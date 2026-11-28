Três agentes da companhia de electricidade de Jerusalém foram atacados no sábado em Al-Mughayir. O conselho da aldeia atribuiu aos colonos a agressão e os danos que cortaram a corrente na noite.

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Três agentes da companhia de electricidade de Jerusalém foram atacados no sábado em Al-Mughayir. O conselho da aldeia atribuiu aos colonos a agressão e os danos que cortaram a corrente na noite.

Três funcionários da companhia de eletricidade do distrito de Jerusalém foram feridos no sábado 28 de novembro em Al-Mughayir, Ramallah Governorate, a Cisjordânia ocupada. A polícia israelense informou que homens mascarados haviam atacado a equipe ao intervir em um poste elétrico. A companhia, com sede em Jerusalém Oriental, confirmou que os três feridos faziam parte de seu pessoal.

Marzouq Abu Naim, vice-presidente do conselho da aldeia, atribuiu agressão aos colonos israelenses. Segundo ele, os colonos já tinham danificado cabos à noite, causando um corte de energia. Os oficiais enviados de manhã para restaurar a comida foram supostamente espancados com paus durante os reparos. A polícia diz que começou a recolher provas e testemunhos com o apoio do exército. Ela não tinha anunciado um inquérito em seu primeiro relatório.

Reparações já dificultadas em outros lugares na Cisjordânia

Al-Mughayir tinha aproximadamente 3.300 habitantes em setembro, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA). Em seu relatório de 11 de setembro, as Nações Unidas já haviam registrado mais de 56 ataques de colonos que haviam sofrido ou causado danos desde o início do ano. Relatou também que o acesso principal à aldeia da estrada Allon tinha sido fechado pelas forças israelenses desde meados de 2023.

Num relatório publicado em 26 de Novembro, o OCHA identificou 55 ataques de colonos que causaram ou causaram danos em 46 locais da Cisjordânia entre 17 e 23 de Novembro. O relatório cita, nomeadamente, Al-Masoudiya, perto de Nablus, onde os residentes estavam privados de electricidade há mais de dois meses, de acordo com informações recolhidas pelas Nações Unidas, na sequência de danos à rede e de obstáculos à reparação.

Em Al-Mughayir, nem o número de surtos afetados pelo corte nem o momento da recuperação da corrente foram conhecidos sábado à tarde.

Foto da aldeia, julho de 2012:Yaakov () / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxe e vestir-se com a mesma licença.

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