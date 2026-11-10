Caminhões libaneses no Iraque: instalações anunciadas

Amer Bissat anunciou instalações para caminhões e exportadores libaneses após sua reunião em Bagdá em 9 de novembro. A remessa de regresso permaneceria restrita às mercadorias destinadas ao Líbano. Continua a ser necessária uma pré-aviso para as restrições agrícolas. As discussões centram-se também no trânsito, nos acordos de entrega e no combustível. Em 10 de Novembro, Bassam Tlais congratulou-se com os compromissos assumidos, solicitando simultaneamente uma reunião para clarificar as medidas necessárias e acompanhar a sua implementação junto das autoridades iraquianas.

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Os camiões libaneses no Iraque poderão beneficiar de novas instalações de carga, trânsito e reabastecimento. Amer Bissat anunciou-os após uma reunião em Bagdá na segunda-feira 9 de novembro de 2026 com Omar al-Waeli. O presidente das federações e sindicatos de transporte terrestre, Bassam Tlais, saudou esses compromissos em 10 de novembro. Agora, exige modalidades específicas para a sua implementação.

O Ministro libanês da Economia e do Comércio apresenta estas medidas como um acordo com o chefe da Autoridade Iraquiana para a Cruzamento de Fronteiras. O objectivo anunciado é reduzir os custos de transporte e as perdas dos exportadores. No entanto, o regime implica várias medidas administrativas. Algumas disposições dizem ainda respeito a um pedido de transmissão ou coordenação entre Estados.

O relatório iraquiano da reunião, retomado pela imprensa iraquiana, continua a ser mais cauteloso em relação à organização das entregas. Referiu-se à discussão de uma proposta e procedimentos para facilitar o intercâmbio. O material tornado público não prevê um calendário completo para a entrada em vigor.

Caminhões libaneses no Iraque: um retorno pesado em condições

A primeira instalação anunciada diz respeito às viagens de regresso. As transportadoras libanesas podiam carregar mercadorias em vez de regressarem vazias. Uma condição acompanha esta possibilidade: o Líbano deve ser o seu destino final. A carga não pode ser destinada à distribuição ou descarga no Iraque, na Síria ou na Turquia.

Por conseguinte, esta disposição diz respeito ao regresso da carga ao Líbano. Não dá aos transportadores autorização geral para entregar mercadorias entre países atravessados. Para as empresas, seria do interesse da afectação dos custos de viagem em ambos os lados da viagem.

O anúncio também planeja permitir que caminhões libaneses reabasteçam no Iraque enquanto retornam. Não especifica qualquer tarifa preferencial, contingente ou rede de estações. Por conseguinte, nenhuma destas prestações adicionais pode ser considerada como garantida.

Aviso Pedido de Restrições Agrícolas

Uma segunda componente diz respeito às mercadorias expostas a medidas de protecção no mercado iraquiano. A Autoridade de Fronteira deve solicitar ao Ministério da Agricultura iraquiano que notifique o Líbano com pelo menos um mês de antecedência. Esta comunicação diz respeito às decisões relativas a determinados materiais ou produtos.

A abordagem deverá permitir que os exportadores antecipem alterações. O ministro quer evitar a imobilização de caminhões, a deterioração das cargas e as perdas resultantes. Mas o anúncio diz respeito a um pedido de que o Órgão de Fiscalização deve dirigir-se ao Ministério. Não menciona uma decisão deste último que já estabelece esse prazo.

Transporte e trânsito ainda por organizar

Amer Bissat também anuncia uma organização de transporte destinada a preservar a identidade dos bens libaneses. O seu transporte deve seguir os procedimentos aprovados para os condutores libaneses. O relatório disponível não especifica os documentos ou controlos que acompanhariam este mecanismo.

Do lado iraquiano, o comunicado descreve uma proposta para a entrada de produtos libaneses em caminhões libaneses exclusivamente. Ele cita os postos da Al-Qaeda e Trebil. Referiu igualmente discussões sobre a activação do trânsito, em conformidade com os procedimentos aplicáveis. Esta formulação confirma a realização de discussões sem estabelecer, por si só, a aplicação de um novo regime a estas passagens.

A secção anunciada por Beirute inclui contactos com administrações fronteiriças e aduaneiras em países de trânsito. Estes intercâmbios devem melhorar o fluxo de camiões e carga para o Iraque. Nenhuma nova decisão síria ou turca está associada a este anúncio.

Registros de negócios preparados antes da mudança

O ministério libanês tinha apresentado os objetivos da missão já em 27 de outubro. A viagem, anunciada em 8 e 9 de novembro, foi para reunir representantes públicos e privados. As prioridades incluíam clarificar o estatuto do acordo bilateral de comércio livre assinado em 2002 e abordar produtos sensíveis.

Outro projecto diz respeito ao reconhecimento dos resultados das análises efectuadas pelos laboratórios libaneses. O Ministério citou o Conselho Libanês de Acreditação, COLIBAC, e a Organização Iraquiana de Normas e Controle de Qualidade, COSQC. O objectivo era preparar um protocolo para produtos industriais e alimentares. Estas discussões formam o quadro da visita, sem anunciar um protocolo final.

Transportadores querem participar na implementação

Em sua reação de 10 de novembro, Bassam Tlais considera as instalações anunciadas como positivas para motoristas, proprietários de caminhões e exportadores. Segundo a sua declaração da imprensa libanesa, o seu sucesso dependerá de regras claras de aplicação e coordenação entre administrações e profissionais.

O líder do sindicato pede uma próxima reunião com Amer Bissat, federações, sindicatos e proprietários de caminhões. Ajudaria a definir abordagens práticas e o acompanhamento com o Iraque. O Ministro, por seu lado, comprometeu-se a acompanhar a aplicação das medidas junto das autoridades iraquianas e a informar os intervenientes relevantes.

Foto da capa: Masnaa, Líbano. Arquivo Libnanews.com, data exata de tiro não estabelecido. Ilustração do trânsito terrestre, sem ligação fotográfica ao encontro em Bagdá. fotografia inteira preservada; Libnanews vestir.

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