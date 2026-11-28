O capitão de um navio de carga informou no sábado que homens armados haviam tomado o controle do navio fora do Iêmen. O destino da tripulação não foi especificado.

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O capitão de um navio de carga informou no sábado que homens armados haviam tomado o controle do navio fora do Iêmen. O destino da tripulação não foi especificado.

O relatório foi transmitido em 28 de Novembro pelo UK Maritime Trade Operations (UKMTO), o UK Maritime Safety Service. De acordo com o capitão, os homens assumiram o controle do edifício às 09:30 horas do Iêmen (630 UTC) ao largo de Balhaf, na costa sul. As autoridades foram informadas.

O destino dos marinheiros permanece desconhecido

O aviso britânico não dá o nome, bandeira ou número de marinheiros a bordo. Nem especifica a sua condição. Não há elemento no alerta para atribuir a aquisição a um grupo. O serviço recomendou cautela às tripulações que atravessam a área.

Um incidente separado do Golfo de Omã

O Golfo de Áden liga o Mar Árabe à entrada sul do Mar Vermelho. O relatório do sábado diz respeito a esta rota marítima, não ao Golfo de Omã ou ao Estreito de Ormuz, mais oriental. Em 26 de Novembro, o mesmo serviço emitiu outro parecer sobre um incidente envolvendo um navio de carga e forças militares. Ele não estabeleceu qualquer ligação entre estes arquivos.

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