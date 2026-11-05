Recibos fiscais: 200.000 moedas a serem processadas no Líbano

O Ministério das Finanças libanês pretende concluir o processamento de aproximadamente 200.000 pagamentos não eletrônicos recebidos desde 2025 até o final de novembro de 2026. Este projecto deve melhorar os dados fiscais disponíveis. Acompanha o projecto FEXTE sobre transparência orçamental, financiado pela AFD e executado pela Expertise France. O calendário para o processamento dos documentos permanece separado do do acompanhamento conjunto das receitas e despesas, previsto para novembro de 2026 a agosto de 2027. Uma solução técnica ainda não foi finalizada.

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O Ministério das Finanças libanês iniciou o processamento de um stock de cerca de 200 000 recibos de pagamento não electrónicos. Foi estabelecido no final de novembro de 2026 para completar o tratamento deste estoque acumulado desde 2025, de acordo com o relatório do primeiro Comitê Gestor FEXTE, lançado em 28 de outubro.

Este programa de transparência orçamental deve ajudar a administração a recuperar uma visão mais completa das contas públicas. O trabalho em recibos é um dos projetos mais imediatos.

Encontrar dados por trás dos pagamentos

O volume anunciado dá uma ideia da tarefa documental, sem permitir quantificar os montantes em causa. Não identifica 200.000 contribuintes separados ou tantos arquivos de fraude. Os recibos dizem respeito aos pagamentos cujas informações devem ser recuperadas e processadas pela administração.

Por conseguinte, o atraso no seu registo torna impossível concluir que o dinheiro desapareceu ou que continua a ser totalmente descontado. O desafio é rastrear as transações e ter dados confiáveis suficientes para rastrear as receitas.

Este trabalho vem após um diagnóstico envolvendo mais de 25 entrevistas e exame de mais de 25 sistemas e aplicações. Em especial, o Ministério procura restabelecer a publicação regular das suas estatísticas financeiras. A dispersão de informações entre direções e ferramentas é um dos desafios que o projeto enfrenta.

Um calendário mais longo para o acompanhamento orçamental

O final de Novembro diz respeito ao tratamento das receitas. O acompanhamento conjunto das receitas e despesas baseia-se num outro calendário: o comité aprovou os trabalhos de Novembro de 2026 a Agosto de 2027, ligados ao quadro financeiro a médio prazo.

A longo prazo, a administração deve ser capaz de acompanhar em conjunto o que o governo está descontando e o que está gastando. A consolidação de dados de instituições públicas fora do orçamento deve também ampliar essa leitura e destacar melhor os riscos financeiros. O registro não apresenta essa integração como concluída.

Para além dos 2025 documentos, o objectivo é organizar uma produção regular de informação, a fim de evitar a acumulação de novas unidades populacionais.

Reconciliação dos registos bancários e dos extractos bancários

A gestão do Tesouro propôs modernizar a recolha electrónica e conciliar transacções, extractos bancários e registos contabilísticos. Pretende igualmente melhorar o tratamento dos pagamentos anulados ou rejeitados e reforçar os controlos internos.

Estas propostas ainda têm de ser distinguidas das medidas já aprovadas. Eles descrevem a operação pretendida, sem estabelecer que um sistema comum está agora operacional em todas as administrações.

Está prevista uma reunião técnica antes do final do ano para decidir sobre uma solução, os seus custos e calendário. Até lá, a primeira reunião mantém-se com as receitas: no final de Novembro, o balanço terá de especificar quantas peças foram processadas e quais os controlos necessários.

Ministério das Finanças libanês, arquivo de fotos. Data de filmagem não estabelecida. Ilustração institucional, sem representação do processamento de 2025 recibos. © Libnanews.com.

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