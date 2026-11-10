Bahaa Hariri propõe uma « paz quente »

Bahaa Hariri apresentou a Oxford uma proposta de « paz quente » para o Oriente Médio. Coloca a restauração da soberania libanesa, a implementação do Acordo de Taif e uma autoridade pública eficaz antes das negociações. O seu projecto combina cooperação económica, circulação de pessoas e instituições comuns. Inclui a questão palestiniana como parte de uma solução de dois Estados. Esta intervenção descreve uma visão política: não foram anunciados tratados, financiamentos conjuntos ou calendário de execução.

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Bahaa Hariri defende uma « paz quente » baseada na restauração da soberania libanesa e cooperação regional voluntária. Num discurso proferido em Oxford, publicado em 9 de Novembro, coloca a aplicação do acordo de Taif e o monopólio estatal sobre as armas antes da abertura de negociações duradouras. O seu discurso apresentou uma proposta política, sem anunciar um acordo entre governos.

O ponto de partida de Baha’a Hariri é o libanês. Considera que um país privado de controlo do seu território não pode negociar em condições satisfatórias. Na sua opinião, a reconstrução das instituições deverá permitir ao Líbano adoptar uma posição comum. Associa assim o seu projecto regional a uma transformação prévia do funcionamento do Estado.

O seu discurso relaciona três objectivos: restaurar uma autoridade pública eficaz, construir a paz para além dos acordos diplomáticos e desenvolver interesses económicos comuns.

Ele disse que « paz quente » começou no Líbano

Bahaa Hariri apela à plena aplicação do Acordo de Taif de 1989. Invoca igualmente as resoluções 1559 e 1701 do Conselho de Segurança. No seu raciocínio, essas referências devem apoiar a soberania exclusiva do Estado sobre todo o território. Constituem as condições políticas para negociações credíveis.

Envolve estruturas armadas paralelas ligadas a agendas externas. Ela lhes atribui a responsabilidade de enfraquecer as instituições, fragmentação do poder e colapso econômico.

A mensagem dirigida aos actores libaneses diz respeito à representação do país. Para ele, a unidade da decisão pública precede uma séria discussão sobre uma paz duradoura. Defende, pois, uma ordem política em que as instituições têm autoridade para negociar e cumprir os seus compromissos.

Um mercado comum e não um acordo bilateral único

No entanto, a proposta ultrapassa o quadro libanês. Bahaa Hariri considera que os conflitos no Oriente Médio estão inter-relacionados. Pretende incluí-los numa cooperação que envolva a circulação de pessoas, o comércio de mercadorias, de capitais e de conhecimentos. O objectivo anunciado é uma integração gradual das economias.

Cita infra-estruturas, energia e digital como áreas de trabalho comum. A segurança alimentar, a água e as políticas ambientais também estão incluídas nesta visão.

Bahaa Hariri propõe dividir as futuras instituições entre várias capitais e grandes cidades. Quer dar uma realidade geográfica à interdependência procurada. A experiência europeia serve de referência para explicar esta ligação entre identidades nacionais e cooperação transfronteiriça.

Ele disse que esta construção deve permanecer voluntária. Exclui uma confederação imposta aos estados da região. Descreve uma rede de interesses comuns, baseada em instituições e leis partilhadas.

A questão palestiniana integrada na sua proposta

O escopo referido inclui o Levante e Mesopotâmia, Israel e Palestina como parte de uma solução de dois Estados. Bahaa Hariri também deseja ver um Irã transformado participar.

Liga esta perspectiva ao direito dos palestinianos à autodeterminação. Na sua opinião, a paz que defende pressupõe o reconhecimento dos direitos dos vários componentes da região. Recusa-se a reduzi-la a uma transacção comercial ou a um acordo territorial sem reconciliação.

Essa dimensão explica sua escolha pela expressão « paz quente ». Ele queria cooperação em viagens, estudos, trabalho e intercâmbios.

Beirute num papel financeiro e cultural

Bahaa Hariri prevê um centro financeiro, cultural e econômico para Beirute. Ele acredita que o pluralismo, a abertura e as redes de diáspora do Líbano podem apoiar essa ambição. No entanto, este papel está condicionado à restauração prévia da soberania.

Convida igualmente o Reino Unido a contribuir para esta reflexão, nomeadamente através da sua experiência administrativa. Espera que esta cooperação tenha um efeito positivo no Mediterrâneo Oriental, no Golfo e na Europa.

A nível institucional, insiste em poderes representativos sujeitos a mecanismos de responsabilização. Considera que os compromissos internacionais perdem credibilidade quando as instituições são capturadas por interesses limitados. Essa exigência de governança complementa as propostas econômicas em seu discurso.

Bahaa Hariri afirma que o Centro Rafic Hariri e os seus parceiros estão a trabalhar nas bases intelectuais desta abordagem. Por conseguinte, a extensão concreta anunciada continua a ser a da reflexão e do diálogo. Os tratados, o calendário de execução ou o mecanismo de financiamento comum não acompanharão esta apresentação.

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