critérios implícitos.

Os dados regionais mostram o que representa um sistema organizado

Os experimentos árabes citados no dossiê dão ordens úteis de magnitude sem permitir a classificação direta. Nos Emirados Árabes Unidos, o programa Hayat tinha mais de 39 mil doadores registrados em 12 de agosto de 2026 e havia contribuído para mais de 1.195 transplantes desde sua criação. Esses números não significam que os 39.000 inscritos realmente deram um órgão; eles medem uma base de voluntários e um volume cumulativo de operações.

Na Tunísia, estimativas publicadas em 17 de maio de 2026 relataram mais de 1.500 pacientes nas listas de espera de transplante renal, em comparação com cerca de 16.000 doadores registrados. Mais uma vez, as categorias não são directamente comparáveis com as dos Emirados Árabes Unidos ou do Líbano. Alguns números medem registros, outros de transplantes ou pacientes à espera.

O interesse destes exemplos é outro. Eles mostram que um programa moderno é baseado em registros, dados e a capacidade de rastrear potenciais doadores e receptores simultaneamente. Por conseguinte, a recuperação libanesa terá de apresentar os seus próprios dados actualizados. Quantos pacientes esperam por um transplante hoje? Quantos são elegíveis? Quantos doadores estão registados? Quantos hospitais podem realizar cada tipo de intervenção? Sem esses dados, é impossível planejar as necessidades.

Os primeiros meses serão os da arquitetura, ainda não promessas

Rakan Nassereddine disse que a nova estrutura deve em breve realizar suas primeiras reuniões e preparar os decretos de execução necessários para a organização do setor. Este passo é menos visível do que um transplante bem sucedido, mas determinará o que se segue. A composição da organização, as responsabilidades médicas e administrativas, as relações com os hospitais e os arranjos de financiamento devem ser esclarecidas.

A nova arquitetura também terá que incorporar as lições da parada anterior. Um orçamento ocasional não é suficiente. Uma estrutura sem sucessão organizada é vulnerável. As campanhas de sensibilização ad hoc não substituem uma estratégia em curso. E a gestão pública da operação deve estar ligada à dos exames e acompanhamento.

O desafio é, portanto, passar de um anúncio para uma verdadeira cadeia operacional. No dia em que um potencial doador for identificado em um hospital, o sistema precisará saber quem chamar, quem verificar os critérios, quem contatar a família, quem organizar os exames, como o receptor é selecionado, quem realizar a operação e quem pagar por cada etapa. É precisamente neste momento que saberemos se a estrutura realmente existe.

Reconstruir a confiança com a medicina

O Líbano conseguiu mudar a perspectiva da doação de órgãos envolvendo médicos, instituições públicas, escolas, universidades e autoridades religiosas. Esta construção levou anos. Seu enfraquecimento mostra que uma cultura do dom nunca é definitivamente adquirida. Quando as instituições desaparecem do espaço público, o sujeito volta a se distanciar e as famílias se encontram sozinhas diante de uma decisão extremamente difícil.

Por conseguinte, o relançamento terá de retomar o trabalho de sensibilização quase ao mesmo tempo que o trabalho regulamentar. Terá que explicar os procedimentos, lembrar as posições religiosas obtidas, formar equipes hospitalares e mostrar que a atribuição de órgãos se baseia em regras justas. A confiança não é decretada por decisão ministerial.

O país ainda tem a história, habilidades e experiência necessárias para reconstruir este mecanismo. Mas o jogo é agora mais exigente do que em 1999. Já não se trata de provar que o Líbano sabe fazer transplantes. Deve demonstrar que pode manter uma instituição capaz de funcionar apesar das crises, financiar toda a cadeia assistencial e sobreviver ao afastamento das pessoas que a criaram. O sucesso, portanto, não será medido pela primeira operação anunciada. Medirá a capacidade de fazer desta primeira operação o início de um sistema sustentável.

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