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Nahariya: uma sala de oração maronita vandalizada

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O salão de oração maronita de São Pedro e Paulo de Nahariya foi vandalizado em 1o de novembro, no dia de Todos os Santos. Pessoas fiéis descobriram estátuas quebradas e imagens religiosas degradadas nessas instalações municipais. A polícia abriu uma investigação e examinou todas as pistas. A arquearquia maronita de Haifa exige justiça e proteção, rejeitando o ódio. O site inclui famílias do sul do Líbano. A identidade dos autores e seus motivos não são estabelecidos pelas informações verificadas em 5 de novembro.

Vue d’archives de Nahariya en 2023, illustrant l’article sur une salle de prière maronite vandalisée. Ce n’est pas le lieu de l’attaque.
Vue de Nahariya, 30 septembre 2023. La photographie ne représente ni la salle de prière ni les dégradations. Photo : Tal2almog / Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:טיילת_הנחל,_נהריה.jpg. Recadrage et habillage typographique. Licence CC BY 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. © Tal2almog / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
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O salão de oração maronita de São Pedro e Paulo de Naaryah, no norte de Israel, foi vandalizado no domingo, 1 de novembro, o dia de Todos os Santos. Pessoas fiéis descobriram estátuas quebradas e imagens religiosas degradadas. A polícia abriu uma investigação. A arqueparquia maronita de Haifa pede que os responsáveis sejam processados e que o local seja protegido.

O dano foi descoberto no final da tarde, quando um membro da comunidade chegou para se preparar para uma celebração. O salão ocupa parte de um edifício municipal utilizado para escritórios e outras atividades. Ao chegar, o sacerdote da comunidade descobriu que objetos religiosos haviam sido quebrados e deixados no chão.

Salão de oração maronita vandalizado em Nahariya

O arcebispo Maronita Moussa El-Hage condenou uma violação do caráter sagrado do lugar e da liberdade de culto. Em uma declaração tornada pública após os acontecimentos, a arqueparquia pede às autoridades que identifiquem os autores, os levem à justiça e evitem mais deterioração.

Os fiéis continuarão a reunir-se nesta sala, diz ela. Combina a sua exigência de justiça com a rejeição do ódio: perdoar não significa renunciar aos direitos da comunidade. A arquearquia exige a proteção de lugares de adoração de todas as religiões.

A polícia verifica todas as pistas

A delegacia de Nahariya abriu uma investigação depois que uma queixa foi apresentada. Numa resposta comunicada pela imprensa israelita em 2 de Novembro, a polícia indicou que estavam em curso vários passos de investigação e que todas as pistas se mantiveram abertas.

O padre Yosef Yaakov, porta-voz da comunidade maronita em Israel, também pediu para esperar pelos resultados. Considerou prematuro atribuir os fatos ao ódio religioso. Como em 5 de novembro, as informações verificadas não estabelecem a identidade dos autores ou seus motivos.

Um pedido de desculpas em inglês foi encontrado no altar, de acordo com os depoimentos relatados na imprensa local. O município, a polícia e o Ministério de Relações Exteriores de Israel contataram a comunidade e ofereceram sua ajuda, disse seu sacerdote.

Famílias do Sul do Líbano

O salão inclui famílias de antigos membros do Exército do Líbano do Sul, uma milícia aliada a Israel antes da retirada israelense do sul do Líbano em 2000. Uma parte de seus membros e de seus parentes então se estabeleceu em Israel. Esta rota explica a presença de famílias maronitas libanesas em Nahariya, perto da fronteira. Não fornece informações sobre as razões do vandalismo.

A arquearquia grega grega grega católica de Haifa, Acre, Nazaré e toda a Galiléia também expressou sua solidariedade em um comunicado de 1 de novembro. Seu Arcebispo, Youssef Matta, pediu uma investigação urgente e medidas concretas para proteger locais de culto.

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