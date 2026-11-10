Segurança: Abdallah defende Hajjar e pede unidade

Em uma entrevista em 10 de novembro de 2026, Bilal Abdallah defendeu Ahmad Hajjar, enquanto ligava insegurança a armas descontroladas, economia e processos judiciais. O Ministro do Interior anunciou na véspera uma coordenação com a Defesa e cerca de vinte detenções. Esses anúncios não constituem um registro de convicções. O diagnóstico do deputado e sua acusação de campanha política permanecem posições distintas dos resultados que as investigações ainda precisam estabelecer.

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A segurança interna no Líbano não se limita às detenções anunciadas nos últimos dias. Em uma entrevista em 10 de novembro de 2026, Bilal Abdallah ligou instabilidade a armas descontroladas, condições econômicas e fraquezas judiciais. O deputado do Rally Democrata defende o Ministro Ahmad Hajjar. Sua intervenção acompanhou um reavivamento da coordenação entre o Interior e a Defesa, anunciado no dia anterior em Baabda.

O discurso do parlamentar move o debate. Não contesta a utilidade das operações policiais. Pelo contrário, apoia os serviços do Ministério do Interior e considera a sua acção útil para a segurança nacional. Mas as causas que ele está a avançar estão além da capacidade deles de interrogar suspeitos.

Segurança interna no Líbano, para além das operações

Bilal Abdallah distingue entre três factores: o fluxo descontrolado de armas, as dificuldades económicas e os procedimentos judiciais fracos. Esta leitura é a do senhor deputado. A entrevista não inclui um conjunto estatístico de infracções ou medidas para determinar o respectivo peso destes factores.

Hajjar anuncia coordenação com a Defesa

Em 9 de Novembro, Ahmad Hajjar informou o Presidente Joseph Aoun sobre as medidas tomadas contra o roubo e a agressão. No final da reunião, o ministro relatou cerca de vinte prisões. Ele também anunciou uma próxima reunião com o Ministro da Defesa do Ministério do Interior para coordenar a ação de segurança.

Hajjar afirmou que as medidas recentes tranquilizaram a população. Esta avaliação permanece com o Ministro. Ele indicou que as operações continuariam com as Forças de Segurança Interna, o exército e outros serviços. O comunicado presidencial não define a data da reunião anunciada com a Defesa.

O ministro citou a intervenção de Sabra e suas três prisões. As investigações ainda precisam esclarecer as circunstâncias dos incidentes, salientou. O número de detenções não é, portanto, um registo de condenações.

Defesa política do Ministério do Interior

Bilal Abdallah, por sua vez, denuncia uma campanha contra Ahmad Hajjar e seus serviços. Ele acusa alguns círculos de explorar os incidentes para atacar sua ação. Não fornece, nesta entrevista, a base para estabelecer de forma independente a existência ou organização desta campanha.

Sua intervenção também carrega uma exigência de unidade interna. Considera que as tensões regionais e o risco de uma nova guerra fazem desta coesão uma prioridade. Opôs-se a esta exigência à liquidação de contas políticas. Esta é uma posição política, não o anúncio de um acordo entre as partes.

O acompanhamento judicial continua a ser um ponto decisivo

A ênfase de Abdallah no processo judicial aponta para uma diferença essencial: prisão, investigação e julgamento são etapas distintas. As responsabilidades individuais devem ser estabelecidas em cada processo. Declarações sobre confissões ou registros passados não substituem uma decisão judicial.

Os anúncios disponíveis descrevem, portanto, uma mobilização de serviços e uma disposição para coordenar. Eles ainda não fornecem uma visão completa de seus efeitos. A próxima reunião anunciada entre o Interior e a Defesa, e as investigações subsequentes, irá clarificar o âmbito desta mobilização.

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