O Nejmeh venceu por 1 a 0 no estádio Camille-Chamoun em Beirute no sábado, 21 de novembro. A bilheteria federal anuncia mais quatro reuniões neste gramado, de 29 de novembro a 20 de dezembro. O calendário confirma o regresso do campeonato ao local, sem estabelecer uma reabertura geral do Cité sportif ao público.

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O campeonato de futebol libanês retornou ao estádio Camille-Chamoun em Beirute no sábado 21 de novembro. O Nejmeh é imposto 1-0 contra Shabab al-Ghaziah, que joga sob a licença de Al-Mabarra. A bilheteria da Federação Libanesa de Futebol anuncia mais quatro reuniões do Nejmeh até 20 de dezembro. Não conduz a uma reabertura geral do complexo.

Um jogo jogado no gramado principal

Este retorno não é mais devido em uma data inserida no programa. A Agência Nacional de Informação confirma que a partida foi disputada no gramado principal do estádio para o sétimo dia do campeonato. Qassem al-Zein marcou o único gol no 87o minuto.

Os dois nomes utilizados para a equipe adversa referem-se ao mesmo encontro. A agência designa Shabab al-Ghaziah e especifica que a equipe joga sob a licença de Al-Mabarra. Este é o último nome na lista de bilhetes federais. Portanto, eles não são dois oponentes diferentes.

Mais quatro compromissos de calendário

A Federação planeja jogar o Nejmeh contra a Sabedoria no domingo, 29 de novembro, contra Riyadi al-Abbasiya na quinta-feira, 3 de dezembro, contra Shabab al-Sahel na terça-feira, 8 de dezembro e contra Al-Ansar no domingo, 20 de dezembro. A bilheteria abre às 14:15 hora de Beirute para cada uma dessas quatro reuniões. O jogo de Nejmeh contra Safa, na quarta-feira 25 de novembro, é anunciado no estádio Fouad-Chehab em Jounieh.

Estas datas são as da programação publicada pela Federação. Eles não, por conta própria, informar sobre os fóruns que serão abertos, o preço dos lugares ou a existência de um possível livre. Os espectadores devem verificar o registro do jogo em que estão interessados antes de se mover. A entrada concedida para uma reunião não se aplica ao seguinte.

Um retorno ao futebol, nem todas as instalações

O jogo de sábado estabelece que o gramado principal é usado novamente para o campeonato. As quatro datas seguintes mostram que o retorno não está limitado no calendário a uma única nomeação. Por outro lado, as fontes oficiais consultadas não dizem que todas as instalações do Cité sportif estão funcionando novamente, que um acordo duradouro foi assinado com o clube, ou que o site é acessível fora das reuniões.

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