Quando a terra se torna uma moeda de câmbio: como os avanços israelenses movem o ponto de partida das negociações

No Sul do Líbano, os avanços israelenses estão mudando o terreno mesmo antes das negociações. Al Mansouri ilustra este mecanismo: uma área recentemente controlada torna-se então uma área para evacuar em estágios. Entre a retirada condicional, os requisitos de segurança e a soberania libanesa, cada quilómetro ganho pode assim tornar-se uma alavanca diplomática duradoura adicional.

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Uma negociação que não começa na fronteira

O problema levantado pelas discussões sobre a retirada israelita do Sul não é apenas o ritmo lento. É o ponto de partida. O acordo de 26 de junho de 2026 não estabeleceu um retorno imediato das forças israelenses à fronteira internacional. Instalou uma mecânica gradual, com os chamados sectores experimentais, uma transferência gradual de responsabilidades para o exército libanês e uma retirada israelita ligada a medidas de segurança. Neste sistema, a geografia do dia em que começa a aplicação torna-se decisiva. Se uma força avançar antes do acordo ser alcançado, a nova posição militar entrará então no perímetro a partir do qual a sua retirada será discutida. O território conquistado ou colocado sob controle então deixa de ser apenas um ganho tático: torna-se uma variável do calendário diplomático.

O caso de Al Mansouri ilustra esta mecânica com precisão incomum. Em 19 de abril, a localidade não foi incluída no primeiro mapa da área imposta por Israel após a guerra. Em 18 de junho, a rota que define o espaço de ação israelense foi movida para o norte no setor ocidental em direção a Al Bayyada, Majdal Zun e Al Mansouri. Um oficial militar libanês indica que este acaba de ser integrado na área de ocupação. Oito dias depois, o acordo de 26 de junho formaliza um processo de retirada gradual. A sucessão de datas é mais importante do que qualquer interpretação: extensão do perímetro, transformação da situação militar e abertura de um mecanismo no qual esta nova situação se torne a base prática para os próximos passos. Não há provas de que os progressos tenham sido decididos apenas para fazer um cartão comercial. Por outro lado, o seu efeito nas negociações é palpável.

« Zonas experimentais » que transformam a retirada em medidas

A fórmula adoptada em 26 de Junho altera profundamente a natureza da retirada. Não se trata de um único movimento em que Israel evacue todas as posições e o exército libanês se desloque simultaneamente. O processo começa com setores de teste. Os funcionários israelenses associam a continuação das retiradas à ação do exército libanês contra a infraestrutura militar do Hezbollah. A mecânica torna-se assim sequencial: uma medida libanesa deve ser observada, verificada ou considerada suficiente antes de uma nova medida israelense ocorrer. Este princípio pode ser resumido por uma equação de fato: passos libaneses contra passos israelenses. Já não se trata apenas de saber onde está a fronteira reconhecida, mas que condições devem ser cumpridas para que o exército israelita abandone uma posição no território libanês.

Esta arquitetura cria uma assimetria. O Líbano considera as áreas ocupadas como territórios em que a autoridade do Estado deve ser restaurada. Ao mesmo tempo, Israel os trata como áreas que garantem sua segurança até que certas condições sejam cumpridas. O mesmo quilômetro quadrado, portanto, tem dois estatutos políticos opostos: para Beirute, é um território cuja retirada é devida; Para Israel, pode tornar-se uma alavanca para obter mudanças no aparelho militar Hezbollah. Quanto mais o perímetro israelense for estendido no momento em que o mecanismo começa, mais o número de áreas que podem ser restauradas em etapas aumenta. É aqui que o avanço à frente adquire um valor negocial, mesmo quando foi inicialmente motivado por considerações operacionais.

Al Mansouri: o precedente mais legível

Al Mansouri é particularmente instrutivo porque a linha do tempo está documentada. A aldeia está localizada ao sul de Tiro, na junção entre a costa e os relevos que se estendem para dentro. Não fazia parte do primeiro perímetro israelense em abril. A sua integração tem lugar na véspera do acordo. Daí, o exército israelense liderou uma operação de várias semanas na região. Em 28 de setembro, anunciou que tinha contratado uma força de nível de brigada, com elementos da 55a Brigada sob o comando da 91a Divisão e especialistas em engenharia. Afirma a destruição de mais de 600 estruturas militares, oito rotas subterrâneas e dezenas de dispositivos de lançamento. Estes números são os do exército israelita e não constituem uma avaliação independente. No entanto, mostram a importância atribuída à localidade em sua própria leitura do terreno.

O valor de Al Mansouri não reside apenas na infraestrutura que Israel afirma ter encontrado lá. A cidade estende-se para o norte em direção a um conjunto formado com Ras Al Bayyada e Majdal Zoun. O primeiro setor controla uma parte do eixo costeiro de Naqurah; o segundo dá profundidade nas colinas; Al Mansouri aproxima este dispositivo da área sul de Tiro. Um estudo militar israelense do setor ocidental durante a guerra de 1982 recorda a permanência dessa restrição geográfica: as alturas e entradas entre o litoral e o relevo permitem o monitoramento e o corte dos eixos sem ocupar cada porção da terra. Os meios tecnológicos de 2026 dão a esta velha lógica uma nova eficiência. Uma posição pode ser fisicamente evacuada enquanto sob observação e ameaça de ataque.

A retirada pode tornar-se uma concessão num território a ser evacuado?

É o centro político do problema. Quando um exército se retira de uma área que acaba de tomar, pode apresentar o seu movimento como a execução de um compromisso ou como uma medida condicionada por comportamentos adversos. Para o Líbano, a leitura é o oposto: a evacuação de um território ocupado não é uma concessão territorial, mas a restauração de uma situação normal. As duas narrativas podem assim descrever exatamente o mesmo movimento de formas opostas. Esta divergência torna-se particularmente importante quando as retiradas são divididas. Cada sector transformado pode ser associado a uma etapa libanesa, transformando gradualmente uma obrigação de retirada numa série de intercâmbios operacionais.

No entanto, um atalho deve ser evitado. Não há provas que sugiram que Israel está sistematicamente a ocupar novos sectores com o único objectivo de os fazer voltar contra as concessões. Um avanço militar pode responder a uma ameaça, destruição ou um desejo de criar uma profundidade de segurança. Mas uma vez que o processo diplomático começa do terreno existente e não da fronteira internacional, o efeito é o mesmo: o exército que detém mais terreno tem mais passos de retirada para negociar. Esta distinção entre intenção e efeito é essencial. Permite analisar o equilíbrio de poder sem transformar uma hipótese estratégica em realidade.

Nova arquitetura do Sul sob supervisão americana

O processo agora vai além da questão de algumas posições. Autoridades libanesas descrevem uma mudança para uma maior gestão militar, de segurança e de inteligência no Sul do Líbano sob supervisão americana. Em particular, Antoine Rifi sentiu que o processo tinha passado de uma simples negociação sobre retirada para uma arquitetura mais geral em que a retirada era apenas um elemento. Esta avaliação é uma posição política e deve ser lida como tal. No entanto, reflete um desenvolvimento observável no debate: as discussões sobre os mecanismos de verificação, o papel do exército libanês, o controle de infraestrutura militar, presença internacional, incidentes de campo e modalidades de retirada estão agora interligados.

Esta transformação muda o papel de Washington. Os Estados Unidos já não são apenas um intermediário para aproximar duas posições diplomáticas. Podem tornar-se o garante ou árbitro de uma sequência operacional: determinar se uma medida foi aplicada, avaliar se as condições estão preenchidas para uma etapa adicional e impedir que um incidente cause o colapso do processo. Para o Líbano, tal supervisão pode ser um meio de obter retiradas que não podem ser impostas pelo rácio do poder militar. Ele também carrega um risco: se cada movimento israelense depende de uma avaliação de segurança externa, o retorno à soberania pode se tornar um processo sem um prazo firme. O desafio não é apenas obter um mecanismo, mas sim definir um destino, critérios objectivos e um calendário.

As Forças Armadas Libanesas capturadas entre a transferência de território e a obrigação de resultado

O dispositivo coloca o exército libanês no centro de uma equação particularmente pesada. Deve assumir as áreas evacuadas, impedir a reconstrução de infra-estruturas militares fora da autoridade do Estado e assegurar que as áreas transferidas não se tornem bases de acção contra Israel. Ao mesmo tempo, deve aparecer aos olhos dos habitantes como a instituição que restaura a soberania, não como a força encarregada de executar as condições impostas do exterior. A nuance é tanto política como militar. Se a retirada de Israel depende exclusivamente da capacidade do exército de desmantelar o sistema Hezbollah, cada atraso pode ser atribuído ao Líbano. Se as operações israelitas continuarem, apesar das medidas tomadas, a credibilidade do mecanismo desmorona-se.

Por conseguinte, a questão da verificação torna-se central. Quem determina que uma área é efetivamente limpa de infraestrutura militar? Quem decide em caso de desacordo entre o exército libanês e a inteligência israelita? Que papel desempenham os Estados Unidos ou um terceiro? Uma acusação israelita é suficiente para suspender uma retirada? Por outro lado, que procedimento existe se Israel mantém uma posição enquanto os compromissos libaneses são considerados cumpridos? Sem respostas precisas, « passos contra passo » pode se transformar em um mecanismo unidirecional. O Líbano realizaria acções verificáveis no seu território, enquanto o calendário israelita permaneceria sujeito a uma avaliação de segurança em evolução.

A partida do Finul complica ainda mais a equação

A questão territorial é ainda mais sensível à abordagem do fim do mandato do Finul. Uma abordagem apoiada por 86 deputados salientou a interdependência de várias obrigações: a retirada de Israel, a entrega das posições da força internacional ao exército libanês e a restauração da autoridade estatal em todo o território. O problema é concreto. Algumas posições Finul estão ao longo da Linha Azul em um ambiente onde a presença israelense ou áreas ocupadas dificultam sua transferência. A saída da força internacional sem a resolução dessas contradições poderia criar um vazio em vez de fortalecer o Estado.

Finul também atua como terceiro em incidentes entre os exércitos libanês e israelense. Funcionários citaram o atrito em áreas como Zawtar e Deir Mimas para ilustrar esta função. Se este terceiro desaparecer ao mesmo tempo que a retirada se torna gradual e condicional, o dispositivo necessitará de outro mecanismo de desesquecimento. Novamente, a questão americana reaparece. Uma supervisão externa mais forte poderia preencher parte da lacuna, mas não substitui automaticamente uma presença de campo internacional. O risco é passar de um sistema multilateral liderado pela ONU para um sistema mais político em que Washington tenha uma capacidade de arbitragem decisiva.

Cartão militar pode preceder cartão diplomático

O caso de Al Mansouri finalmente revela uma simples regra de negociações após uma guerra: o momento em que o cartão é congelado conta quase tanto quanto o conteúdo do acordo. Uma linha avançada antes da abertura de um mecanismo pode mudar vários meses de negociação. Uma aldeia adicionada ao perímetro operacional torna-se uma aldeia para evacuar. Uma altura ocupada torna-se uma posição de transferência. Uma estrada controlada torna-se um eixo cuja liberdade de utilização deve ser garantida. Assim, o campo produz novos dossiês diplomáticos. Este mecanismo explica por que razão os movimentos militares que precedem um acordo devem ser analisados tão cuidadosamente como os termos do próprio acordo.

Para Beirute, o desafio é impedir que a situação criada pela força se torne o ponto de referência político das negociações. O ponto de chegada deve permanecer claro: retirada israelense, autoridade do Estado, Forças Armadas libanesas responsáveis pela segurança e retorno dos habitantes. Sem esse destino, um mecanismo gradual pode se transformar em uma sucessão indefinida de testes. Israel manteria então a capacidade de mudar o ritmo de retirada de acordo com as suas avaliações de segurança, enquanto o Líbano seria constantemente chamado a demonstrar que satisfaz novas condições. A diferença entre um processo de retirada e a gestão permanente do mandato deve-se justamente à existência de um prazo e critérios que não podem ser alterados unilateralmente.

Impedir que o provisório se torne o novo padrão

O principal perigo não é necessariamente uma anexação oficial. É a instalação de um regime temporário que dura. Setores seriam transferidos, outros permaneceriam sob controle israelense, algumas áreas seriam monitoradas remotamente e cada novo passo dependeria de uma avaliação de segurança. No papel, o processo continuaria. No terreno, uma nova geografia de facto poderia ser consolidada. Os habitantes das aldeias em causa pagariam directamente o preço: atraso no regresso, reconstrução incerta, terras agrícolas difíceis e investimentos congelados. Quanto mais esta situação dura, mais produz as suas próprias realidades económicas e demográficas.

É por isso que a questão levantada pelos avanços israelenses ultrapassa muito Al Mansouri. Trata-se da própria definição de negociação. Se se afastar exclusivamente da linha mantida pelas forças no dia do acordo, cada modificação prévia do terreno pode tornar-se uma vantagem. Se, pelo contrário, se afastar de um princípio político claro – a restauração da autoridade libanesa aos limites reconhecidos – as etapas já não são concessões territoriais, mas os meios para alcançar um objetivo definido. Toda a batalha diplomática reside nesta diferença. O território não pode tornar-se uma moeda cujo valor aumenta à medida que está ocupado. Caso contrário, o progresso militar, mesmo temporário, acabaria por produzir um benefício político duradouro e encorajaria o mesmo método a ser repetido em cada nova fase de negociações.

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