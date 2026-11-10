Menassa defende o exército e as prerrogativas de seu líder

Michel Menassa defende o exército libanês e seu comando diante de críticas à execução de decisões governamentais. Num comunicado de imprensa emitido na terça-feira, 10 de Novembro de 2026, o Ministro da Defesa distinguiu a política de defesa, definida pelo executivo, das ordens militares. Afirma que estas últimas estão sob comando, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso da instituição em respeitar a decisão política.
O texto responde às recentes declarações sobre o exército e seu líder, o general Rodolphe Haykal. O ministro os culpa por questionarem a instituição, até que se refira à renúncia ou demissão de seu comandante. Ele não nomeia os líderes políticos a quem responde.
Menassa defende o exército e suas próprias responsabilidades
O Ministro contesta um conceito de comando que reduza o seu papel na implementação de decisões sem discussão ou aconselhamento. Segundo ele, a competência do Conselho de Ministros diz respeito à política geral de defesa e segurança. A emissão de ordens e instruções militares é, na distinção que estabelece, da responsabilidade do comando.
Ao mesmo tempo, Michel Menassa afirma que o exército respeita as decisões políticas da autoridade executiva. Ele também se referiu às instruções do Presidente da República, Joseph Aoun, Comandante Supremo das Forças Armadas. Seu comunicado, portanto, não apresenta a instituição como livre do poder civil.
No entanto, insiste nas condições em que uma decisão deve ser aplicada. Na sua opinião, deve ter em conta as capacidades e capacidades militares. Deve também preservar a moral dos oficiais e dos soldados, proteger a unidade do país e impedir o confronto interno. O Ministro adverte contra as consequências das medidas tomadas sob pressão.
Quadro constitucional mantém autoridade governamental
Esta apresentação de poderes exprime a posição do Ministro da Defesa. O artigo 65.o da Constituição confere poder executivo ao Conselho de Ministros, que inclui as forças armadas. Atribui-lhe política geral do Estado e supervisão das instituições civis, militares e de segurança.
O artigo 49.o designa o Presidente como o comandante supremo das forças armadas, especificando a sua submissão à autoridade do Conselho de Ministros. A declaração de Michel Ménassa não anuncia quaisquer alterações a este quadro. Concentra-se no lugar do comando e da apreciação militar na aplicação das escolhas políticas.
A paz civil no centro da resposta
O ministro recordou várias missões militares: defender o território, a população e as instituições, proteger a unidade nacional e manter a estabilidade interna. Além disso, atribui-lhe a prevenção de perturbações e a protecção da segurança dos cidadãos. Ele rejeita qualquer alegação de se colocar acima da lei.
Michel Menassa apresenta a instituição militar como um local de encontro para os libaneses, além das divisões comunais e partidárias. Ele pediu críticas para não minar os sacrifícios dos militares. Este aviso acompanha a sua defesa das responsabilidades de comando, sem designar qualquer medida operacional específica.
O comunicado de imprensa vem quatro dias após uma reunião presidida por Rodolphe Haykal em Yarzé na sexta-feira, 6 de novembro. Em frente aos oficiais militares, o chefe do exército garantiu que a instituição implementaria as decisões do poder político. Ele também defendeu seu papel na estabilidade interna e rejeitou a crítica de suas missões.
Na intervenção anterior, o general referiu, nomeadamente, a protecção das fronteiras, a luta contra o contrabando e a extensão da autoridade estatal. O texto ministerial de 10 de Novembro prorroga esta defesa institucional. Não define um calendário para operações ou novas instruções de implantação.
Foto de ilustração: Soldados libaneses e pessoal blindado em uma fotografia de arquivo de 2025. Não é uma operação anunciada em 10 de novembro. © Exército Libanês, direção de orientação / biblioteca de fotos Libnanews.
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