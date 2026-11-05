Quando as portas do Estado forem uma passagem por falsas redes de influência… Quem protege a sua autoridade e recebe contas aos cidadãos

Gilbert Mujabber questiona os controles de acesso às instituições libanesas e o uso de fotografias oficiais para sugerir influência. Este fórum apela à protecção das famílias contra intermediários abusivos, à verificação das qualidades dos visitantes e ao reforço da responsabilidade pública, respeitando simultaneamente a presunção de inocência de todos.

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Pelo Dr. Gilbert Moujabber

Nem todos os casos graves envolvem a detenção de uma pessoa ou a abertura de um inquérito judicial. Alguns revelam perguntas muito mais profundas e colocam todo o estado em face de suas responsabilidades. As suspeitas de abuso de qualidade, intermediação judicial e exploração de supostas relações levantam uma questão fundamental: como uma pessoa pode construir uma imagem de influência através de fotografias, honras, títulos e reuniões com funcionários, e, em seguida, usar essa imagem para convencer os outros de que ele ou ela tem um poder que não possui?

O perigo surge quando a imagem substitui a realidade, quando o título substitui a competência, e quando a proximidade fotográfica com um funcionário se torna um suposto certificado de influência. Uma fotografia com um ministro não confere nenhuma autoridade. Uma honra não dá nenhum poder judicial. Uma reunião oficial não transforma ninguém num intermediário autorizado a intervir num procedimento.

O Estado não é nem uma sala de recepção nem um espaço para a multiplicação de fotografias de protocolo. Cada reunião deve ter um objetivo específico, cada visita deve ser supervisionada e cada instituição deve proteger sua autoridade e reputação.

O CONTROLO DAS AUTORIZAÇÕES E DAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO?

Quem verifica a identidade dos visitantes antes da sua admissão? Quem controla a realidade das funções e associações que afirmam representar? Quem examina o motivo de sua visita e o propósito de sua reunião com funcionários públicos? Os controlos limitam-se a indicar um nome, ou incluem uma verdadeira verificação da identidade, qualidade e finalidade da visita?

A segurança institucional não começa após a descoberta da fraude. Começa antes da porta abrir. A verificação da identidade e da qualidade do visitante não é uma formalidade secundária: é uma obrigação essencial proteger as instituições, os seus representantes e os cidadãos.

Mas a responsabilidade não pára quando o visitante sai do lugar. Quem garante o posterior uso de fotografias tiradas em escritórios oficiais? Quem impede que essas imagens sejam transformadas em ferramentas de publicidade enganosas ou chamadas evidências de relações privilegiadas? Quem intervém quando o nome ou imagem de uma instituição é utilizado para enganar o público?

Um edifício oficial não é um lugar comum. Qualquer pessoa que é recebida está, na mente pública, associada a uma instituição que representa o Estado. A responsabilidade de proteger esta instituição não pode, portanto, ser reduzida à presença de agentes de segurança na entrada.

FOTOGRAFIA PRETENDEU INFLUÊNCIA: COMO A MENSONG TOMAR DO AMPLEUR?

O mecanismo pode ser progressivo: um primeiro encontro, uma fotografia, uma cerimônia de premiação, e então esta imagem é apresentada a outra pessoa como prova de uma relação privilegiada. Um novo encontro reforça essa aparência, até que uma construção artificial se assemelha a uma realidade estabelecida.

Os serviços de protocolo, os gabinetes de nomeação e as administrações em causa devem, portanto, dispor de procedimentos profissionais capazes de impedir o abuso das reuniões oficiais. Não se trata de considerar cada visitante como suspeito ou de fechar as portas do Estado à sociedade civil. O objectivo é reforçar a confiança na verificação e aplicar as mesmas regras a todos.

AS ASSOCIAÇÕES NÃO DEVEM SER COBERTAS PELO PODER PESSOAL.

O trabalho associativo, civil e humanitário é uma tarefa essencial. Associações sérias merecem respeito e proteção. No entanto, a autorização administrativa de uma associação não confere ao seu presidente qualquer autoridade judicial ou política ou direito de intervir no processo.

Seria injusto desacreditar todas as associações por causa das possíveis ações de algumas pessoas. Deve ser feita uma distinção entre um verdadeiro compromisso humanitário e uma utilização abusiva de títulos e associações para fins pessoais.

O ÚLTIMO RESQUÍCIO DE SOFRIMENTO FAMILIAR.

Imaginemos uma mãe à espera do seu filho detido, um pai exausto por processos judiciais e uma família que tenha esgotado as suas poupanças em defesa. Então aparece uma pessoa que exibe fotografias com funcionários, evoca contatos privilegiados e sugere que ela pode abrir portas ou influenciar o curso de um caso.

Que exploração pode ser mais cruel do que transformar a ansiedade de uma mãe numa oportunidade de lucro? Que privação moral pode ser mais grave do que tirar proveito das lágrimas de uma família fazendo-a acreditar que a justiça pode comprar através de uma fotografia, título ou número de telefone?

Se os pagamentos fossem realmente necessários em troca de promessas de intervenção judicial, os fatos devem ser cuidadosamente investigados e processados de acordo com a lei. A justiça não é um mercado. Um detido não é uma oportunidade comercial. O sofrimento de uma família não pode tornar-se capital para aqueles que procuram enriquecer-se no seu desespero.

As famílias não devem deixar que alguém as faça acreditar que a justiça compra ou que o destino de seus entes queridos depende de um intermediário supostamente influente. Os advogados competentes, o devido processo e a justiça independente devem continuar a ser as únicas referências legítimas.

A RESPONSABILIDADE NEM SEMPRE PODE CHAMAR: « NÃO SABEMOS. ».

Uma pessoa responsável talvez tenha recebido alguém de boa fé sem saber que uso se faria dessa reunião numa data posterior. Uma fotografia por si só não constitui prova de cumplicidade ou envolvimento numa infracção. Contudo, tal não isenta as instituições de reverem os seus procedimentos e de reforçarem os seus mecanismos de supervisão.

O serviço público não é propriedade pessoal. A imagem de um responsável nunca deve tornar-se um instrumento de engano. Regras claras devem governar recepções, cerimônias e visitas, e qualquer uso indevido deve ser objeto de revisão de acordo com a lei.

O QUE O ESTADO DEVE FAZER AGORA?

Este caso deve conduzir a uma revisão séria dos procedimentos de acesso e acolhimento nas presidências, ministérios e administrações públicas. É necessário fortalecer a verificação de identidades e qualidades profissionais ou associativas, organizar os registros de visitas e compromissos, supervisionar o uso de fotografias e símbolos oficiais e investigar qualquer tentativa de explorar o nome de uma pessoa responsável pela obtenção de dinheiro ou intervenção ilegítima promissora.

As investigações devem estabelecer a verdade: como essas práticas começaram? Como poderiam durar? Algum alerta foi ignorado? Alguma família sofreu algum dano? Foram utilizadas fotografias, relacionamentos ou títulos oficiais para obter benefícios ilícitos? Essas perguntas requerem respostas baseadas em evidências, não em rumores ou julgamentos prematuros.

A NOSSA POSIÇÃO, A AUTORIDADE DO ESTADO NÃO É UMA FOTOGRAFIA ACRÓNIMA.

O Líbano não carece de títulos, distinções ou fotografias de protocolo. Falta o respeito pelo serviço público, o controlo eficaz, a transparência, a responsabilização e o restabelecimento da confiança dos cidadãos nas suas instituições.

Não queremos funcionários que recebam visitantes apenas para uma fotografia, mas funcionários que saibam quem recebem e porquê. Não queremos instituições que simplesmente monitorizem as suas portas, mas instituições que protejam a sua missão, nome e reputação. Queremos justiça perante a qual todos são iguais e cujas decisões não estão à venda nem à negociação.

Ninguém deve ser condenado até que o tribunal decida. Nenhuma pessoa responsável será acusada de uma infracção que não tenha sido verificada. Mas o respeito pela presunção de inocência não pode ser um pretexto para o silêncio diante de falhas administrativas e institucionais.

Um Estado cujas portas se abrem sem controlo pode um dia descobrir que os cidadãos foram enganados em seu nome, que as famílias foram despojadas em nome da justiça e que a confiança pública foi sacrificada em detrimento da dignidade humana.

Uma fotografia com um oficial pode oferecer um momento de prestígio, mas não confere qualquer poder. Uma distinção pode ser pendurada numa parede, mas não cria integridade. Um título pode ser inserido em um cartão, mas não dá a ninguém o direito de jogar com o destino de outros.

A autoridade do Estado não é medida pelo número de pessoas que atravessam as portas de suas instituições, mas pela sua capacidade de saber quem merece ser recebido e impedir que seu nome seja usado para enganar seus próprios cidadãos.

Dr. Gilbert Moujabber

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