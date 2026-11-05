A explosão do porto de Beirute não está enterrada… O sangue das vítimas não é um caso que pode ser esquecido por Gilbert Moujabber

Neste rostro, o Dr. Gilbert Moujabber pede a proteção da investigação sobre a explosão do porto de Beirute e o direito das famílias à verdade. Defende a independência judicial, o respeito pelas provas e a presunção de inocência, apelando ao estabelecimento de uma responsabilidade em conformidade com o direito libanês.

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Pelo Dr. Gilbert Moujabber

Nada é mais doloroso do que perder um ente querido, se não é ter, depois dessa perda, esperar anos por uma justiça desconhecida quando vem, uma verdade cujo atraso não é compreendido e responde sempre suspenso entre os meandros da política, as relações de poder e as complexidades judiciais.

Em 4 de agosto, não foi só o porto de Beirute que explodiu: foi também a confiança dos libaneses em seu estado. O mundo descobriu a tragédia de um país cujos habitantes foram expostos a uma catástrofe que a responsabilidade, a vigilância e o controlo deveriam ter evitado. Vidas foram arruinadas, casas destruídas, famílias quebradas. E as questões permanecem, mais fortes do que qualquer discurso político destinado a silenciá-las.

Hoje, à medida que a investigação volta à vanguarda, as audiências continuam e as responsabilidades estão sendo examinadas, há uma esperança renovada para as famílias que não reivindicam qualquer privilégio. Não exigem que a verdade seja substituída por indenização, nem buscam vingança. Exigem um direito fundamental num Estado que respeite os seus cidadãos: como os seus entes queridos morreram, quem tem responsabilidade e porque é que este desastre não foi evitado.

A audição dos agentes reformados e o exame de outras pessoas no quadro judicial recordam que as responsabilidades não podem ser reduzidas a uma função, a uma categoria ou a uma instituição. Devem basear-se em factos e provas, não em títulos, funções ou cálculos políticos. A dor das famílias não tem privilégio moral; no entanto, as imunidades legais e os procedimentos constitucionais devem ser respeitados e aplicados.

No que diz respeito ao Juiz Tarek Bitar, hoje nosso dever é defender seu direito de conduzir sua missão de forma independente, livre de intimidação, interferência e politização. Não somos juízes e não temos de tomar decisões em vez de justiça. Também não podemos impor-lhe nomes ou conclusões. Mas, como cidadãos, temos o direito de exigir que a investigação não seja obstruída e que o tempo não se torne um instrumento para esgotar as famílias até que elas sejam desviadas da sua busca de justiça.

Respeitar o Juiz Bitar não significa comprometer um homem à infalibilidade. Isso significa proteger a instituição judicial, deixar as evidências falarem, garantir a todos os envolvidos o direito de se defenderem, às vítimas o direito de obter justiça e às famílias o direito de acessar a verdade.

Para aqueles que pensam que os anos serão suficientes para fechar esta ferida, recordamos que há mães que não têm mais de seus filhos do que fotografias, pais que morreram esperando uma resposta e filhos que cresceram com a memória do dia em que perderam seus pais. Estas famílias não têm o luxo de esquecer. O Estado não pode pedir-lhes que permaneçam em silêncio ou que acomodem o desconhecido.

A decisão de acusação esperada, quando tomada de acordo com as regras da lei, não será o fim do caminho. Abrirá uma nova fase, conduzindo a um julgamento justo e a julgamentos baseados em provas, sem distinção entre cidadãos responsáveis e cidadãos comuns, entre indivíduos influentes e simples.

O Líbano não precisa de novas conferências ou discursos para celebrar a soberania e a justiça. Precisa de um estado que prove que a vida humana não é uma coisa insignificante, que as funções oficiais não responsabilizam ninguém e que o sangue de pessoas inocentes não é uma moeda de câmbio ou uma questão que pode ser relegada ao esquecimento.

Não peço a condenação de ninguém até que o tribunal se pronuncie, nem aceito a absolvição de ninguém antes de ela ter dito a sua palavra. Peço simplesmente que a verdade vá até ao fim, que a lei siga o seu rumo e que as famílias das vítimas possam sentir que o seu país não as abandonou.

No Líbano, a justiça pode atrasar e tropeçar sob o peso dos interesses, mas não deve morrer. O porto não é apenas o lugar de uma explosão: é a ferida de um país e uma responsabilidade do Estado, da justiça e de todos os libaneses convencidos de que o ser humano vale mais do que o poder e que, na consciência do povo, a lei não se apaga ao longo do tempo.

Não esqueceremos as vítimas. Não abandonaremos as suas famílias. Não vamos comprometer-nos com a verdade.

GilbertMoujabber

#JusticeForBeirute Porttimes

A verdade é um direito

#Líbano

Dr. Gilbert Moujabber

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