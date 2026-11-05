Emprego sírio: Haidar anuncia controlos

Mohammad Haidar detalha sua política de monitoramento do emprego sírio após a visita do governo a Damasco em 2 de novembro. Numa entrevista publicada em 5 de Novembro, o Ministro do Trabalho anunciou um reforço da vigilância junto da Segurança Geral. Ele cita padarias, cabeleireiros e açougueiros. Distingue os proprietários de estabelecimentos e os seus empregados. Os intercâmbios com as autoridades sírias também envolvem possíveis acordos regulamentares, sem qualquer assinatura anunciada nesta fase.

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Mohammad Haidar quer reforçar os controlos sobre o emprego sírio no Líbano. Em entrevista publicada quinta-feira, 5 de novembro, o Ministro do Trabalho anuncia inspeções realizadas com a Segurança Geral. Ele cita três setores: padarias, cabeleireiros e açougueiros. Estas declarações seguem a sua visita oficial a Damasco em 2 de Novembro, onde os dois governos discutiram a organização do trabalho sírio no Líbano.

O Ministro defende uma aplicação mais rigorosa das regras existentes e deseja aumentar a posição dos trabalhadores libaneses. Não anuncia qualquer proibição geral do emprego sírio nem qualquer novo acordo com Damasco.

Emprego sírio no Líbano: estabelecimentos específicos

A Mohammad Haïdar distingue entre a propriedade das empresas de emprego e os seus trabalhadores. Nas atividades que ele menciona, ele afirma que os estabelecimentos devem pertencer ao libanês. Os sírios, por outro lado, podem trabalhar, desde que respeitem o quadro jurídico. Apresenta esta distinção como princípio que orientará as inspecções.

Para padarias, o ministro quer mais funcionários libaneses nas lojas. Não estabelece uma quota e não fornece uma série de recrutamentos previstos. Ele diz que já estão ocorrendo visitas de campo. Seu Ministério pretendia intensificá-los com o apoio da Segurança Geral.

A manutenção não inclui um balanço dos estabelecimentos inspeccionados nem das infracções identificadas. Nem detalha novas sanções. Haidar associa a sua iniciativa à luta contra o desemprego e alertou os interlocutores sírios para as consequências dos controlos de pessoas numa situação irregular.

Em Damasco, coordenação entre ministérios

O ministro fazia parte da delegação liderada pelo vice-primeiro-ministro Tarek Mitri, com Rima Karami, responsável pela educação, e Hanine Sayed, Ministra dos Assuntos Sociais. No Palácio de Tichrine, Hind Kabawat, ministro sírio dos Assuntos Sociais e do Trabalho, recebeu Hanine Sayed e Mohammad Haidar.

As trocas centraram-se em possíveis acordos que regem o emprego dos sírios no Líbano. Discutiram igualmente o registo dos repatriados e o desenvolvimento das suas regiões de acolhimento. Estes temas permanecem em discussão: não foi anunciado qualquer acordo bilateral sobre o trabalho no final desta reunião.

Haidar descreve discussões francas e anuncia uma equipe técnica para continuar a coordenação. Não especifica a sua composição nem a data da sua primeira reunião. Ele também insistiu em seu mandato: em Damasco, ele representou o governo libanês, não Hezbollah.

As padarias esperam esclarecimentos

O setor já tinha levado mais tempo para regularizar seus funcionários estrangeiros. Em 5 de Outubro, a União dos Sindicatos das Padarias e Pastelaria solicitou uma prorrogação do prazo previsto para 30 de Setembro. Desejava continuar o processo com o Ministério do Trabalho e a Segurança Geral sem perturbar a produção.

Este pedido não devia ser concedido. Em sua entrevista em 5 de novembro, Mohammad Haidar não especificou a resposta dada ao sindicato, nem os prazos para o reforço das inspeções.

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