7 octobre 2026
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Salam: Guerra Estadual e Paz · Vozes globais

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O primeiro-ministro Nawaf Salam declarou quarta-feira, 7 de outubro de 2026, que as decisões sobre guerra, paz e segurança nacional não poderiam ser tomadas fora das instituições constitucionais. Por ocasião do centenário da Constituição libanesa, ele associou esta exigência ao Acordo de Taif e à extensão da autoridade estatal em todo o país. As suas declarações vieram numa altura em que o seu Governo tinha iniciado a questão do monopólio das armas e colocado a decisão militar no centro do debate sobre a soberania.

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O primeiro-ministro Nawaf Salam declarou quarta-feira, 7 de outubro de 2026, que as decisões sobre guerra, paz e segurança nacional não poderiam ser tomadas fora das instituições constitucionais. Falando por ocasião do centenário da Constituição libanesa, ele anexou este princípio ao Acordo de Taif e à extensão da autoridade do Estado em todo o país. As suas observações chegam num momento em que a questão do monopólio das armas e da decisão militar se tornou uma das principais questões políticas e institucionais do Líbano.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam reafirmou na quarta-feira que as decisões sobre a guerra e a paz são da exclusiva responsabilidade do Estado libanês. Em uma cerimônia centenária, ele considerou que a soberania permaneceu incompleta quando as decisões sobre guerra, paz ou segurança nacional foram tomadas fora das instituições constitucionais. Ele apresentou esta questão como uma condição essencial para a existência de um Estado genuíno, não como uma questão separada das reformas políticas planejadas desde o fim da guerra civil.

A declaração surge num contexto directamente relacionado com o debate sobre as armas do Hezbollah. Desde o início da guerra na fronteira libanesa-israelense após 7 de outubro de 2023, a questão de quem pode decidir envolver o Líbano em um confronto militar ocupa um lugar central na vida política. O Governo de Nawaf Salam colocou, desde então, o monopólio de armas do Estado entre as suas prioridades e afirmou repetidamente que as decisões militares estratégicas devem ser tomadas por instituições jurídicas.

Salam liga-se Taif à autoridade exclusiva do Estado

Nawaf Salam baseou seu argumento no Acordo de Taif celebrado em 1989 para acabar com a guerra civil e reorganizar o funcionamento institucional do país. Segundo ele, Taef não separou reformas políticas da restauração da autoridade pública. O texto também previa a extensão desta autoridade em todo o país, a dissolução das milícias e o regresso das forças armadas no âmbito das instituições jurídicas.

Para o Primeiro-Ministro, estes princípios são a base sem a qual nenhum Estado eficaz pode funcionar. Ele considerou que a soberania popular não tinha sentido quando vários centros de autoridade existiam ao lado das instituições que representavam a população. Da mesma forma, continuou, o Estado de direito não pode funcionar a menos que a lei se aplique a todos segundo as mesmas regras.

Foi neste contexto que Salam abordou as decisões de guerra, paz e segurança nacional. Sua mensagem, portanto, não era apenas sobre posse de armas fora das forças regulares. Trata-se também da capacidade de decidir sobre a sua utilização e, mais amplamente, sobre a questão de que instituição poderia envolver o país em conflito.

Sem citar diretamente o Hezbollah nesta passagem, o primeiro-ministro assumiu assim um dos princípios que estruturam a ação de seu governo por vários meses. Considera que o Estado deve exercer apenas a autoridade militar e que a decisão estratégica não pode pertencer a uma organização independente das instituições constitucionais.

A guerra desde 2023 colocou a questão na vanguarda

Esta questão assumiu uma nova dimensão no Líbano após 8 de outubro de 2023. Após o ataque do Hamas a Israel, o Hezbollah abriu uma frente a partir do Líbano do Sul, que foi descrito como apoiando Gaza. As trocas de fogo com Israel continuaram por quase um ano, levando a um confronto muito maior a partir de setembro de 2024.

A guerra então causou pesadas perdas de vidas, deslocamento e destruição em várias partes do país, particularmente no sul do Líbano, Bekaa e nos subúrbios do sul de Beirute. Hezbollah também perdeu uma parte significativa de seu comando. Seu secretário-geral Hassan Nasrallah foi morto em 27 de setembro de 2024 em uma greve israelense nos subúrbios do sul.

A entrada em vigor da cessação das hostilidades em 27 de novembro de 2024 não encerrou o debate político iniciado por esta sequência. Pelo contrário, a questão da decisão sobre a guerra e a paz tornou-se inseparável da questão das armas Hezbollah, do destacamento do exército libanês e da implementação da Resolução 1701 no Sul.

É neste contexto que as observações de Salam assumem o seu significado actual. Invocando Taif, o Primeiro-Ministro coloca a questão no funcionamento institucional do Líbano e não no único equilíbrio de forças entre os partidos. Seu argumento é que a autoridade militar exclusiva do Estado já era um dos princípios em que a reconstrução institucional deveria ser baseada após a guerra civil.

O governo já entregou o ficheiro de armas

As declarações de quarta-feira estendem as decisões já tomadas pelo governo. Em 2026, o Conselho de Ministros reafirmou repetidamente o princípio do monopólio estatal das armas e confiou ao exército um papel central na sua implementação. Por conseguinte, o processo já não se limita às declarações políticas das várias forças libanesas: faz agora parte das decisões oficiais de execução.

Em 2 de março de 2026, o governo deu um passo adicional após novos tiros reivindicados pelo Hezbollah. O Conselho de Ministros tinha reafirmado que a decisão sobre a guerra e a paz pertencia exclusivamente ao Estado. Ele também proibiu as atividades militares e de segurança do Hezbollah fora das instituições legais e pediu ao movimento para entregar suas armas ao Estado.

No entanto, esta abordagem é acompanhada de outro aspecto que as autoridades libanesas constantemente apresentam: a retirada israelita dos territórios libaneses, a cessação dos ataques contra o país e o respeito pela soberania libanesa. Salam defendeu essas demandas em paralelo com o monopólio de armas, considerando que o Estado deve ser capaz de exercer sua autoridade sem Israel intervir militarmente no território libanês.

Por conseguinte, o Governo apresenta ambos os requisitos como estando sujeito ao mesmo princípio de soberania. Ele reivindica o controle de armas e decisões militares dentro do país, rejeitando as operações israelenses em território libanês e pedindo que Israel se retire das posições que ainda ocupa.

Salam pergunta se Taef foi realmente aplicado

O Primeiro-Ministro ampliou o seu discurso para cobrir toda a implementação do Acordo de Taif, sem fazer deste aspecto o foco da sua intervenção sobre a soberania. Ele perguntou se o Líbano tinha realmente implementado o acordo ou se se tinha limitado a disposições que tinham redistribuído poderes entre as várias componentes do sistema político.

Salam lembrou que a paridade entre cristãos e muçulmanos tinha sido consagrada, mas que o Senado previsto por Taif nunca tinha sido criado. Notou também que a abolição do confessionalismo político havia sido declarada um objetivo nacional sem que fosse estabelecido um caminho concreto para alcançá-lo. A descentralização administrativa, outra reforma prevista para várias décadas, também permanece pendente.

Para o Chefe de Governo, estes atrasos mostram que a aplicação do Taif permaneceu parcial. As disposições relativas à partilha de poderes foram implementadas, enquanto várias reformas destinadas a transformar o funcionamento do Estado permaneceram incompletas. Salam coloca nesta mesma lógica a completa restauração da autoridade estatal e o controle exclusivo da força legítima.

O centenário da Constituição como um lembrete institucional

O quadro escolhido para esta intervenção fornece à mensagem um âmbito adicional. Nawaf Salam falou por ocasião do centenário da Constituição libanesa, promulgado em 1926. Usou este aniversário para revisitar a lacuna entre os princípios consagrados nos textos e sua aplicação efetiva na vida institucional.

Assim, sua intervenção vai além da única pergunta do Hezbollah, mesmo que o arquivo de armas hoje dê uma ressonância imediata às suas observações. Mais amplamente, Salam levantou a questão da existência de centros de decisão fora das instituições constitucionais, o respeito uniforme pela lei e a capacidade do Estado para exercer sua autoridade em todo o país.

A referência a Taëf também permite que o primeiro-ministro coloque o debate atual em um contexto anterior aos confrontos que irromperam em outubro de 2023. O princípio do controlo estatal sobre as armas e a dissolução das milícias não é apenas o resultado da última guerra com Israel. Pertence às disposições políticas elaboradas no final da guerra civil, embora a sua aplicação e interpretação tenham sido objecto de profundas diferenças desde 1989.

As observações de quarta-feira, no entanto, chegam num momento em que esta questão já não é teórica. O governo iniciou o monopólio de armas, enquanto o exército é chamado a reforçar a sua autoridade nas áreas onde se desloca. Ao mesmo tempo, o Líbano continua a exigir o fim dos ataques israelitas e a retirada de Israel das posições ainda ocupadas no seu território.

Ao afirmar que a soberania permanece incompleta quando a guerra, a paz ou a segurança nacional decidem fora das instituições, Nawaf Salam liga diretamente uma das principais questões políticas de 2026 aos princípios de Taif. Agora a questão de sua implementação permanece, enquanto o monopólio de armas, o destacamento do exército, posições israelenses e reformas institucionais inacabadas continuam a pesar na agenda do Estado.

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