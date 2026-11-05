Nahariya: uma sala de oração maronita vandalizada

O salão de oração maronita de São Pedro e Paulo de Nahariya foi vandalizado em 1o de novembro, no dia de Todos os Santos. Pessoas fiéis descobriram estátuas quebradas e imagens religiosas degradadas nessas instalações municipais. A polícia abriu uma investigação e examinou todas as pistas. A arquearquia maronita de Haifa exige justiça e proteção, rejeitando o ódio. O site inclui famílias do sul do Líbano. A identidade dos autores e seus motivos não são estabelecidos pelas informações verificadas em 5 de novembro.

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O salão de oração maronita de São Pedro e Paulo de Naaryah, no norte de Israel, foi vandalizado no domingo, 1 de novembro, o dia de Todos os Santos. Pessoas fiéis descobriram estátuas quebradas e imagens religiosas degradadas. A polícia abriu uma investigação. A arqueparquia maronita de Haifa pede que os responsáveis sejam processados e que o local seja protegido.

O dano foi descoberto no final da tarde, quando um membro da comunidade chegou para se preparar para uma celebração. O salão ocupa parte de um edifício municipal utilizado para escritórios e outras atividades. Ao chegar, o sacerdote da comunidade descobriu que objetos religiosos haviam sido quebrados e deixados no chão.

Salão de oração maronita vandalizado em Nahariya

O arcebispo Maronita Moussa El-Hage condenou uma violação do caráter sagrado do lugar e da liberdade de culto. Em uma declaração tornada pública após os acontecimentos, a arqueparquia pede às autoridades que identifiquem os autores, os levem à justiça e evitem mais deterioração.

Os fiéis continuarão a reunir-se nesta sala, diz ela. Combina a sua exigência de justiça com a rejeição do ódio: perdoar não significa renunciar aos direitos da comunidade. A arquearquia exige a proteção de lugares de adoração de todas as religiões.

A polícia verifica todas as pistas

A delegacia de Nahariya abriu uma investigação depois que uma queixa foi apresentada. Numa resposta comunicada pela imprensa israelita em 2 de Novembro, a polícia indicou que estavam em curso vários passos de investigação e que todas as pistas se mantiveram abertas.

O padre Yosef Yaakov, porta-voz da comunidade maronita em Israel, também pediu para esperar pelos resultados. Considerou prematuro atribuir os fatos ao ódio religioso. Como em 5 de novembro, as informações verificadas não estabelecem a identidade dos autores ou seus motivos.

Um pedido de desculpas em inglês foi encontrado no altar, de acordo com os depoimentos relatados na imprensa local. O município, a polícia e o Ministério de Relações Exteriores de Israel contataram a comunidade e ofereceram sua ajuda, disse seu sacerdote.

Famílias do Sul do Líbano

O salão inclui famílias de antigos membros do Exército do Líbano do Sul, uma milícia aliada a Israel antes da retirada israelense do sul do Líbano em 2000. Uma parte de seus membros e de seus parentes então se estabeleceu em Israel. Esta rota explica a presença de famílias maronitas libanesas em Nahariya, perto da fronteira. Não fornece informações sobre as razões do vandalismo.

A arquearquia grega grega grega católica de Haifa, Acre, Nazaré e toda a Galiléia também expressou sua solidariedade em um comunicado de 1 de novembro. Seu Arcebispo, Youssef Matta, pediu uma investigação urgente e medidas concretas para proteger locais de culto.

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