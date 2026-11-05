Joshua Wong sentenciado a dez anos de prisão em Hong Kong

O Supremo Tribunal de Hong Kong condenou Joshua Wong a dez anos de prisão na quinta-feira, 5 de novembro, por conspiração para colidir com forças estrangeiras. Já detido em outro caso de segurança nacional, o ativista pró-democracia deveria ser libertado em janeiro de 2027. Os dois meses restantes da sua primeira sentença serão executados simultaneamente com as notícias. O governo de Hong Kong defende o julgamento, enquanto os Estados Unidos exigem a sua libertação e a Amnistia Internacional denuncia a repressão da discórdia.

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O Supremo Tribunal de Hong Kong condenou Joshua Wong a dez anos de prisão na quinta-feira, 5 de novembro, por conspiração para colidir com forças estrangeiras. O ativista pró-democracia declarou-se culpado em 2 de setembro. Esta é a sua segunda condenação ao abrigo da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim em 2020.

Joshua Wong, 30 anos e detido desde 2020, já cumpria uma sentença de quatro anos e oito meses por conspiração para subverter, ligada à sua participação em primárias não oficiais no campo democrático. Ele devia ter saído em Janeiro de 2027.

Uma nova sentença, com dois meses de sobreposição

Juiz William Tam ordenou que o restante da primeira sentença, aproximadamente dois meses, fosse executado ao mesmo tempo que a nova sentença. Por conseguinte, a decisão prolonga consideravelmente a sua detenção, mas o período de 10 anos não acrescenta inteiramente ao período remanescente.

No segundo caso, a acusação tratou de medidas tomadas com Nathan Law, agora no exílio, e outras para obter sanções, bloqueios ou outras medidas hostis contra a China e Hong Kong. As acusações foram apresentadas entre julho e novembro de 2020, após a entrada em vigor da Lei.

Num comunicado de imprensa emitido na quinta-feira, o governo de Hong Kong afirma que o tribunal tinha a seriedade dos factos. Referiu contactos com funcionários estrangeiros e a divulgação de pedidos de sanções nas redes sociais e nos meios de comunicação social. O chefe executivo, John Lee, defendeu a condenação, acusando Joshua Wong e seus aliados de terem danificado a estabilidade do território.

Condenações no exterior

Os Estados Unidos denunciaram o julgamento e pediram a libertação imediata do ativista, de acordo com uma declaração do consulado em Hong Kong relatada pela imprensa internacional. A Anistia Internacional vê isso como outro exemplo do uso da Lei de Segurança Nacional para suprimir a dissidência. As autoridades de Hong Kong rejeitam estas críticas e afirmam que a acusação se baseia em provas e leis.

Josué Wong se tornou conhecido como adolescente durante mobilizações estudantis. Tornou-se um dos rostos do movimento guarda-chuva em 2014, e depois co-fundou o partido Demosisto, dissolvido em 2020, quando a Lei de Segurança Nacional foi aprovada.

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