5 novembre 2026
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Uma mulher morta, o exército anuncia investigação

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Uma mulher síria morreu depois de ser baleada em Ersal Jurd em 4 de novembro. Segundo as Forças Armadas Libanesas, soldados em um ponto de observação dispararam tiros de aviso após uma tentativa do motorista de derrubá-los. O veículo transportava doze sírios. Outras três pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro. Foi iniciado um inquérito sob a supervisão do poder judicial competente. O motorista é procurado. As circunstâncias continuam a ser estabelecidas independentemente da narrativa militar.

Ersal : une femme tuée et une enquête annoncée par l’armée, sur une photographie d’archives clairement signalée.
Engin de chantier sur une piste, photographie d’archives de la photothèque Libnanews, publiée en mars 2025 pour illustrer la frontière libano-syrienne. Cette photo ne représente ni le véhicule ni les lieux précis de l’incident du 4 novembre 2026. © Archives Libnanews
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Um cidadão sírio morreu depois de ser baleado em um incidente em Ersal Jurd em 4 de novembro. Três outras pessoas foram feridas por estilhaços de vidro, segundo o Exército Libanês, que anuncia o início de uma investigação sob a supervisão do sistema judicial competente.

O comando do exército entregou sua versão dos fatos na quinta-feira, 5 de novembro, em um comunicado de sua orientação. O incidente ocorreu nesta área montanhosa na fronteira libanesa-síria, onde uma unidade realizava operações de controle de fronteiras e contrabando.

Exército relata tentativa de derrubar soldados

De acordo com o comunicado de imprensa, um veículo sem placas de matrícula, equipado com janelas de vidro que o impediam de ver dentro, chegou da Síria através de passagens ilegais. Dizia-se que ele ultrapassou os soldados num ponto de observação e então o seu motorista tentou derrubá-los.

O exército afirma que seus homens, confrontados com perigo iminente, dispararam tiros de aviso para forçar o veículo a parar. O motorista teria parado antes de fugir para um destino desconhecido. Ele ainda era procurado na época do lançamento.

Estas circunstâncias baseiam-se na história da instituição militar. Esta narrativa não poderia ser intersectada de forma independente nesta fase.

Doze passageiros, uma mulher baleada

Os soldados descobriram doze cidadãos sírios a bordo. Segundo o exército, o veículo teve de contrabandear para o Líbano. Uma mulher foi atingida por um projétil e três outras feridas por estilhaços de vidro. As quatro vítimas foram transportadas para o hospital, onde a mulher morreu.

O depoimento não dá sua identidade, o nome do hospital ou a condição dos três feridos. Nem especifica a trajetória do tiro que atingiu a mulher ou a sequência exata de tiros.

A investigação anunciada deve estabelecer as circunstâncias do incidente. O Exército relata que está continuando sua busca para parar o motorista fugitivo.

Foto da capa: Libnanews Image Bank Archive, março 2025. Esta ilustração não representa o veículo nem as localizações específicas do incidente.

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