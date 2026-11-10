Routeup: sindicatos deixar Matignon

Na segunda-feira, as organizações de ensino médio, estudante e ensino deixaram o primeiro comitê de reforma do Parcoursup, presidido por Sébastien Lecornu. Eles desafiaram o formato da reunião e as respostas aos seus pedidos. A mobilização continua na terça-feira, 10 de novembro, com uma partida anunciada às 14h no Panthéon em Paris. O governo promete mudanças em 2027 e, em seguida, um novo sistema em 2028, enquanto as formações ainda estão esperando instruções precisas para se preparar para a próxima sessão.

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A primeira reunião do Comité de Reforma do Parcoursup foi concluída numa ruptura com grande parte das organizações convidadas. Na segunda-feira, 9 de novembro, em Matignon, representantes do ensino médio, estudantes e professores deixaram as discussões presididas por Sébastien Lecornu. Eles denunciam um formato disputado e falta de respostas suficientes aos seus pedidos. A mobilização continua na terça-feira, 10 de novembro, com um início de uma manifestação anunciada às 14h no Panthéon em Paris.

Curso: um desacordo sobre a substância e os convidados

O encontro deveria iniciar a transformação da plataforma de acesso ao ensino superior. Ele seguiu uma primeira troca do chefe de governo com representantes da juventude. Os ministros Édouard Geffray e Philippe Baptiste participaram desta sequência dedicada à educação e pós-graduação.

A presença da União Nacional Interuniversitária (UNI) e dos parlamentares do Rally Nacional provocou protestos. As organizações também desafiaram a participação dos empregadores. A sua partida centrou-se, portanto, na composição da reunião, bem como nas respostas esperadas. Os relatórios da imprensa francesa descrevem uma desagregação colectiva, mas não a partida de todos os participantes.

De acordo com relatórios de uma agência de notícias, a UNI, a Escola Secundária Renovada e alguns membros eleitos do Conselho Nacional para a Vida Secundária permaneceram. As organizações cessantes denunciam uma reunião sem progressos suficientes nem resposta orçamental concreta. Esta avaliação da união não significa que o governo não tinha feito nenhuma promessa antes.

SNALC também desafia o método

Em um comunicado de imprensa emitido na segunda-feira à noite, SNALC confirmou que tinha deixado o comitê. Seu presidente, Jean-Rémi Girard, critica uma reunião de mais de sessenta pessoas com funções muito diferentes. O sindicato considera esta composição inadequada para negociações substantivas sobre as dificuldades do ensino médio.

Sua posição não se limita ao nome da plataforma. SNALC acredita que a substituição de Parcourup poderia deixar intacta as restrições que determinam a atribuição de candidatos. Ele pediu intercâmbios de salários, atratividade no emprego e condições de trabalho. Associa estes pedidos às condições de estudo dos estudantes.

O comunicado de imprensa também comenta horários não substituídos, edifícios escolares e ausências de professores. Ele culpou o governo por negligenciar os avisos dos representantes do pessoal por muito tempo. São as queixas do sindicato que desafiam o método escolhido para sair da crise.

Compromissos já anunciados, mas expectativas diferentes

O governo apresentou seu roteiro em 26 de outubro. Prevê alterações da campanha de 2027 e um novo sistema para 2028. As primeiras recomendações da comissão são esperadas até ao final de Novembro. Para 2027, o executivo prometeu critérios de exame mais legíveis e uma explicação de recusas.

Ele também anunciou 15 mil lugares adicionais entre 2027 e 2028. O programa inclui 10.000 vagas em BTS, 4.000 em MAS e 1.000 relacionadas à Licença do Portal de Saúde. Estas aberturas devem ser acompanhadas de postos de ensino propostos nos orçamentos em causa. Trata-se de compromissos para a próxima reentrada, sem capacidade já disponível.

O mesmo programa prevê a indexação das subvenções ao custo de vida desde o início da reentrada de 2027. O desacordo atual inclui o nível e o momento das respostas. As organizações envolvidas apelam a uma acção imediata, ao passo que vários compromissos do governo abrangem dois anos.

Um dia comum para jovens e funcionários

O convite de 10 de Novembro foi lançado antes da reunião de Matignon. O comunicado inter-sindical transmitido pela SNES-FSU convida o pessoal do ensino e do ensino superior a juntar-se aos jovens mobilizados. Prevê greves, manifestações e comícios. O dia, portanto, não diz respeito apenas aos estudantes do ensino médio que se opõem ao Parcoursup.

Entre as suas candidaturas, este texto apela ao financiamento de mais 150 000 lugares para acolher os solteiros nos domínios desejados. Também exige 15.000 cargos no ensino superior e na investigação. Esses números referem-se a demandas sindicais distintas dos 15.000 assentos anunciados pelo executivo.

O comunicado de imprensa defende igualmente o descongelamento do ponto índice, o recrutamento em instituições e um programa de renovação de edifícios. Seus signatários anunciaram que haviam apresentado notificação para as semanas seguintes. Eles devem se reunir nesta terça-feira à noite para discutir a continuação do movimento dentro do quadro interprofissional.

Em Paris, uma consulta às 14 horas no Pantheon

O SNES-FSU Paris confirma em seu anúncio de 9 de novembro uma partida às 14h, lugar do Panthéon. Ele chama a equipe para participar ao lado de organizações do ensino médio. A imprensa francesa indica uma rota para a praça da Itália.

As informações sobre esta nomeação não permitem anunciar antecipadamente o número de participantes ou a extensão das perturbações. Também é necessário distinguir os desfiles das assembléias estáticas anunciadas separadamente. Para as famílias, os arranjos de alojamento e cursos dependem de cada instituição. Um apelo nacional para uma acção de greve por si só não constitui um encerramento geral de escolas, faculdades ou escolas secundárias.

As sessões de treinamento aguardam as modalidades da sessão de 2027

A saída dos sindicatos vem como o calendário técnico de Parcoursup aproxima-se. Um decreto ministerial abriu a configuração das formações em 12 de novembro. Devem fornecer informações sobre as suas características e procedimentos de candidatura para a próxima sessão.

No entanto, funcionários entrevistados pela imprensa especializada descrevem a falta de instruções sobre as novas promessas. Laurent Pater, Presidente da União de Professores de Aulas Preparatórias Científicas, pede um quadro preciso. Delphine Manceau, presidente da Conferência das Grandes Escolas, também destaca as dificuldades de uma agenda apertada.

As questões incluíram a apresentação dos critérios de seleção e as recusas explicadas a cada candidato. O treinamento já examina notas, avaliações e outros elementos dos arquivos. Os entrevistados perguntaram quais informações adicionais devem ser disponibilizadas e quais recursos humanos devem ser utilizados.

Para futuros candidatos, Onisep anuncia a consulta da oferta de formação de 2027 a partir de 17 de dezembro. As inscrições e a formulação dos votos devem ser abertas no dia 18 de janeiro, até 11 de março. A confirmação dos votos está prevista para 1 de Abril. No futuro imediato, aguardam-se na terça-feira à noite o seguimento e as decisões inter-sindicais do Comité.

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