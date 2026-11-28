O candidato do partido dominante reconheceu sua derrota no sábado contra o prefeito de Taipei, Chiang Wan-an. A contagem nacional inclui uma votação separada sobre a política nuclear.

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O candidato do partido dominante reconheceu sua derrota no sábado contra o prefeito de Taipei, Chiang Wan-an. A contagem nacional inclui uma votação separada sobre a política nuclear.

Puma Shen, candidato do Partido Democrata-Progressista (DPP), reconheceu sua derrota na eleição municipal de Taipei no sábado 28 de novembro à noite. Ele chamou o prefeito de saída Chiang Wan-an antes de falar na frente de seus apoiadores. O Kuomintang (KMT), na oposição a nível nacional, assim mantém a prefeitura da capital. Os números pormenorizados devem ser compilados pela Comissão Central Eleitoral.

Eleições locais separadas das eleições presidenciais de 2028

Chiang Wan-an comanda Taipei desde 2022. Seu oponente, também conhecido como Shen Po-yang, é um membro do DPP, o partido do presidente Lai Ching-te. Ao reter Taipei, o KMT mantém a prefeitura capital dois anos a partir da próxima eleição presidencial. Só o resultado de Taipei não afeta o equilíbrio de poder em outros municípios importantes.

Os eleitores não só renovar prefeitos. A Comissão Eleitoral Central tinha convocado eleições em 22 cidades e condados, incluindo para líderes comunitários e seus conselheiros. A contagem em Taipei começou após as urnas fecharem às 16h.

Outro Boletim Nuclear

Os eleitores também votaram em um referendo separado sobre o abandono da política de saída nuclear, a fim de permitir ao governo usar esta energia. A questão colocada à votação não designa nenhuma central eléctrica para ser posta em serviço.

Em 7,55 p.m. tempo de Taiwan, a contagem provisória da Comissão Eleitoral Central deu 5.414.339 votos para o « sim », ou 61,5% dos votos válidos já expressos, contra 3.388.771 votos para o « não ». O « sim » já tinha cruzado o limiar legal de 5.000.959, representando um quarto dos eleitores registrados. Deve também permanecer a maioria no final da contagem. Estes números não são o resultado final.

Retrato dos arquivos:Hoshi Ogiwara e Long Hsu / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxe e vestir-se com a mesma licença.

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