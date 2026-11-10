O prefeito de Zuk Mikaël, Elias Beaino, afirma que o município detém reivindicações sobre a eletricidade do Líbano e procura uma compensação com suas faturas. A secção 67 da Lei das Finanças de 2004 autoriza esta operação. Contudo, não permite conhecer o equilíbrio do arquivo municipal. Os montantes recíprocos não são pormenorizados e não é apresentada qualquer decisão final. A disputa levanta assim a questão da reconciliação de contas, no contexto da campanha de recuperação da EDL.

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Em Zuk Mikael, o litígio com a Electricidade do Líbano diz respeito às contas, bem como às facturas. O presidente do município, Elias Beaino, afirma que o município também detém reivindicações sobre a EDL e busca compensação pelos montantes devidos ao estabelecimento. Esta operação é autorizada pela Lei das Finanças de 2004. No entanto, não há declaração adversa ou julgamento que regule este caso no material tornado público.

A campanha de recuperação da EDL colocou as finanças municipais na vanguarda. Em 2 de novembro, o estabelecimento anunciou procedimentos de corte para administrações públicas, órgãos públicos e municípios que não tinham pago nem contatado para regularizar sua situação. Este anúncio geral não detalhava todas as assinaturas realmente privadas no atual.

Zuk Mikael pede indemnização por pedidos de indemnização

Elias Beaino contesta a ideia de um município simplesmente procurando evitar o pagamento. Segundo ele, ambas as partes se deviam dinheiro e suas contas não foram reconciliadas. O município enviou uma carta oficial à EDL solicitando esta operação, sem ter recebido uma resposta no momento de suas declarações, que foram retomadas em 10 de novembro.

O prefeito também afirma que um processo judicial é entre o município e a instituição sobre compensação e liquidação de contas. Não menciona uma decisão final. Por conseguinte, a sua declaração expõe a posição do município num litígio ainda pendente, sem estabelecer apenas o montante que a EDL lhe deve pagar.

O que o texto de 2004 realmente prevê

A referência jurídica invocada merece esclarecimentos. Trata-se do artigo 67.o da Lei 583, de 23 de Abril de 2004, relativa ao orçamento geral e aos orçamentos complementares para este ano. Em derrogação às regras da contabilidade pública, este artigo permite aos municípios e às EDL compensarem os montantes que devem uns aos outros.

O texto abre esta possibilidade. Não fixa o saldo das contas da Zuk Mikael e não constitui uma decisão judicial a favor do município. Por conseguinte, a base jurídica da compensação não deve ser confundida com a sua aplicação efectiva neste caso.

Em termos concretos, a compensação envolve a determinação dos créditos admitidos de cada lado e, em seguida, o montante que permaneceria a pagar após a reconciliação. Os rendimentos disponíveis não dão o total reclamado pelo município, o total reclamado pelo município a partir das EDL, nem os períodos a que esses montantes se referem. Por conseguinte, é impossível concluir qual dos dois organismos seria, em última análise, devedor e quantos.

Residentes esperam contas e serviço

O debate local também tem uma dimensão ambiental. Os residentes de Zuk Mikael e Zuk Mosbeh denunciam o fardo da poluição associado à central eléctrica vizinha e exigem que esta situação seja tida em conta. No entanto, estes créditos não devem ser tratados como créditos contabilísticos invocados pelo município: a sua natureza e possível compensação são tratados separadamente.

O próximo esclarecimento útil seria uma declaração de contas partilhada por ambas as partes: contas de consumo, montantes devidos ao município e saldo após possível compensação. Uma resposta da EDL ao correio municipal e a evolução do processo judicial contribuiriam então para determinar como a disputa poderia ser resolvida. Na sua ausência, nem a acusação de simples recusa de pagamento nem a afirmação de que a dívida municipal já seria apagada são responsáveis pelo caso.

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