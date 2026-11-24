Hezbollah deputado Hussein al-Hajj Hassan acusou os Estados Unidos na terça-feira 24 de novembro de pesar acusações contra os cinco homens presos nas alturas de Batrun e Bcharré. Numa conferência de imprensa no Parlamento, ele disse que esperava a sua libertação na segunda-feira de manhã, 16 de Novembro. Ele não apresentou uma decisão de liberação ou documento atestando a uma intervenção americana.
Uma acusação de interferência sem provas públicas
Al-Hajj Hassan alegou que a pressão externa levou alguns juízes a processar os cinco homens. Em particular, ele desafiou aquele a quem chamou de « Alto Comissário dos EUA ». Esta expressão insere-se no vocabulário político do deputado, não num título diplomático oficial. Não basta identificar o interessado. Não há provas públicas que apoiem a ligação entre Washington e a decisão do procurador militar.
O deputado apresentou os cinco homens como detidos arbitrariamente. Segundo ele, estavam na região para uma missão social e não realizavam atividades clandestinas. Ele também acusou as autoridades de politizar o caso e alimentar as tensões religiosas. Essas declarações são a versão que ele defende publicamente, não as conclusões judiciais.
10 de novembro prisões a processo militar
Os cinco homens foram presos em 10 de novembro. O gabinete do Procurador Ahmad Rami al-Hajj tinha então confirmado que o ramo de inteligência das Forças de Segurança Interna estava conduzindo investigações. No dia seguinte, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam tinha indicado que tinha contactado os funcionários judiciais e de segurança e assegurado-lhe que a lei seria o único limite da investigação.
Em 18 de novembro, os processos foram denunciados por decisão do comissário do governo ao tribunal militar, o juiz Claude Ghanem. Segundo informações públicas, abrangem a criação de um grupo armado, o recrutamento de membros, o seu equipamento e o seu fornecimento de armas. O líder das Forças Libanesas, Samir Geagea, pediu então que os oficiais militares e de segurança de Hizbullah fossem ouvidos. Esta chamada é uma declaração política; ele não é culpado de uma intimação judicial ou evidência de culpa.
A decisão de 2 de Março no centro da batalha política
Al-Hajj Hassan também contestou a decisão do Governo de 2 de março, que proíbe as atividades militares e de segurança do Hezbollah e reafirma que as decisões sobre guerra e paz são da responsabilidade do Estado. O MP considera que esta medida é contrária à Constituição e contesta que pode servir de base para a acusação. Na ausência de acesso à acusação, não é possível estabelecer o lugar desta decisão no raciocínio da acusação.
A conferência de imprensa move assim o debate para além do destino das cinco pessoas: o Hezbollah questiona a independência do procedimento, enquanto os seus opositores exigem que a investigação volte à cadeia de responsabilidade. Nem a existência de pressão dos EUA nem a responsabilidade penal dos acusados são estabelecidas. Os cinco homens continuam inocentes.
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