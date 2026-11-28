Moscou afirma ter interceptado 1.246 drones na noite de 27-28 de novembro. O prefeito da capital disse que 123 foram destruídos em sua vizinhança. As restrições de voo em Vnoukovo e Domodedovo foram levantadas na manhã de sábado.
O Ministério da Defesa russo anunciou no sábado 28 de novembro que suas forças haviam interceptado ou destruído 1.246 drones ucranianos durante a noite. Este valor veio das autoridades russas e não pôde ser verificado de forma independente. Corresponde às intercepções reivindicadas por Moscou, não ao número total de drones lançados ou ao número de impactos.
Duas contagens diferentes
O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, publicou uma avaliação separada para a região da capital. Segundo ele, 462 drones tomaram esta direção entre 2300 horas sexta-feira e 0700 horas sábado, horário de Moscou. Uma grande parte foi interceptada remotamente, e 123 foram atirados perto da cidade. O 462 assim designou a aeronave reportada à região, e as 123 interceptações reivindicadas perto da capital. Estes números não acrescentam ao balanço anunciado pelo Ministério.
Em seus pontos sucessivos, o prefeito indicou que equipes de resgate estavam envolvidas em locais onde os destroços haviam caído. Suas mensagens não dão um balanço consolidado de danos. Os alvos do ataque e o número de aeronaves que chegam ao seu alvo não são estabelecidos nesta fase.
Voos sujeitos a autorização temporária
Na região de Moscou, a Agência Federal de Aviação Civil impôs restrições a Vnoukovo e Domodedovo. Durante a sua execução, as chegadas e partidas devem ser autorizadas caso a caso. A agência anunciou sábado de manhã o levantamento destas restrições em ambos os aeroportos, bem como em Kaluga e Tambov. Neste anúncio, não criptografou voos atrasados, roubados ou cancelados.
Kiev também relata um ataque russo durante a noite
Na sua própria avaliação provisória, a Força Aérea Ucraniana informou que detectou 162 drones russos das 18h00 de sexta-feira, hora de Kiev, e que tinha disparado ou neutralizado 141 às 8h00 de sábado. Relatou impactos em 13 locais e quedas de detritos em sete outros locais. Este balanço diz respeito a um ataque na Ucrânia e não permite a verificação da contagem russa.
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