Ataques noturnos no Sul do Líbano: vários locais visados

As greves israelenses atingiram Tallusa e seus arredores, os arredores de Aïta al-Jabal e a área entre Hadatha e Haris quarta-feira à noite, 4 de novembro de 2026. O despacho das duas últimas aldeias indicou que os mísseis não explodiram. Na manhã de quinta-feira, um drone derrubou uma granada ensurdecedora perto da Mesquita Al-Amriyeh na área de Mansouri. Estes incidentes seguiram a greve de uma motocicleta em Qabrikha na tarde de quarta-feira, cujo registro oficial foi de um morto e um ferido.

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Os ataques noturnos no sul do Líbano atingiram Tallusa, os arredores de Aïta al-Jabal e a área entre Hadatha e Haris, quarta-feira à noite 4 de novembro de 2026. Uma agência de notícias libanesa relata que os mísseis disparados entre os dois últimos locais não explodiram. Quinta-feira de manhã, um drone derrubou uma granada ensurdecedora perto de uma mesquita na área de Mansouri. Estes eventos seguem a greve mortal da tarde de quarta-feira em Qabrikha, onde o Ministério da Saúde anunciou uma morte e uma lesão.

Ataques nocturnas no Sul do Líbano: Tallousa e Aïta visados

Dois ataques israelenses alvejaram Tallousa e seus arredores na noite de quarta-feira. O despacho que os informa menciona a aldeia e o seu perímetro, sem identificar nenhum edifício específico. Não fornece um balanço humano ou material. Também não especifica o tipo de aeronave utilizada para estes ataques.

Outro relatório da mesma noite refere-se a um ataque da aviação israelense na periferia de Ayta al-Jabal. Ele distingue este ataque de dois outros ataques na área entre Hadatha e Haris. Não está incluído nenhum balanço neste relatório.

Esta informação documenta vários ataques em diferentes setores. Não dão o número de munições utilizadas em Tallusa ou Aïta al-Jabal. Também não conseguem identificar os alvos militares que o exército israelita procurava nestas localidades.

Mísseis não explodidos entre Hadatha e Haris

O relato sobre Hadatha e Haris contém um detalhe particular. Segundo o despacho libanês, os dois ataques entre essas aldeias não levaram à explosão de mísseis. Isto refere-se apenas a estes dois ataques. Não se aplica às greves em Tallusa nem às reportadas nas proximidades de Aïta al-Jabal.

O relatório não descreve a causa desta explosão. Não fornece fotografias autenticadas do equipamento nem pormenores da sua condição. Nem relata uma intervenção para neutralizá-los. Os despachos consultados não especificam o seu destino.

Os despachos noturnos não mostram uma contagem de casas danificadas ou pessoas evacuadas. A ausência de registo nesta fase não significa que nenhuma vítima ou dano tenha sido encontrado. Limita simplesmente as consequências que podem ser estabelecidas a partir das informações disponíveis.

Em Qabrikha, o balanço de quarta-feira permanece separado

Na quarta-feira, um drone israelita alvejou uma moto em Qabrikha, distrito de Marjayoun. O centro de operações de emergência do Ministério da Saúde do Líbano relatou uma morte e uma lesão. O comunicado de imprensa esclareceu as informações iniciais, que apenas mencionaram uma pessoa ferida.

Esta avaliação diz respeito ao ataque de 4 de Novembro à tarde. Não deve ser atribuída a greves noturnas em Tallusa, Aïta al-Jabal ou no setor Hadatha-Haris. As informações sanitárias consultadas não especificam a identidade das vítimas ou o estado de saúde da pessoa lesada.

O exército israelita afirma ter visado duas pessoas a quem acusa de observar os seus soldados. Esta justificação continua a ser a do exército israelita. Não existem provas independentes disponíveis para determinar a actividade das pessoas afectadas.

No mesmo dia, outro despacho libanês relatou um ataque aéreo militar israelense contra Qantara. Ela não deu um balanço. Este episódio, antes dos ataques noturnos, aumenta a sucessão de relatos no Sul sem permitir um total de vítimas.

Quinta-feira de manhã, uma granada perto de uma mesquita

O último incidente relatado nesta sequência diz respeito ao setor Mansouri, quinta-feira de manhã, 5 de novembro. De acordo com uma agência de notícias libanesa, um drone israelense derrubou uma granada ensurdecedora perto da Mesquita Al-Amriyeh perto da cidade.

O relatório coloca o dispositivo perto do local de adoração. Ele não descreve um ataque direto contra o edifício. Não especifica se as pessoas estavam no local no momento do incidente. Não há registos humanos ou materiais que acompanhem esta expedição.

Linha de Crédito

Foto da fronteira libanesa-israelense. Não representa os ataques de 4 e 5 de novembro de 2026. © François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados.

Fontes e referências

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