Ataques noturnos no Sul do Líbano: vários locais visados

Os ataques noturnos no sul do Líbano atingiram Tallusa, os arredores de Aïta al-Jabal e a área entre Hadatha e Haris, quarta-feira à noite 4 de novembro de 2026. Uma agência de notícias libanesa relata que os mísseis disparados entre os dois últimos locais não explodiram. Quinta-feira de manhã, um drone derrubou uma granada ensurdecedora perto de uma mesquita na área de Mansouri. Estes eventos seguem a greve mortal da tarde de quarta-feira em Qabrikha, onde o Ministério da Saúde anunciou uma morte e uma lesão.
Ataques nocturnas no Sul do Líbano: Tallousa e Aïta visados
Dois ataques israelenses alvejaram Tallousa e seus arredores na noite de quarta-feira. O despacho que os informa menciona a aldeia e o seu perímetro, sem identificar nenhum edifício específico. Não fornece um balanço humano ou material. Também não especifica o tipo de aeronave utilizada para estes ataques.
Outro relatório da mesma noite refere-se a um ataque da aviação israelense na periferia de Ayta al-Jabal. Ele distingue este ataque de dois outros ataques na área entre Hadatha e Haris. Não está incluído nenhum balanço neste relatório.
Esta informação documenta vários ataques em diferentes setores. Não dão o número de munições utilizadas em Tallusa ou Aïta al-Jabal. Também não conseguem identificar os alvos militares que o exército israelita procurava nestas localidades.
Mísseis não explodidos entre Hadatha e Haris
O relato sobre Hadatha e Haris contém um detalhe particular. Segundo o despacho libanês, os dois ataques entre essas aldeias não levaram à explosão de mísseis. Isto refere-se apenas a estes dois ataques. Não se aplica às greves em Tallusa nem às reportadas nas proximidades de Aïta al-Jabal.
O relatório não descreve a causa desta explosão. Não fornece fotografias autenticadas do equipamento nem pormenores da sua condição. Nem relata uma intervenção para neutralizá-los. Os despachos consultados não especificam o seu destino.
Os despachos noturnos não mostram uma contagem de casas danificadas ou pessoas evacuadas. A ausência de registo nesta fase não significa que nenhuma vítima ou dano tenha sido encontrado. Limita simplesmente as consequências que podem ser estabelecidas a partir das informações disponíveis.
Em Qabrikha, o balanço de quarta-feira permanece separado
Na quarta-feira, um drone israelita alvejou uma moto em Qabrikha, distrito de Marjayoun. O centro de operações de emergência do Ministério da Saúde do Líbano relatou uma morte e uma lesão. O comunicado de imprensa esclareceu as informações iniciais, que apenas mencionaram uma pessoa ferida.
Esta avaliação diz respeito ao ataque de 4 de Novembro à tarde. Não deve ser atribuída a greves noturnas em Tallusa, Aïta al-Jabal ou no setor Hadatha-Haris. As informações sanitárias consultadas não especificam a identidade das vítimas ou o estado de saúde da pessoa lesada.
O exército israelita afirma ter visado duas pessoas a quem acusa de observar os seus soldados. Esta justificação continua a ser a do exército israelita. Não existem provas independentes disponíveis para determinar a actividade das pessoas afectadas.
No mesmo dia, outro despacho libanês relatou um ataque aéreo militar israelense contra Qantara. Ela não deu um balanço. Este episódio, antes dos ataques noturnos, aumenta a sucessão de relatos no Sul sem permitir um total de vítimas.
Quinta-feira de manhã, uma granada perto de uma mesquita
O último incidente relatado nesta sequência diz respeito ao setor Mansouri, quinta-feira de manhã, 5 de novembro. De acordo com uma agência de notícias libanesa, um drone israelense derrubou uma granada ensurdecedora perto da Mesquita Al-Amriyeh perto da cidade.
O relatório coloca o dispositivo perto do local de adoração. Ele não descreve um ataque direto contra o edifício. Não especifica se as pessoas estavam no local no momento do incidente. Não há registos humanos ou materiais que acompanhem esta expedição.
Linha de Crédito
Foto da fronteira libanesa-israelense. Não representa os ataques de 4 e 5 de novembro de 2026. © François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados.
Fontes e referências
- NNA, Tallousa, 4 de novembro de 2026
- NNA, Aïta al-Jabal e Hadatha-Haris, 4 de novembro de 2026
- NNA, revisão do Ministério da Saúde em Qabrikha, 4 de novembro de 2026
- NNA, primeiro relatório em Qabrikha, 4 de novembro de 2026
- NNA, Qantara, 4 de novembro de 2026
- NNA, Al-Amriyeh, 5 de novembro de 2026
- AFP tomada a cargo pela Arábia Independente, Qabrikha, 5 de novembro de 2026
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