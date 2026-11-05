Água no Líbano: WAMA+ mobiliza 19,5 milhões de euros

O Líbano está a entrar numa nova fase de modernização da gestão da água com o WAMA+, um programa de 19,5 milhões de euros financiado pela União Europeia e pela Alemanha. A ICZ deverá acompanhar as quatro instituições regionais até meados de 2029. O projeto prevê o rastreamento digital de 400 fontes principais e a atualização de registros de aproximadamente 800.000 assinantes. Visa reduzir as perdas, melhorar a facturação e reforçar as receitas dos organismos públicos, sem anunciar nesta fase uma alteração tarifária geral.

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Medindo a água produzida e atualizando os arquivos dos assinantes: WAMA+ concentra seus recursos em dois projetos de gestão de água no Líbano. Lançado em 21 de outubro de 2026, conta com 19,5 milhões de euros para acompanhar os quatro estabelecimentos regionais até meados de 2029.

A União Europeia contribui com 16,7 milhões de euros e a Alemanha com 2,8 milhões de euros. O GIZ está implementando com o Ministério da Energia e Água. Os objetivos anunciados são monitorar 400 grandes fontes de abastecimento e atualizar os registros de aproximadamente 800.000 assinantes.

Saiba quanta água é produzida

Os sistemas de medição das 400 fontes devem fornecer bases de informação centrais. Isto permitirá que as instituições compreendam melhor os volumes disponíveis e organizem as suas operações.

Esse monitoramento também deve ajudar a identificar as dificuldades da rede e orientar as intervenções. No entanto, a água produzida deve ser distinguida daquela que efectivamente chega aos utilizadores. Instalar ferramentas de medição por si só não será suficiente para eliminar perdas.

As 400 fontes continuam a ser alvo de implantação. O anúncio do programa não constitui um balanço do equipamento já em serviço.

Atualizar 800.000 arquivos

O outro projecto diz respeito à relação com os assinantes. Os arquivos das quatro instituições precisam ser atualizados e digitalizados para tornar o faturamento e o acompanhamento de pagamentos mais confiáveis.

Para os organismos públicos, uma base actualizada deverá facilitar a identificação das assinaturas e a recolha. Para os utilizadores, a melhoria esperada deve-se a uma gestão mais clara dos seus ficheiros e às suas trocas com a instituição de que dependem.

As receitas são uma questão central no programa. Eles contribuem para a operação e manutenção do serviço. No lançamento, o ministro da Energia e Água, Joe Saddi, associou a modernização de ferramentas à redução de perdas, melhoria da faturação e a viabilidade financeira do setor.

Financiamento europeu e alemão

A contribuição europeia representa cerca de 85,6% do envelope, contra 14,4% para a Alemanha. Estes fundos financiam instalações e instituições de apoio, sem pagamentos directos às famílias.

WAMA+ alarga o programa WAMA, cuja fase anterior centrou-se no quadro jurídico, financeiro e organizacional para o saneamento. Esta nova fase coloca mais ênfase na produção de dados e gestão digital de assinantes.

O horizonte de meados de 2029 deixa vários anos para implantar as ferramentas em todas as quatro instituições. Sua manutenção e atualização regular de arquivos terá então que entrar no funcionamento diário do serviço.

O que os assinantes podem esperar

O programa visa um serviço mais confiável e transparente. Neste ponto, o anúncio não indica o número de horas de abastecimento adicional que cada domicílio poderia obter. Também não define um calendário para as alterações pautais gerais.

Por conseguinte, a melhoria da recuperação não deve ser entendida como o anúncio de um aumento das facturas. Os primeiros resultados podem ser avaliados em elementos concretos: as fontes realmente seguidas, os arquivos corrigidos e a capacidade dos estabelecimentos de utilizar esses dados para reduzir perdas e organizar melhor a distribuição.

Paisagem nevada em Cedar, Norte do Líbano. Arquivos fotográficos Libnanews; data de filmagem não estabelecida. Ilustração dos recursos naturais libaneses, sem representação de uma fonte equipada ou de um sítio WAMA+. Crédito: Libnanews Archives

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