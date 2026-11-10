Claude Fable 5.2: do código aos protótipos

O Antrópico lançou Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2 em 9 de novembro de 2026. A AWS confirma a disponibilidade do modelo, com condições de acesso separadas. A apresentação inclui três protótipos eletrônicos projetados com Fable e montados pela Diode. O desempenho permanece atribuído ao fabricante e os objetos não são certificados para comercialização. Tarifas técnicas, formatos aceitos, restrições e retenção de dados orientam seu uso. Mudar para circuitos mais complexos e testar em dispositivos permanecem passos a seguir.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Anthropic lançou Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2 segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Essas novas versões incluem programação e pesquisa. A empresa acompanha sua apresentação com uma demonstração concreta: três dispositivos eletrônicos projetados com a Fable, depois montados por engenheiros.

Claude Fable 5.2, de software para dispositivos

Um alto-falante USB, uma caixa de assistente de voz e um animal virtual portátil: De acordo com Anthropic, Fable projetou estes três protótipos. O Diode, o seu parceiro comercial, reuniu-os. A aeronave teria operado sem modificação elétrica.

No entanto, não foram submetidos a validação elétrica completa, ensaios térmicos ou certificação comercial. Não são concebidos para produção em série. Claude não estava conectado a instrumentos de teste ou máquinas de fabricação. Os engenheiros, portanto, asseguraram a construção e testes físicos.

Dois acessos para o mesmo modelo

Fable e Mythos são baseados no mesmo modelo, explica Anthropic. A fábula inclui proteção contra certas utilizações perigosas na cibersegurança e na biologia. O acesso ao Mythos requer programas de verificação para organizações que trabalham nestas áreas.

Antrópico anuncia progresso em código, raciocínio e visão. A empresa também reivindica uma geração de texto de até 30% mais rápido que 5.1. Estes desempenhos são os apresentados pelo fabricante. Eles não garantem o mesmo ganho para cada aplicação.

A taxa padrão anunciada é de $8 por milhão de fichas na entrada e $40 na saída. Os itens são as unidades de texto processadas pelo modelo. Um modo rápido opcional duplica estes valores em $16 e $80. Estes são preços para uso técnico, não para uma assinatura pública em geral.

Disponibilidade confirmada no AWS

A Amazon Web Services confirma a disponibilidade de ambas as versões na Amazon Bedrock e Claude Platform na AWS desde 9 de novembro. O fornecedor mantém a condição de verificação para Mythos. Apresenta Fable como uma ferramenta para projetos técnicos longos, a coordenação de vários agentes de software e design assistido por código.

A classe de folha de dados AWS Fable 5.2 como ativo. Mostra uma capacidade de contexto de um milhão de chips e uma produção máxima de 128 mil chips. O modelo aceita imagens de texto e de entrada; sua saída é textual. Esta folha não descreve, portanto, um gerador de vídeos, sons ou imagens.

Para uma equipe que deseja integrar, esses recursos definem os formatos e volumes aceitos. Só eles não medem a precisão de um resultado ou a sua relevância para um projeto industrial.

As condições de utilização permanecem decisivas

A AWS especifica que certas utilizações sensíveis podem desencadear uma recusa. No Bedrock, mudar para outro modelo deve ser gerenciado pelo programa do usuário: não é automático. Por conseguinte, a implantação exige que tal seja previsto da mesma forma que uma resposta normal.

O fornecedor também anuncia uma retenção de até 30 dias como parte da verificação de segurança padrão. Existem acordos separados para os clientes elegíveis para não-preservação. As empresas devem verificar essas condições antes de enviar seus dados.

O antrópico agora prevê circuitos mais complexos. Continuam a ser efectuados ensaios e certificação prolongados dos protótipos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews