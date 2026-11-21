Os guardas de fronteira anunciaram no sábado, 21 de novembro, a evacuação dos 16 tripulantes do navio russo Sparta II. O navio tinha pegado fogo no Golfo da Finlândia, perto de Loviisa. O combate aos incêndios continuou. As autoridades tinham tomado medidas de prevenção da poluição.

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A tripulação de carga russaSparta IIfoi evacuado sábado 21 de novembro para o Golfo da Finlândia, anunciou os guardas de fronteira finlandeses. O navio de carga estava em chamas em Loviisa em águas territoriais finlandesas. O tiroteio continuou quando as autoridades confirmaram a evacuação.

Esparta II: Dezesseis marinheiros deixaram o navio

Em um comunicado de imprensa emitido em 1503 local, os guardas de fronteira finlandeses anunciaram que estavam coordenando o resgate e prevenção de possíveis danos ambientais. A tripulação ainda estava a bordo. As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança e entraram em contacto com os seus homólogos russos responsáveis pelo socorro no mar.

Durante a tarde, o Major Mikko Simola anunciou que a evacuação das dezesseis pessoas a bordo tinha começado. Pouco depois das 19:00, a Major Ilja Iljin confirmou que ela tinha terminado. As autoridades não anunciaram então um check-up médico para os marinheiros ou indicaram que o incêndio estava sob controle.

Medidas antipoluição em preparação

Os guardas de fronteira não tinham encontrado nenhum dano ambiental em seu primeiro ponto. Os serviços de socorro de Helsinque indicaram então sua disponibilidade para responder à poluição. Esta decisão não indica que tenha ocorrido um vazamento.

O primeiro comunicado dos guardas de fronteira não especifica a origem do incêndio. A confirmação da evacuação estabeleceu que a tripulação tinha deixado oSparta II, mas não determina a causa do incêndio ou o estado da carga.

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