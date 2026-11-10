Líbano: sanções dos EUA ainda não confirmadas

Informações divulgadas em 9 de novembro sugerem possíveis sanções dos EUA contra funcionários próximos das presidências libanesas, ex-ministros e deputados. Nenhuma lista de nomes ou decisões correspondentes pode ser encontrada nas últimas publicações do OFAC consultadas na terça-feira de manhã. O precedente das sanções de Junho mostra que Washington tem os meios de pressão, mas não confirma as informações actuais. O artigo distingue as contas dos meios de comunicação social, as decisões oficiais e as consequências que uma designação eficaz teria para as pessoas em causa.

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Estão iminentes novas sanções americanas no Líbano? Informações publicadas na segunda-feira, 9 de novembro, por um canal libanês evoca personalidades próximas às Presidências da República e do Parlamento. Mas nenhuma decisão correspondente a esta lista apareceu nas últimas publicações do OFAC consultadas na terça-feira de manhã. As denominações previstas não constituem uma lista de pessoas sancionadas.

Em resumos apresentados como sua própria informação, Al-Jadeed afirma que os funcionários libaneses receberam chamadas informando-os de nomes propostos para uma próxima onda de sanções. O canal cita parentes das duas Presidências, ex-ministros e deputados que se opõem ao acordo-quadro e acordos com Israel. Refere-se também a funcionários de segurança que participaram nos eventos sociais de Hizbullah.

Esta informação não dá uma lista de nomes públicos, um documento dos EUA ou uma data efetiva. Não identificam as pessoas em causa nem concluem que os dois presidentes seriam eles próprios alvo. A equipe editorial não pôde confirmar de forma independente as chamadas relatadas.

Sanções americanas no Líbano: o que o OFAC mostra

O controlo das publicações oficiais permite fixar um limite preciso. No momento da auditoria, terça-feira de manhã, 10 de novembro, a última ação postada pelo Escritório de Controle de ativos estrangeiros datado de 9 de novembro. Tratava da alteração do registo de uma empresa marítima, a Volta Shipping Services, no âmbito do programa de sanções do Irão. Não constituiu o anúncio de uma nova lista de políticos libaneses.

A ação de 6 de novembro envolveu oito empresas canadenses de serviços monetários, também sob sanções relacionadas ao Irã. Estas publicações, portanto, não apoiam a onda descrita pela televisão libanesa. Também não provam que nenhuma acção está a ser preparada em Washington: as deliberações internas não são confundidas com as decisões públicas.

O ponto restante é, portanto, concreto. Um eventual anúncio deverá especificar as identidades, razões e base jurídica das sanções. Sem estes elementos, não é possível apresentar a sua adopção como adquirido, nem anunciar um calendário fiável. Nenhum nome pode ser inferido pela proximidade política ou institucional.

Pressão já utilizada contra funcionários libaneses

A possibilidade de novas medidas faz parte de uma política dos EUA documentada. Em 18 de junho de 2026, o Tesouro anunciou sanções contra funcionários libaneses e membros de uma rede de empresas associadas ao Hezbollah. Sua declaração acusou oficiais designados de obstruir o processo de paz e atrasar o desarmamento do movimento. Invocou o decreto antiterrorista 13224.

Este precedente mostra que Washington já utilizou sanções individuais neste caso. Não autentica as informações de 9 de Novembro. As pessoas designadas em junho, os motivos publicados nessa data e os nomes que podem ser discutidos hoje estão em sequências diferentes. Confundi-los transformaria um precedente oficial em confirmação de informações que ainda não foram verificadas.

Os Estados Unidos também têm um quadro específico para o Líbano. O Decreto 13441, adotado em agosto de 2007, autoriza o bloqueio dos bens de pessoas determinadas pelo Tesouro, em consulta com o Departamento de Estado. Inclui ataques à soberania libanesa, às instituições democráticas e ao Estado de direito. A existência deste texto não significa que seria a base para uma possível nova decisão.

O acordo-quadro no centro da controvérsia

A ligação entre as sanções previstas e a oposição aos acordos com Israel confere particular significado político à informação. No entanto, continua a ser a interpretação da conta dos meios de comunicação social, não uma razão oficialmente publicada pelas autoridades dos EUA para uma nova lista.

O acordo-quadro assinado em Washington em 26 de junho de 2026 é o contexto imediato. Na sua apresentação oficial do acordo, a União Europeia recorda que prevê o desarmamento do Hezbollah, permitindo a progressiva reafectação das forças israelitas do território libanês. Além disso, apelou a um fim permanente das hostilidades e do respeito pelo direito internacional.

Por conseguinte, as divergências quanto à aplicação deste quadro dizem respeito a compromissos em matéria de segurança e soberania. Mas a oposição pública a um acordo por si só não é suficiente para estabelecer que uma pessoa está numa lista americana. Seria necessário saber a verdadeira decisão e os factos que Washington usaria para a justificar.

O que mudaria em caso de designação

Quando uma pessoa é objeto de uma medida de bloqueio contra o OFAC, seus bens e interesses sob jurisdição dos EUA são congelados. Isto inclui propriedade localizada nos Estados Unidos e propriedade detida ou controlada por pessoas americanas. As transacções são geralmente proibidas, salvo dispensa ou autorização.

A regra pode igualmente ser alargada às empresas detidas, directa ou indirectamente, pelo menos 50% por uma ou mais pessoas bloqueadas. Não é um congelamento automático de todos os bens no Líbano, nem é uma sanção coletiva contra uma instituição com um funcionário designado.

Estas consequências exigem uma acção eficaz. Para as informações divulgadas em 9 de novembro, os elementos decisivos permanecem esperados: um anúncio americano identificável, os nomes escolhidos e as razões precisas para sua possível designação.

Foto da capa: Edifício do Departamento do Tesouro em Washington, D.C., 27 de março de 2007. Imagem de arquivo de ilustração. Loren / Wikimedia Commons, domínio público; versão corrigida por Stybn. A fotografia manteve-se inteira, vestida Libnanews.

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