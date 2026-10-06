Eletricidade: por trás da reunião Berri Salam, o retorno de um projeto de mudança de modelo

O encontro entre Nabih Berri e Nawaf Salam coloca a eletricidade no topo das prioridades libanesas. Duas vias surgem: um modelo de construção, operação e transferência ou um acordo internacional. Com o quilowatt-hora dos geradores de 52.840 libras, a estaca agora vai além de soluções temporárias e requer reformas estruturais.

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A questão da electricidade voltou à vanguarda das prioridades políticas com a reunião entre o Presidente do Parlamento Nabih Berri e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam em Ain al-Tiné. No meio das discussões sobre o Sul, os movimentos diplomáticos do Chefe de Governo e a situação econômica, os dois funcionários dedicaram parte de sua entrevista à busca de uma solução « radical » para a crise elétrica. Duas vias foram colocadas sobre a mesa: utilizando um sistema de construção, operação e transferência, ou concluindo um acordo libanês-internacional capaz de alcançar uma solução duradoura.

A escolha dos termos é importante. Já não se trata apenas de aumentar as horas de energia em tempo útil ou de encontrar combustível para as centrais eléctricas. A discussão centrou-se em um mecanismo que poderia alterar a forma como os investimentos são financiados, infraestrutura desenvolvida e serviço de produto. A utilização de um sistema de construção, exploração e transferência permitiria, em princípio, que um operador financiasse e construísse uma infra-estrutura e a explorasse por um período determinado antes de ser transferido para o Estado. A outra opção mencionada continua a ser menos detalhada: um acordo entre o Líbano e os parceiros internacionais que iria construir uma solução global.

No entanto, nenhuma decisão final foi anunciada no final da reunião. Nenhum parceiro estrangeiro foi designado publicamente. Não consta das informações disponíveis nenhum montante de investimento, calendário de concurso ou lista das instalações em causa. A reunião marca, portanto, uma orientação política e não um lançamento operacional. É precisamente aí que reside a questão: se o regresso do dossier à cimeira estatal abre realmente uma nova fase ou se permanecerá na fase de uma nova procura de fórmulas.

A urgência é perfeitamente mensurável. O Líbano continua a pagar uma factura de energia quebrada entre electricidade pública insuficiente, geradores privados e soluções individuais. O recente aumento de custos mostra que esta organização não é apenas tecnicamente deficiente. Está a tornar-se cada vez mais onerosa para as famílias e para as empresas.

52 840 libras por quilowatt hora em geradores

O preço dos geradores privados fixado para Setembro atingiulibanês libras 52,840 por quilowatt horaO aumento é de 9,5% em um mês. A comparação com fevereiro é ainda mais espetacular: o preço era de 30.244 libras. Em sete meses, o aumento aproxima-se de 75%.

O petróleo representa uma parte significativa deste aumento. O preço médio da placa de óleo combustível utilizada no cálculo dos preços atingiu cerca de2,675 milhões de librasem Março. Este desenvolvimento afeta diretamente os proprietários do gerador, mas a carga é então transferida para assinantes. A crise energética regional torna-se assim uma despesa mensal adicional para as famílias libanesas.

A peculiaridade do sistema libanês amplifica o choque. Numa rede eléctrica normal, o aumento dos preços dos combustíveis pode ser repartido por uma estrutura de produção diversificada, por contratos de fornecimento e por uma rede nacional. No Líbano, uma parte significativa do consumo é baseada em uma multidão de geradores a combustível. Quando o óleo combustível aumenta, a transferência para a fatura é rápida.

Esta situação também produz fortes desigualdades. Uma família capaz de investir em painéis solares, baterias ou outras soluções reduz gradualmente a sua dependência de geradores. Uma casa com menos meios permanece prisioneira da conta mensal. A transição energética individual pode, portanto, aliviar os encargos para alguns consumidores, deixando outros expostos ao aumento do combustível.

A discussão entre Berri e Salam chega neste momento. A natureza estrutural da solução é evidente: mesmo uma redução temporária dos preços do petróleo combustível não resolveria o problema. Reduziria temporariamente a factura sem alterar a dependência de um sistema dispendioso e fragmentado.

As empresas estão a absorver cada vez mais o choque

A pressão não é apenas sobre indivíduos. Os indicadores económicos de Setembro revelam uma situação paradoxal. O índice de gestores de compras no Líbano passou de50.1 pontos em agosto a 50.5 em setembroAssim, por um quarto mês consecutivo, permanece acima do limiar de 50 que tradicionalmente separa a contração do crescimento da atividade.

Isso poderia dar a imagem de uma economia que está lentamente começando a avançar. No entanto, dados detalhados contam uma história muito mais frágil. Em cerca de três anos e meio, as empresas registaram o maior aumento dos custos de entrada. A energia faz parte disso, juntamente com alimentos, materiais de construção, transporte e seguros.

A diferença entre o crescimento da actividade e a melhoria da situação das empresas torna-se essencial. Uma empresa pode receber mais pedidos enquanto vê sua redução de margem. Se o custo da electricidade, transporte e matérias-primas aumentar mais rapidamente do que o seu rendimento, a recuperação torna-se difícil de transformar em investimento ou emprego.

O comportamento empresarial começa a reflectir esta prudência. O recrutamento diminuiu. A aquisição também foi reduzida. As encomendas de exportação permanecem fracas num ambiente regional instável. Por conseguinte, as empresas procuram proteger o seu cash flow, embora o indicador geral de actividade permaneça ligeiramente em território positivo.

A electricidade está envolvida em quase todas estas decisões. Não representa apenas uma linha de despesas, entre outras. Ele condiciona os custos de produção, a preservação de bens, o funcionamento de equipamentos, ar condicionado, ciência da computação e parte da logística. Uma empresa que não consegue prever seu custo energético tem menos visibilidade para definir preços e programar seus investimentos.

O modelo de construção, operação e transferência remonta ao centro

É nesse contexto que a trilha do sistema de construção, operação e transferência adquire seu interesse. O objectivo seria obter capital e conhecimentos especializados sem pedir ao Estado que financiasse imediatamente todas as infra-estruturas. O operador seleccionado construiria o projecto, operá-lo-ia ao abrigo de um contrato específico e depois transferi-lo-ia para a autoridade pública.

Em papel, o mecanismo aborda um dos problemas mais evidentes do Líbano: o Estado tem margens financeiras limitadas, enquanto as necessidades de investimento são consideráveis. A electricidade requer capital para a produção, mas também para os transportes, os serviços postais, as redes e a redução das perdas. Esperar que as finanças públicas possam financiar todos estes investimentos por si só poderia prolongar a crise durante anos.

No entanto, o mecanismo não é uma solução automática. Depende do contrato. É necessário determinar quem financia, quem suporta os riscos, como o operador é remunerado, quais os preços aplicados, o que garante as subvenções do Estado e em que condições a infra-estrutura lhe pertence. Um contrato ruim pode transferir parte do risco para o setor público, garantindo o rendimento do operador. Um contrato bem construído pode, pelo contrário, acelerar um investimento que o Estado não seria capaz de realizar sozinho.

As informações disponíveis ainda não especificam qual parte do sector estaria em causa. Por conseguinte, não é possível afirmar que o Governo está a considerar confiar toda a produção de electricidade a este modelo. O debate abrangeu uma possível forma de encontrar uma solução definitiva. Os detalhes técnicos ainda não foram construídos.

Esta falta de precisão é precisamente o próximo teste. A vontade política torna-se credível quando se transforma em especificações, calendário, mecanismo de financiamento e processo de selecção. Até que esses elementos sejam publicados, o sistema permanece uma opção e não um projeto executável.

Outra via: um acordo libanês-internacional ainda por definir

A segunda possibilidade mencionada por Berri e Salam é a de um acordo libanês-internacional. A fórmula é mais ampla e muito menos precisa. Pode abranger diferentes tipos de cooperação, mas as informações disponíveis não identificam um país, instituição ou consórcio já escolhido. Por conseguinte, seria prematuro atribuir o projecto a um parceiro específico.

Não obstante, o interesse político desta via é claro. Uma solução apoiada por parceiros internacionais poderia simultaneamente fornecer financiamento, conhecimentos especializados e garantias. Em um setor caracterizado por déficits e controvérsias, a presença de um jogador externo também poderia ajudar a moldar a implementação.

Mas este caminho também impõe condições. Um parceiro internacional procurará obter informações sobre a situação financeira do setor, mecanismos de preços, capacidade de recuperação e responsabilidades governamentais. Desejará igualmente ter visibilidade no quadro regulamentar. A procura de financiamento externo não pode, portanto, ser completamente separada das reformas internas.

É aqui que a questão da electricidade se junta à das finanças públicas. Nabih Berri recebeu o Governador do Banco do Líbano,Karim Suaid, na mesma sequência política. Nawaf Salam também se reuniu no Grand Sérail para discutir a situação financeira e bancária. Não foi anunciada qualquer ligação operacional entre estas entrevistas e o financiamento da electricidade. A sua combinação, no entanto, mostra que o governo e as instituições-chave trabalham num ambiente em que cada grande investimento depende da restauração de maiores capacidades financeiras.

Por conseguinte, o Líbano não pode tratar a electricidade como um sector isolado. Sua reforma depende da confiança, do financiamento, da capacidade do Estado de assinar contratos credíveis e da existência de instituições capazes de executá-los.

Os industriais também pedem uma resposta sobre a energia

A questão também aparece em discussões com o setor produtivo. Representantes empresariais dos subúrbios do sul apresentaram suas prioridades ao Conselho Econômico, Social e Ambiental. Em particular, apelam a uma abordagem estruturada para apoiar os estabelecimentos afectados pela destruição, relançar as empresas detidas e preservar os postos de trabalho.

A questão da energia é uma das suas preocupações. Para uma empresa industrial, a dependência de geradores é uma desvantagem ainda maior do que para uma empresa ou um escritório. As máquinas consomem mais. As interrupções podem interromper os ciclos de produção. As soluções individuais requerem um investimento significativo.

O problema torna-se particularmente grave para as empresas danificadas pela guerra. Devem financiar simultaneamente a reparação das suas instalações, a eventual substituição dos seus equipamentos e as suas necessidades energéticas. Sem uma solução elétrica mais estável, a reconstrução do material não garante a retomada da produção.

Os industriais dos subúrbios do sul também estão pedindo uma base de dados detalhada das empresas, sua atividade, tamanho, número de empregados, capacidade de produção, necessidades e danos. Esperam que os colonatos afectados sejam prioritários nos planos de recuperação e reconstrução.

Esta exigência mostra por que razão a reforma da electricidade tem agora uma dimensão de reconstrução económica. Restabelecer edifícios sem garantir a energia necessária para o seu funcionamento não é suficiente. O mesmo se aplica ao Sul, onde as autoridades procuram restaurar os serviços essenciais para permitir o regresso dos habitantes.

O Sul transforma a electricidade numa questão de soberania

Nawaf Salam fez do retorno dos serviços públicos um elemento central de seu discurso sobre o Sul. Após sua visita a Nabatiyah, ele insistiu na necessidade de ver concretamente a restauração da água e da eletricidade, o progresso dos projetos, a renovação das escolas e o retorno dos habitantes.

Esta abordagem dá à electricidade uma dimensão política adicional. Em áreas afetadas por operações militares, fornecer energia não está apenas melhorando a vida diária. É permitir que as pessoas fiquem ou voltem. Está a ajudar as empresas a reabrir. Está a reiniciar os serviços públicos. Por conseguinte, está envolvida no restabelecimento da presença efectiva do Estado.

O presidente Joseph Aoun desenvolveu uma lógica semelhante quando insistiu em apoiar os habitantes que permaneceram em suas aldeias no Sul. A capacidade do Estado de satisfazer suas necessidades torna-se um componente da soberania. A autoridade não é apenas medida no destacamento do exército. Também é medida por água, estradas, escolas e eletricidade.

Esta dimensão explica por que razão a questão da energia dificilmente pode ser adiada para o regresso da perfeita estabilidade regional. As tensões no Médio Oriente tornam a energia mais cara e o investimento mais arriscado. Esperar que desapareçam significaria deixar as famílias e as empresas continuarem a financiar o status quo.

As famílias mais vulneráveis pagam proporcionalmente o preço mais alto

O aumento da conta de electricidade está finalmente a chegar num país onde uma grande parte das famílias já está a reduzir as suas despesas essenciais. Dados sociais disponíveis mostram que muitas famílias reduzem seus gastos com saúde e educação. Alguns não são mais capazes de fornecer medicação adequada ou alimentação para as crianças. Outros vendem bens domésticos ou ativos geradores de renda.

Neste contexto, o aumento da electricidade não é absorvido pela simples redução do tempo de lazer. Ele compete diretamente com despesas essenciais. O domicílio deve arbitrar entre gerador, alimento, medicina, transporte e escola. O aumento da hora de quilowatt torna-se assim um fator adicional de empobrecimento.

As soluções individuais podem elas próprias reforçar as desigualdades. Uma família com capital pode instalar uma solução solar e reduzir sua exposição aos geradores. Uma família sem poupança continua a comprar energia cara todos os meses. O agregado familiar menos capaz de investir torna-se então o mais dependente do sistema mais caro.

Esta realidade deverá afectar a concepção de qualquer reforma. Uma solução puramente técnica pode melhorar a produção sem necessariamente resolver a questão do preço pago pelos consumidores. O futuro modelo terá, portanto, de satisfazer duas exigências simultâneas: produzir suficientemente e produzir a um custo suportável.

O próximo teste não será mais uma reunião, mas um calendário

O encontro entre Nabih Berri e Nawaf Salam trouxe eletricidade de volta ao mais alto nível político. Também introduziu duas pistas identificáveis. Isto é mais do que apenas uma repetição de uma constatação do fracasso do sector. Mas as informações disponíveis ainda param antes dos elementos que permitiriam falar sobre um plano real: parceiros, projectos em causa, montantes, concursos, garantias, preços e prazos.

O próximo passo será, portanto, fácil de medir. Se a via de construção, operação e transferência for selecionada, ela terá que produzir um procedimento específico. Se a opção de um acordo internacional progredir, o parceiro e as modalidades terão de ser identificados. Em ambos os casos, a questão do financiamento deve ser tornada pública.

A urgência económica já não permite separar estas decisões dos seus custos para os libaneses. A £52,840 por quilowatt hora para os geradores em setembro, a crise elétrica já não é apenas o símbolo histórico de má gestão pública. Trata-se de uma drenagem directa dos rendimentos das famílias e das margens comerciais.

A alteração do modelo referida em Ain al-Tiné não pode, portanto, ser julgada na fórmula escolhida. Estará na sua capacidade de substituir gradualmente a energia cara, fragmentada e imprevisível por um serviço estável. Após anos de soluções temporárias, a diferença entre um novo anúncio e uma reforma terá agora alguns elementos muito concretos: um contrato, um financiamento, um calendário e quilowatts horas realmente entregues.

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