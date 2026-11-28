A Corrente Patriótica Livre validou quatorze indicações para seu conselho político. A votação de 1 de Dezembro renova a componente eleita deste órgão, não a Presidência partidária.

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O Movimento Patriótico Livre (LCP) publicou no dia 27 de novembro a lista de catorze candidatos admitidos à eleição de seu conselho político, agendado para terça-feira, 1 dezembro. A eleição não diz respeito à presidência ou mandatos parlamentares do partido. Deve renovar os membros nomeados pelo Conselho Nacional, votando num órgão que inclua igualmente ex officio membros e nomeados membros.

Um voto de delegados, não uma eleição de todos os membros

A data da eleição é emitida pelo órgão responsável pela supervisão das eleições internas. É assinado pelo seu presidente, o secretário-geral da CPL Jihad Salameh. Distingue o que é adquirido, a admissibilidade dos catorze candidatos, do resultado da votação, que ainda não teve lugar. A lista não indica o número de votos a serem obtidos ou as preferências dos eleitores.

O artigo 23.o do regulamento geral publicado pelo partido em 2018 prevê que o Conselho Nacional elege seis membros do conselho político fora das suas próprias fileiras. Por conseguinte, o texto não confia esta escolha a todos os membros. Prevê igualmente que o presidente do partido presidirá ao conselho político, que os dois vice-presidentes e os representantes eleitos e ministros do partido se reunirão de acordo com as regras estabelecidas no texto e que o presidente nomeará três outros membros. A votação só renova parte do Conselho.

Um órgão que participa das escolhas, distinto do executivo partidário

O regulamento confere ao conselho político um papel na definição da linha da CPL e na análise das suas orientações económicas, sociais ou eleitorais. O Conselho Nacional intervém no seguimento das orientações gerais. A implementação desta linha nas instituições é confiada a um órgão executivo separado. A entrada no conselho político muda, portanto, que participa em deliberações internas; Isto não confere a uma terça-feira oficial eleito o poder de decidir sobre uma aliança sozinho ou de assinar um acordo em nome do partido.

O mesmo regulamento favorece o consenso. Em questões nacionais importantes, prevê uma votação quando não existe consenso e, dependendo do resultado, uma remessa para o Conselho Nacional. Este quadro dá conteúdo à renovação de lugares, mas a única lista de candidatos não permite anunciar uma mudança de linha política. O primeiro ponto a ser verificado após 1 de Dezembro será a acta ou os resultados publicados pelo órgão eleitoral interno.

Arquivo de fotos: Gebran Bassil e Karin Kneissl em Beirute, 1 de outubro de 2018, não a eleição anunciada. Ministério Austríaco dos Negócios Estrangeiros / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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