Ryanair: bagagem a deixar uma hora antes do voo

Desde 10 de novembro de 2026, a Ryanair fechou seus balcões de check-in e armazenamento de bagagem 60 minutos antes da partida prevista, em comparação com 40 minutos antes. Os passageiros com uma mala no porão devem, portanto, antecipar a sua passagem para o terminal. Esta regra não substitui o limite de duas horas para o check-in online e não reflete o fechamento da porta de embarque. Os passageiros já controlados e que viajem apenas com bagagem de mão devem, no entanto, verificar as formalidades específicas da sua viagem.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O depósito de bagagem da Ryanair agora fecha uma hora antes da partida. Desde terça-feira, 10 de novembro de 2026, a empresa vem se candidatando desta vez aos seus balcões de check-in e entrega de bagagem, em comparação com 40 minutos antes. Por conseguinte, os viajantes em causa devem completar estas etapas 20 minutos antes. O check-in online tem um prazo separado: duas horas antes do horário de voo programado.

Depósito de bagagem da Ryanair: uma hora antes do voo

A nova regra diz respeito a toda a rede da empresa irlandesa. Abrange a hora de encerramento dos serviços no aeroporto, calculada a partir da partida prevista. Não significa que seja suficiente chegar ao terminal uma hora antes da descolagem.

Nessa altura, a mala já devia ter sido entregue. A viagem ao balcão, esperando na fila e formalidades devem, portanto, ser antecipadas. Para um voo marcado às 15h00, o depósito fecha às 14h00 em vez das 14h20, segundo a antiga regra.

A Ryanair anunciou a alteração em 22 de Abril e recordou a sua entrada em vigor em 27 de Outubro. O objectivo declarado é dar mais tempo aos passageiros para atravessarem os controlos de segurança e, se necessário, os controlos de passaportes. A empresa quer reduzir os voos perdidos por esperar nestas linhas.

Quem precisa de mudar a hora de chegada?

Viajantes com bagagem no porão são os primeiros envolvidos. Tendo já obtido seu cartão de embarque on-line não isenta de devolver sua mala antes que o depósito feche.

A Ryanair estima que os passageiros que registam bagagem representam cerca de 20% dos seus clientes. Os outros, já verificados online e apenas equipados com bagagem de cabina, normalmente não passam por este serviço. Podem chegar aos controlos de segurança e depois à sua porta, sob reserva das formalidades documentais aplicáveis à sua viagem.

Para aqueles que ainda têm de se inscrever no balcão, o encerramento de 60 minutos também se aplica. No entanto, as condições de transporte prevêem a possibilidade de uma instrução diferente comunicada antes da partida. As instruções especiais recebidas para a reserva devem, portanto, ser verificadas.

O registo em linha continua a ser uma abordagem separada

O novo prazo não atrasa o fim do registo na Internet ou no pedido. Isto deve ser sempre concluído antes das duas últimas horas antes da partida programada. Para o mesmo voo das 15h00, isto deve ser feito antes das 13h00.

Um passageiro que não tenha feito um check-in on-line a tempo pode precisar de usar o serviço de aeroporto pago. Deve então respeitar o contra-limite. As condições de transporte indicam que um check-in incompleto a tempo pode conduzir a um embarque recusado sem reembolso.

Saídas de Marrocos têm uma formalidade específica: os viajantes devem se registrar online e, em seguida, pegar um cartão de embarque impresso no balcão. Viajar sem bagagem no porão, portanto, não permite que quaisquer passos sejam automaticamente removidos do terminal.

Prever também a passagem de controlos

O fechamento do depósito não corresponde ao fechamento do portão de embarque. Ambas as etapas devem ser distinguidas, assim como a expiração do registro online. Após a entrega da mala, o passageiro ainda deve passar pelos controles e chegar à porta indicada para o seu voo.

O aeroporto de Tarbes Lourdes Pyrénées recomenda que os passageiros em causa estejam presentes pelo menos duas horas antes da partida. Esta margem deve ser adaptada às instruções do aeroporto, aos controlos necessários e às necessidades específicas do passageiro. Uma hora antes do voo é um limite de tratamento de bagagem, não uma recomendação de chegada.

Antes de sair, os passageiros têm três pontos para verificar: o check-in online, a possível entrega de bagagem antes do encerramento do balcão e o horário de embarque indicado para a sua reserva.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews