Amã: Um oficial morto, um suspeito preso

Um oficial de segurança Jordanian foi morto com um esfaqueamento na quinta-feira, 5 de novembro, Al-Madina Al-Munawwara Street em Amã. Uma patrulha prendeu o suspeito, seu oficial foi ferido no rosto e sua condição é estável. As autoridades referem-se a um ataque planeado às forças de segurança. A Procuradoria do Tribunal de Segurança do Estado abriu uma investigação. O Príncipe Fayçal bin Hussein visitou os feridos na Cidade Médica à tarde.

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Um membro da segurança geral jordaniana foi morto e um oficial ferido em um ataque esfaqueado na quinta-feira, 5 de novembro, em Amã. O suspeito foi preso por uma patrulha. À tarde, o promotor do Tribunal de Segurança do Estado anunciou a abertura de uma investigação.

A vítima é o Cabo Jawad al-Salayta. De acordo com a Direção de Segurança Geral, o ataque ocorreu em 1220 na Jordânia, Al-Madina Al-Munawwara Street, na capital. Um homem apanhou o cabo e bateu-lhe com uma arma enquanto estava de serviço. O oficial foi levado para o hospital e sucumbiu aos ferimentos.

Um oficial ferido durante a detenção

Uma patrulha interveio imediatamente e controlou o atacante. O comandante ficou ferido no rosto durante o confronto, de acordo com o comunicado da Segurança Geral. Hospitalizado, ele está num estado estável.

As autoridades jordanianas chamam terrorista ao ataque. De acordo com os primeiros elementos de sua investigação, o suspeito preparou um ataque contra membros das forças de segurança. Nesta fase, esta qualificação baseia-se em declarações dos serviços jordanianos. O comunicado de imprensa não identifica o suspeito nem informa qualquer filiação a um grupo.

Procurador do Tribunal de Segurança do Estado

O Procurador-Geral do Tribunal de Segurança do Estado confirmou que a sua acusação tinha iniciado investigações sobre o ataque. O seu anúncio, transmitido à tarde, não especifica as acusações.

O príncipe Fayçal ben Hussein, que assegura a regência na ausência do rei Abdullah II, foi para o leito do oficial ferido na Cidade Médica. Ele expressou suas condolências pela morte do cabo al-Salayta e condenou o ataque. O soberano segue a evolução da investigação, disse o príncipe.

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