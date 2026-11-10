Avaliação UNIFIL: 360 pistas de artilharia

Em 9 de Novembro, as Nações Unidas apresentaram observações da UNIFIL para o período de 5 a 8 de Novembro: 360 pistas de artilharia, seis ataques aéreos e obras de estradas. A missão observa os aparentes preparativos para uma presença israelense estendida, sem duração fixa. Esta avaliação precede os novos relatórios de 10 de Novembro em Majdal Zoun e Tiri. Os despachos locais não fornecem uma avaliação humana, enquanto o acesso às aldeias e a protecção dos habitantes permanecem no centro dos esforços libaneses.

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A avaliação da UNIFIL apresentada pelas Nações Unidas em 9 de Novembro mostra 360 trajectórias de artilharia de 5 a 8 de Novembro. Capacetes azuis também descrevem aparente trabalho e preparativos para uma presença israelense estendida no sul do Líbano.

Avaliação UNIFIL: quatro dias observados

O porta-voz da ONU, Farhan Haq, relata três ataques aéreos israelenses na quinta-feira, 5 de novembro e três no domingo, 8. A artilharia atingiu as proximidades de Houla, Qantara, Braachit, Mansouri e Majdal Zoun. As 360 trajetórias dizem respeito a esse período, não o único dia de 10 de novembro.

A Missão observou trabalhos de engenharia e construção de estradas. Refere-se aos preparativos aparentes para uma presença alargada em ambos os sectores. Esta avaliação não estabelece qualquer duração final ou decisão política.

As barreiras dificultam o movimento, especialmente no Setor Leste. Na sexta-feira, perto de Bayyada, os soldados e tanques israelenses restringiram o tráfego em ambas as direções. As Nações Unidas também relatam que seis movimentos humanitários foram coordenados na quinta-feira e sexta-feira.

Novos relatórios terça-feira em Majdal Zoun e Tiri

Essas observações precedem os eventos relatados na terça-feira, 10 de novembro. Um despacho oficial libanês, emitido às 1437 horas de Beirute, relatou um bombardeio de artilharia em Majdal Zun. Outro, transmitido às 15:36 horas, relata uma operação de bombardeio israelense em Tiri, distrito de Bint Jbeil.

Estes boletins não fornecem um relatório humano ou descrição da propriedade afetada. Suas horas de transmissão não permitem as datas exatas das explosões. Não devem ser adicionados à declaração da UNIFIL relativa aos dias anteriores.

O acesso às aldeias permanece no centro das discussões

As notícias de terça-feira de manhã da Libnanews reportaram uma greve em Qantara às 6 da manhã local. Ele também gravou os primeiros tiros em Mansouri e Majdal Zoun. Esses episódios permanecem distintos do registro das Nações Unidas de 5-8 de novembro.

Em Baabda, Joseph Aoun pediu segunda-feira a proteção de civis e as condições para um retorno seguro às aldeias. Seu encontro com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha centrou-se nas necessidades das pessoas e no acesso à ajuda. Os últimos boletins locais ainda deixam para esclarecer a extensão dos danos a Majdal Zoun e Tiri.

Arquivo fotográfico: contingente francês da UNIFIL em Tiri, 14 de Julho de 2009. © Libnanews. Não representa os eventos de novembro de 2026.

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