Uma mulher morta, o exército anuncia investigação

Uma mulher síria morreu depois de ser baleada em Ersal Jurd em 4 de novembro. Segundo as Forças Armadas Libanesas, soldados em um ponto de observação dispararam tiros de aviso após uma tentativa do motorista de derrubá-los. O veículo transportava doze sírios. Outras três pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro. Foi iniciado um inquérito sob a supervisão do poder judicial competente. O motorista é procurado. As circunstâncias continuam a ser estabelecidas independentemente da narrativa militar.

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Um cidadão sírio morreu depois de ser baleado em um incidente em Ersal Jurd em 4 de novembro. Três outras pessoas foram feridas por estilhaços de vidro, segundo o Exército Libanês, que anuncia o início de uma investigação sob a supervisão do sistema judicial competente.

O comando do exército entregou sua versão dos fatos na quinta-feira, 5 de novembro, em um comunicado de sua orientação. O incidente ocorreu nesta área montanhosa na fronteira libanesa-síria, onde uma unidade realizava operações de controle de fronteiras e contrabando.

Exército relata tentativa de derrubar soldados

De acordo com o comunicado de imprensa, um veículo sem placas de matrícula, equipado com janelas de vidro que o impediam de ver dentro, chegou da Síria através de passagens ilegais. Dizia-se que ele ultrapassou os soldados num ponto de observação e então o seu motorista tentou derrubá-los.

O exército afirma que seus homens, confrontados com perigo iminente, dispararam tiros de aviso para forçar o veículo a parar. O motorista teria parado antes de fugir para um destino desconhecido. Ele ainda era procurado na época do lançamento.

Estas circunstâncias baseiam-se na história da instituição militar. Esta narrativa não poderia ser intersectada de forma independente nesta fase.

Doze passageiros, uma mulher baleada

Os soldados descobriram doze cidadãos sírios a bordo. Segundo o exército, o veículo teve de contrabandear para o Líbano. Uma mulher foi atingida por um projétil e três outras feridas por estilhaços de vidro. As quatro vítimas foram transportadas para o hospital, onde a mulher morreu.

O depoimento não dá sua identidade, o nome do hospital ou a condição dos três feridos. Nem especifica a trajetória do tiro que atingiu a mulher ou a sequência exata de tiros.

A investigação anunciada deve estabelecer as circunstâncias do incidente. O Exército relata que está continuando sua busca para parar o motorista fugitivo.

Foto da capa: Libnanews Image Bank Archive, março 2025. Esta ilustração não representa o veículo nem as localizações específicas do incidente.

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