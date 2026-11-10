Amnistia no Líbano: que direitos para as vítimas?

A Amnistia Geral A lei exclui expressamente a violação, o tráfico, a violência doméstica e outras infracções graves. Esta exclusão, no entanto, não aborda todas as questões da sentença. A decisão do Conselho Constitucional de 12 de Outubro esclareceu certas garantias e suprimiu uma obrigação de data que afectava as partes civis nos homicídios em causa. As vítimas conservam direitos pessoais, cuja aplicação depende dos procedimentos. Uma leitura separada desses mecanismos é necessária para entender o escopo do dispositivo.

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A lei geral de anistia no Líbano não elimina indiscriminadamente a violência sexual ou o tráfico. A Lei 70, de 4 de setembro de 2026, exclui expressamente várias categorias de infracções. A Decisão 12 do Conselho Constitucional, emitida em 12 de Outubro, clarifica ainda mais as garantias relativas à sua aplicação. Para as vítimas, a distinção decisiva permanece entre anistia, redução da pena e manutenção dos direitos à reparação.

O facto de uma infracção ter ocorrido antes de 1 de Março de 2026 não é, por conseguinte, suficiente para concluir que é amnestiada. É igualmente necessário examinar a sua qualificação e as exclusões previstas. A natureza dos factos, os seus elementos constitutivos e os documentos do processo continuam a ser decisivos. Uma acusação não é uma condenação; Inversamente, um pedido de anistia não remove os fatos a serem considerados.

Violência expressamente excluída da anistia

O n.o 12 do artigo 2.o exclui a violação de anistia, o incesto, o tráfico de seres humanos, a violência doméstica e o abuso sexual contra menores. Abrange igualmente as infracções previstas na Lei sobre a Castigo da Tortura e na Lei sobre Pessoas Desaparecidas ou Vítimas de Desaparecimento Forçado.

Esta exclusão aplica-se às infracções em causa, quer já tenha sido proferida uma sentença. No entanto, não significa que seja suficiente utilizar um destes termos para decidir um caso. As autoridades judiciais devem avaliar os factos e verificar os elementos jurídicos da qualificação.

Na sua decisão de 12 de Outubro, o Conselho Constitucional estabeleceu também uma reserva interpretativa que constitui um crime de guerra, um crime contra a humanidade, um acto de tortura ou o desaparecimento forçado permanecem fora do âmbito da anistia. Esta clarificação diz respeito a qualificações jurídicas específicas, e não a qualquer caso descrito como grave no debate público.

Uma exclusão não é uma resposta para todas as questões de condenação

O artigo 3.o trata de outra operação: substituição ou redução de sanções por infracções não abrangidas pela anistia. Consolidar os dois mecanismos levaria a promessas para as vítimas mais do que o texto diz, ou falsamente anunciar a eliminação de processos pendentes.

A anistia afecta a acção pública e as consequências criminosas que visa. A redução da pena modifica a pena nas condições previstas pela lei. Quanto aos direitos pessoais da vítima, incluindo os seus pedidos de reparação, são regidos por um terceiro conjunto de disposições. Por conseguinte, a análise de um processo deve responder a cada uma destas questões separadamente.

Caso especial de homicídio agravado

A última parte do artigo 3o condiciona certos benefícios da redução da pena a uma renúncia aos direitos pessoais da parte lesada. Abrange homicídios intencionais ou premeditados acompanhados de circunstâncias agravantes, incluindo estupro ou agressão sexual, bem como outras situações listadas no texto.

O Conselho Constitucional esclareceu o alcance desta condição, referindo-se também às disposições do Código Penal sobre homicídios referidas nos artigos 547.o, 548.o e 549.o. Mais importante, removeu a fórmula que exigia que a vítima tivesse apresentado um processo civil antes de 1 de março de 2026.

Esta censura impede que a data da formação de uma parte civil prive certas pessoas com direito à protecção prevista. Não exclui a data de referência da própria anistia. Os dois prazos correspondem a assuntos diferentes: um diz respeito ao momento dos factos, o outro diz respeito à abordagem processual da parte lesada.

Esta condição de renúncia não pode ser apresentada como uma regra uniforme aplicável a todas as infracções sexuais. A passagem relevante diz respeito aos homicídios e suas circunstâncias. Alargar o seu regime a todos os casos de violência sexual eliminaria uma distinção essencial do texto.

Reparações que não são suprimidas

O artigo 4.o mantém o exame dos direitos pessoais decorrentes das infracções em causa. Dependendo da fase do processo e da natureza do processo, esse exame é da responsabilidade dos tribunais penais, civis ou administrativos competentes. No entanto, a continuação de uma acção não garante a indemnização concedida nem o seu pagamento efectivo.

A aplicação do regime continua a ser discutida nas instituições. Na reunião parlamentar de 27 de Outubro, o Ministro da Justiça, Adel Nassar, recordou que a decisão constitucional não podia ser apelada. Procurador-Geral Ahmad Rami Hajj ressaltou o caráter vinculativo da lei e da decisão, enquanto vários deputados criticaram o alcance das reservas interpretativas.

Para as vítimas, portanto, a proteção não é nem a palavra « exclusão » nem uma promessa de punição inalterada. Depende da qualificação escolhida, do tratamento separado da sentença e dos direitos pessoais, e depois das decisões dadas em cada procedimento. Os textos estabelecem esse quadro; não podem prever o resultado de um arquivo individual sem examiná-lo.

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