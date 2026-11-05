Maxime Chaya: 19 de novembro noite vai para 18:00

A noite de 20 anos e ainda levantar com Maxime Chaya será realizada na quinta-feira 19 novembro 2026 às 18:00 em vez de 17:00 no MEA Training & Conference Center. Os Círculos Completos anunciam o patrocínio de Nawaf Salam e especificam que o atraso deve permitir que ministros compareçam, sem confirmar sua presença. Este novo anúncio complementa o publicado pela Libnanews em 2 de novembro. A confirmação prévia com a organização continua a ser necessária para aceder ao site.

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A noite de 20 Anos e Continuação dedicada ao Maxime Chaya começará às 18h em vez das 17h de quinta-feira, 19 de novembro de 2026. A nomeação permanece no MEA Training & Conference Center. Os Círculos Cheios, que transmite o anúncio, também informou sobre o patrocínio do Presidente do Conselho de Ministros, Nawaf Salam.

Maxime Chaya: uma nova programação para lembrar

Numa mensagem assinada pela sua Directora-Geral, Myrna Abu Mrad el Khoury, a agência informa que Maxime Chaya visitou Nawaf Salam. De acordo com esta mensagem, o Primeiro-Ministro concordou em conceder o seu patrocínio para o evento e pediu para mudar o início de uma hora para permitir que ministros para participar.

No entanto, a mensagem não confirma qualquer presença ministerial.

A Libnanews tinha apresentado a reunião na sua secção «Agenda» em 2 de Novembro, com um início anunciado às 17H00. Os participantes devem agora deter 18 horas, hora do Líbano. A data e a localização não mudam.

Vinte anos depois do Everest

A noite remonta aos vinte anos da ascensão do Everest por Maxime Chaya, feita em 15 de maio de 2006. O convite inicial anunciou a exibição do documentário « Max Chaya Special », a apresentação e assinatura do quarto e último volume de « Max Max », intitulado « Chomolungma: Top of the World! », bem como projetos para a juventude libanesa.

Solicitou também a confirmação prévia da presença, com os nomes dos participantes a serem comunicados à segurança do aeroporto. O contacto da organização permanece +961 3 393 353. A nova mensagem é sobre programação e patrocínio; não detalha quaisquer outras alterações ao programa.

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