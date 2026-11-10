Marrocos: trigo subsidiado para conter o preço do pão

Em Marrocos, a subvenção ao trigo mole é utilizada para limitar a transmissão dos custos de importação aos preços da farinha e do pão. Na sequência da sua recuperação em Outubro, é reportado um novo aumento em Novembro. Esta ajuda surge num momento em que o ano agrícola 2026-2027 acaba de começar e as compras externas continuam a ser importantes.
Segundo a imprensa marroquina, o Escritório Interprofissional Nacional de Cereais e Pulsos, ONICL, fixou o prémio de montante fixo a partir de novembro de 46,77 dirhams por quintal. Chegou a 44,48 dirhams em outubro, em comparação com 20,80 dirhams em setembro. Estes montantes dizem respeito ao trigo mole importado, não à ajuda paga directamente aos consumidores.
O movimento de outubro representou um aumento de cerca de 114%. O aumento de 44,48 para 46,77 dirhams é de cerca de 5,1%. Este cálculo dos montantes comunicados mede a evolução do prémio unitário. Não descreve um aumento do preço do pão nem das despesas orçamentais totais.
Uma subvenção para o trigo mole calculada a montante
O mecanismo baseia-se num preço de referência de 270 dirhams por quintal. O auxílio destina-se a compensar a diferença entre este valor de referência e o custo do trigo importado. Por conseguinte, o seu montante varia de acordo com as condições de compra externa, em vez de constituir um montante fixo para toda a campanha.
A circular ONICL de 18 de Agosto, descrita pelas organizações profissionais e pela imprensa económica, prevê as disposições relativas à carga carregada entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro de 2026. Trata-se, nomeadamente, de organismos de avaliação, de cooperativas e de fábricas industriais.
O apoio age assim antes de fazer farinha e pão. O limiar de 270 dirham é um parâmetro de referência para o trigo, e não um preço de retalho. Entre os grãos importados e o produto comprado pelo domicílio é o processamento, transporte e distribuição.
Para o consumidor, o objectivo é conter os efeitos de um aumento externo dos preços. Para as finanças públicas, um aumento do prémio significa mais apoio por quintal elegível. O encargo total dependerá também dos volumes efectivamente cobertos pelo mecanismo.
Pão ainda depende em grande parte de compras externas
O relatório de compensação anexo ao projecto de lei relativo ao financiamento de 2027 representa as importações dos principais cereais para 105,69 milhões de quintais em 2025-2026. Ascendiam a cerca de 99 milhões na campanha de comercialização anterior. Este total abrange vários cereais, não o único trigo para o pão.
O mesmo documento coloca as importações de trigo mole em 51 milhões de quintais, quase 48% do total. A França fornece 69%. Esta concentração confere às condições de compra no mercado francês um peso importante no abastecimento de fábricas marroquinas.
O governo apresenta o reembolso de importação como um dos instrumentos de estabilização de preços. Mantém igualmente um regime separado para a farinha de trigo mole nacional, com uma quota anual de 6,26 milhões de quintais. Por conseguinte, os dois auxílios não têm o mesmo objecto ou âmbito de aplicação.
Nova cultura ainda não está disponível
O ano de 2026-2027 foi lançado em 7 de novembro na província de Fquih Ben Salah. O programa anunciado prevê mais de 4,9 milhões de hectares de cereais, leguminosas e forrageiras. Esta área não é apenas trigo mole.
As sementes estão sendo lançadas e a produção está chegando. Não substitui os volumes necessários para o fornecimento imediato. As necessidades das usinas continuam a depender da disponibilidade nacional, coleta e compras externas.
O subsídio vem precisamente durante este intervalo: as operadoras compram em condições de mercado internacional, enquanto o estado procura estabilizar o custo de grãos entregues para processamento. O montante do prémio deve ser controlado mensalmente, no quadro actualmente previsto até 31 de Dezembro.
Comentários