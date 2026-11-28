Em outubro, o governo aprovou três rodadas de contratos em tempo integral na Universidade Libanesa: 452, 452 e 453 professores. Os nomes ainda têm que passar pelo circuito planejado, enquanto uma quarta lista, com 537 pessoas, é esperada até 1 de abril de 2027.
Os professores contratados da Universidade Libanesa aguardam a tradução do voto de 22 de outubro para decisões individuais. A acta do Conselho de Ministros aprova o número de contratos e os critérios de selecção. Ele não publica nomes. Em particular, a empresa invoca a necessidade de substituir as reformas. As três primeiras vagas representam 1.357 contratos a tempo inteiro, a distinguir da quarta lista que recebeu apenas um acordo condicional.
Contratos, horas de curso e requisitos de faculdade
Para as três primeiras ondas, a universidade deve escolher entre os nomes já transmitidos. O governo exige verificar a existência de um contrato regular e a carga docente dos últimos dois anos. As decisões de 6 e 16 de fevereiro acrescentam a antiguidade, as necessidades de cada corpo docente, especialidade, competência e equidade. O Conselho de Ministros afirma que cada vaga deve satisfazer todos estes critérios. Não basta, portanto, que as proporções sejam respeitadas nas três ondas tomadas em conjunto.
Em sua declaração sobre a preparação do dossiê, o ministro da Educação Rima Karami lembra que a universidade distribuiu um formulário no verão de 2025. Os candidatos incluíam sua formação, especialidade, horário de ensino em 2023–24 e 2024–25, bem como a data de seu primeiro contrato. Os arquivos foram consolidados pelos Deans antes de serem enviados ao Departamento. Em outubro, o ministro explicou que a primeira onda deve levar em conta as disciplinas onde a falta de professores é mais marcada e a antiguidade dos contratos. O total da conferência arredondou o número de funcionários; os números de 452, 452 e 453 aparecem na ata assinada.
Uma quarta lista a preencher antes de 1 de Abril
Para a quarta vaga, o presidente da universidade pode reter professores já sob contrato ou recrutar novos perfis nas especialidades que precisam deles. Deve estabelecer condições de elegibilidade em consulta com o conselho universitário. A lista completa deve então voltar imediatamente ao Conselho de Ministros, que tomará a decisão final. O limite máximo de 537 não significa que este número seja necessariamente atingido.
A alteração de um contrato por hora para um contrato a tempo inteiro não é uma nomeação no quadro permanente. O projecto de lei sobre nomeações e promoções, colocado separadamente na ordem do dia do Parlamento, segue outro procedimento. Para os professores envolvidos em contratos a tempo inteiro, os elementos a tornar públicos são as listas de nomes e as datas de efeito dos contratos.
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