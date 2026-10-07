Israel alega 28 mil greves no Líbano e na Síria

O exército israelense afirma ter atingido 28 mil alvos no Líbano e na Síria desde 7 de outubro de 2023. No Líbano, esta estatística militar abrange três anos de bombardeio, destruição e perda considerável de vidas. Organizações internacionais documentaram vários ataques que poderiam constituir crimes de guerra. Evidências de antigos líderes israelenses também mostram que uma grande ofensiva contra o Hezbollah no Líbano tinha sido seriamente considerada já em 11 de outubro de 2023, três dias após o início dos confrontos fronteiriços.

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O exército israelense alegou na quarta-feira, 7 de outubro de 2026, que havia atingido 28 mil alvos no Líbano e na Síria desde 7 de outubro de 2023, dentre quase 100 mil alvos em toda a região. No Líbano, o registro militar abrange três anos de bombardeio, destruição e operações, resultando em vários milhares de mortes e dezenas de milhares de feridos. Organizações internacionais documentaram ataques israelenses que poderiam constituir crimes de guerra. Evidências de antigos líderes israelenses também estabeleceram que uma grande ofensiva contra o Hezbollah no Líbano tinha sido seriamente considerada desde 11 de outubro de 2023.

O exército israelense entregou na quarta-feira seu registro de três anos de operações militares no Oriente Médio. Alega ter atingido quase 100.000 alvos na região desde 7 de outubro de 2023, incluindo 28 mil no Líbano e na Síria. Também afirma que 20.000 projéteis foram lançados do Líbano para o território israelense durante este período. Estes números são os do exército israelita, que não especificava no seu anúncio a distribuição dos 28 mil alvos entre os territórios libanês e sírio.

Dado o Líbano, este número é principalmente um reflexo de uma campanha militar que atingiu o país durante três anos. Segundo relatórios cumulativos disponíveis do Ministério da Saúde do Líbano, as operações israelenses resultaram em vários milhares de mortes e dezenas de milhares de feridos desde outubro de 2023. O conflito também deslocou a população maciçamente, destruiu bairros e aldeias, danificou a infraestrutura civil e agravou uma crise econômica que já havia afetado o país antes da guerra.

28 000 greves no Líbano e na Síria desde 2023

O número anunciado na quarta-feira mostra a intensidade das operações israelenses desde o início da guerra regional. O Líbano foi treinado diretamente nesta sequência a partir de 8 de outubro de 2023, quando Hezbollah começou a atacar posições israelenses do Sul, após a operação do Hamas. O movimento libanês então apresentou suas ações como uma « frente de apoio » em Gaza que pretendia, entre outros, estabelecer forças israelenses na fronteira.

Os confrontos permaneceram concentrados principalmente em torno da fronteira por vários meses, embora os ataques gradualmente se espalharam para o Líbano. Israel levou a cabo assassinatos e atingiu posições Hezbollah, bem como veículos, casas e cidades distantes da fronteira. O confronto mudou em escala de setembro de 2024, quando o exército israelense lançou uma campanha muito maior contra o Hezbollah e intensificou seus bombardeios no Sul, Bekaa e nos subúrbios do sul de Beirute.

A guerra aberta de 2024 causou um aumento acentuado no número de vítimas e desalojou mais de um milhão de pessoas no auge do bombardeio. Hezbollah perdeu uma parte significativa de seu comando, incluindo seu secretário-geral Hassan Nasrallah, que foi morto em 27 de setembro de 2024 em um ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute. Israel então lançou operações terrestres no sul do Líbano antes de uma cessação das hostilidades entrou em vigor em 27 de novembro.

Israel planejou uma grande ofensiva já em outubro de 2023

A cronologia dos primeiros dias do conflito, no entanto, mostra que a suposição de uma guerra muito maior no Líbano tinha sido considerada cedo pelos líderes israelenses. O fogo de Hezbollah começou em 8 de outubro de 2023, mas três dias depois, em 11 de outubro, parte do governo e comando israelense já estava planejando uma grande ofensiva preventiva contra o movimento no Líbano.

O ex-ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, confirmou depois de deixar o governo que tinha apoiado o lançamento de tal operação. Segundo seu relato, o projeto não foi simplesmente uma resposta às trocas de fogo na fronteira. Israel estava planejando atacar uma parte do comando do Hezbollah e capacidades militares simultaneamente, a fim de trazer um grande golpe para o movimento desde os primeiros dias da guerra.

A existência deste debate na cimeira do Estado israelita também foi confirmada por Gadi Eisenkot, ex-Chefe de Estado-Maior que se tornou membro do gabinete de guerra após 7 de Outubro. Eisenkot explicou que ele e Benny Gantz se opuseram à abertura imediata de uma grande guerra contra o Líbano. Segundo ele, tal decisão teria sido um erro estratégico, pois Israel já estava preparando sua ofensiva contra Gaza.

Os Estados Unidos também haviam intervindo para evitar esta extensão imediata da guerra. Informações publicadas no final de 2023 relataram uma troca entre o presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 11 de outubro. Israel então temia um ataque iminente do Hezbollah, mas Washington não compartilhou este apreço e pediu aos oficiais israelenses que não lançassem um ataque que pudesse provocar uma guerra regional.

O escritório de Netanyahu desafiou parte desta versão e alegou que o primeiro-ministro tinha inicialmente escolhido concentrar o esforço militar em Gaza. Declarações posteriores de Gallant e Eisenkot, no entanto, confirmaram que um grande ataque ao Hezbollah tinha sido planejado ao mais alto nível em Israel desde os primeiros dias do confronto. Gallant até apresentou retrospectivamente o abandono desta opção como uma oportunidade estratégica perdida para Israel.

Uma cronologia mais complexa do que uma simples « reação »

Estes elementos são importantes para compreender a guerra no Líbano. As operações de Hizbullah de 8 de outubro contribuíram para o estabelecimento de confronto armado na fronteira e resultaram em baixas e destruição em Israel. Mas apresentar toda a campanha israelense que se seguiu como uma mera resposta ocultista progressiva o fato de que uma ofensiva muito mais ampla contra o Líbano já foi discutida em Tel Aviv três dias após as primeiras trocas.

Este calendário permite também que os 28 000 objectivos hoje alegados sejam colocados numa estratégia mais ampla. Quando a ofensiva israelense em grande escala foi finalmente lançada em setembro de 2024, ele perseguiu vários objetivos que Gallant afirmou ter desejado alcançar em outubro de 2023: enfraquecer o comando de Hezbollah, destruir uma parte significativa de suas capacidades militares e mudar a proporção de forças na fronteira libanesa.

Isto não elimina a responsabilidade do Hezbollah pelas suas próprias operações militares ou pelas suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional. Mas as violações por um partido não dão ao outro o direito de atacar civis, realizar ataques desproporcionados ou destruir propriedade civil sem necessidade militar. Cada ataque deve ser avaliado separadamente de acordo com as regras aplicáveis aos conflitos armados.

Milhares de mortos e dezenas de milhares feridos

O balanço humano é a principal realidade por trás das estatísticas militares publicadas por Israel na quarta-feira. Desde outubro de 2023, vários milhares de pessoas foram mortas no Líbano e dezenas de milhares foram feridas. As vítimas incluem combatentes, mas também civis, incluindo mulheres, crianças, pessoal médico, trabalhadores de primeiros socorros e jornalistas.

A primeira guerra aberta de 2024 já havia deixado um recorde extremamente pesado. Com a aproximação do cessar-fogo de 27 de novembro, as autoridades libanesas registraram mais de 3.700 mortes e mais de 15.000 feridos desde outubro de 2023. Estes números continuaram a aumentar posteriormente com os ataques israelitas após a cessação das hostilidades e com as novas fases de confronto.

Os civis pagaram um preço importante. As Nações Unidas e as organizações de direitos humanos documentaram greves em lares e áreas civis, bem como ataques contra crianças, pessoal médico e trabalhadores de resgate. Mesmo após o cessar-fogo de novembro de 2024, civis continuaram a ser mortos por operações israelenses no Líbano.

Ataques susceptíveis de constituir crimes de guerra

Várias operações israelenses foram especificamente investigadas por organizações internacionais. Human Rights Watch e Anistia Internacional documentaram ataques contra civis, primeiros socorros, pessoal médico, jornalistas e propriedade civil. Alguns foram descritos como ataques aparentemente ilegais ou possíveis crimes de guerra.

Os serviços de socorro foram particularmente afectados. Ambulâncias, centros médicos e equipes pós-bomba foram atingidas durante o conflito. As investigações concluíram que alguns destes ataques levantam questões sérias no que diz respeito à protecção do pessoal médico e dos trabalhadores humanitários ao abrigo do direito internacional.

Os jornalistas também foram alvo ou mortos em vários ataques. O fotojornalista de Reuters Issam Abdallah foi morto em 13 de outubro de 2023 por fogo israelense no sul do Líbano, enquanto outros seis jornalistas foram feridos. Em outubro de 2024, uma greve israelense em um complexo de jornalistas em Hasbaya matou três profissionais da mídia. Investigações internacionais têm desafiado a justificação militar de vários desses ataques.

O uso de fósforo branco por Israel no Líbano também foi documentado. As munições que contêm esta substância têm sido utilizadas em áreas habitadas ou próximas. O fósforo branco pode causar queimaduras profundas e a sua utilização em áreas povoadas expõe os civis a riscos particularmente elevados.

Nem todas as greves israelitas podem ser descritas como crimes de guerra. Tal qualificação depende das circunstâncias de cada ataque e deve ter em conta o objectivo, a distinção entre civis e combatentes, a proporcionalidade e as precauções tomadas. Por outro lado, várias organizações internacionais concluíram que certas operações israelenses no Líbano têm as características de ataques ilegais ou aparentes crimes de guerra.

Mais de 10.000 estruturas destruídas ou gravemente danificadas

A destruição no Sul do Líbano excede em muito as instalações militares. A Amnistia Internacional analisou os danos causados nas localidades fronteiriças entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e identificou mais de 10.000 estruturas que foram fortemente danificadas ou completamente destruídas. Estes incluíam habitações, mesquitas, estradas, cemitérios, parques e outras instalações civis.

Em alguns municípios estudados, mais de 70% das estruturas foram destruídas. Parte da destruição foi realizada enquanto as forças israelitas já controlavam os sectores em causa. Alguns ocorreram mesmo após a cessação das hostilidades em 27 de novembro de 2024 entrou em vigor.

As organizações de direitos humanos examinaram particularmente a destruição por explosivos ou escavadoras em áreas onde cessaram os combates imediatos. Quando a propriedade civil é destruída sem necessidade militar imperativa, tais atos podem constituir violações do direito humanitário internacional e, dependendo das circunstâncias, crimes de guerra.

A destruição também explica por que o retorno dos habitantes a várias aldeias do Sul foi difícil ou impossível por muitos meses. Para muitas famílias, o fim das grandes operações militares não significou um retorno à situação anterior: moradia destruída, terras agrícolas danificadas, infraestrutura inutilizável e a presença militar israelense estendeu as consequências da guerra.

Uma conta econômica já avaliada em bilhões de dólares

A guerra também impôs um custo económico considerável ao Líbano. O Banco Mundial estimou as consequências econômicas do conflito para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024 em aproximadamente 14 bilhões de dólares. Esta estimativa incluiu danos físicos e perda de atividade e renda da guerra.

As necessidades de reconstrução e reabilitação foram então estimadas em aproximadamente 11 bilhões de dólares. Estes números precederam a destruição subsequente e, portanto, não representam o custo total dos três anos cobertos pelo balanço publicado pelo exército israelita na quarta-feira.

A habitação, a agricultura, o comércio e as infra-estruturas estavam entre os sectores mais afectados. No Sul, a destruição atingiu uma economia local já enfraquecida por vários anos de crise nacional. O deslocamento populacional também interrompeu a atividade econômica em muitas localidades por longos meses.

Israel também relata 20.000 tiros disparados do Líbano

O exército israelense afirma ter registrado 20.000 tiros do Líbano para seu território desde outubro de 2023. Esses ataques resultaram em mortes entre civis israelenses e militares, evacuações para o norte de Israel e danos materiais. As organizações internacionais também documentaram fogo de foguetes não guiados do Hezbollah em áreas habitadas e recordaram que poderiam violar o direito humanitário internacional.

No entanto, esta avaliação não isenta Israel das suas próprias obrigações para com os civis libaneses. A lei da guerra não funciona com base na reciprocidade: uma violação cometida por um oponente não legaliza um ataque a civis ou uma operação desproporcionada. É precisamente nesta distinção que se baseiam as investigações abertas ou publicadas sobre várias greves israelitas no Líbano.

O número de 28.000 alvos no Líbano e na Síria reivindicados pelo exército israelense na quarta-feira é uma estatística militar, mas também resume três anos que transformaram profundamente o Líbano. Por trás deste número estão milhares de mortes, dezenas de milhares de feridos, aldeias destruídas, grandes deslocamentos e bilhões de dólares em perdas. Ele também lembra que uma ofensiva israelense muito maior contra o Hezbollah tinha sido prevista desde 11 de outubro de 2023, muito antes do confronto finalmente mudou para a guerra aberta de setembro de 2024.

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