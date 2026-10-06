Qleiaat teve que decolar: por que o aeroporto ainda está no chão

O aeroporto de Qleiaat deveria retomar uma atividade, mas o seu arranque ainda é atrasado por obstáculos técnicos que ainda não são detalhados. Ao mesmo tempo, a auto-estrada marítima Akkar, que é essencial para a sua acessibilidade, tem agora o seu decreto, mas aguarda financiamento. Dois bloqueios que ainda atrasam a descolagem económica do Norte libanês.

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Um projecto politicamente relançado, mas ainda não tecnicamente

O aeroporto de Qleiaat retornou ao discurso público com uma forte promessa: dar ao Norte e Akkar uma infraestrutura capaz de quebrar seu isolamento econômico e completar o sistema de aeroportos libaneses. No entanto, a transição da política para a construção continua atrasada. As informações disponíveis em 6 de outubro de 2026 indicam obstáculos técnicos que ainda impedem o início esperado. Ao mesmo tempo, outro caso directamente relacionado com o aeroporto avança no papel: a Akkar Sea Motorway tem agora o seu decreto, mas o seu financiamento ainda tem de ser garantido. Ambos os projetos acabam fazendo a mesma pergunta. A construção ou o restabelecimento de um aeroporto não é suficiente se a infra-estrutura que o liga ao resto do país continuar incompleta.

O presidente Joseph Aoun discutiu a questão com o ex-deputado Hadi Hobeich durante uma reunião em Baabda. As discussões centraram-se na necessidade de completar a questão da electricidade, mas também na auto-estrada marítima de Akkar. Seu decreto foi emitido. É agora necessário financiar a sua execução. O projeto é apresentado como um eixo essencial para o Akkar e para o aeroporto de René Mouawad em Qleiaat. Esta associação entre estrada e aeroporto é crucial. Mostra que a reativação da plataforma não pode ser considerada independentemente de sua acessibilidade.

O atraso atribuído a razões técnicas não significa que o projeto seja abandonado. Pelo contrário, mostra que o anúncio político não é suficiente para produzir imediatamente uma infra-estrutura operacional. Um aeroporto impõe requisitos muito mais amplos do que a mera presença de uma pista. Devem ser determinados os trabalhos, equipamentos, dispositivos de segurança, acessos e condições de funcionamento regular. As fontes fornecidas não detalham nesta fase toda a gama de barreiras técnicas. Portanto, não permitem que o atraso seja atribuído a equipamentos ou canteiros específicos sem ir além das informações disponíveis.

Este limite é importante. O arquivo Qleiaat tem sido muitas vezes cercado por consideráveis expectativas políticas e econômicas. Para evitar transformar essas expectativas em certeza, é necessário distinguir o que é adquirido do que resta a ser alcançado. O projeto é apoiado politicamente. A auto-estrada que deve melhorar o seu acesso tem um decreto. Mas o financiamento desta rota ainda não está assegurado, enquanto o próprio aeroporto ainda está atrasado por razões técnicas.

Uma infra-estrutura muito além de Akkar

Qleiaat não é apenas um projeto local. Seu interesse reside precisamente em sua potencial capacidade de mudar a geografia econômica do Norte. Akkar continua a ser uma das regiões que há muito exigem mais investimento público. O regresso do ficheiro do aeroporto permite ligar várias reivindicações: transportes, estradas, investimentos, empregos e desenvolvimento territorial.

René Mouawad Airport está localizado em Qleiaat, Akkar. Seu retorno ao serviço seria a infra-estrutura de ar aberto no norte do país, enquanto o tráfego civil internacional é agora baseado em Beirute. O potencial interesse económico é evidente. No entanto, os documentos disponíveis ainda não fornecem um plano de funcionamento completo para determinar qual a quota-parte do tráfego de passageiros, frete ou outras actividades que seria efectivamente transferida para a Qleiaat. Por conseguinte, seria prematuro apresentar a plataforma como um futuro segundo aeroporto internacional plenamente definido nas suas funções.

A importância política do projeto também vem do que representa para o Akkar. O sentido de marginalização da região aparece em vários casos do mesmo dia. A crise no lixão Srar levou funcionários eleitos e funcionários municipais a se reunir com o primeiro-ministro Nawaf Salam. Os representantes locais recusam-se a permitir que Akkar se torne um destino para resíduos de outras regiões. Exigem que o Srar seja reservado aos resíduos gerados na província. Ao mesmo tempo, os Mufti da República Abdel Latif Derian insistiu que o Akkar não deve permanecer marginalizado ou privado de desenvolvimento.

A Qleiaat assume assim um valor que vai além da sua função de transporte. Para alguns dos líderes do norte, o projeto deve mostrar que o estado é capaz de investir em Akkar além de gerenciar crises sociais ou ambientais. Um aeroporto, uma auto-estrada e infra-estruturas associadas alterariam a natureza da relação económica entre a região e o centro do país.

No entanto, esta ambição só pode funcionar se os vários investimentos avançarem em conjunto. Um aeroporto que está mal ligado a grandes áreas urbanas perde algum de seu interesse. Uma estrada sem financiamento continua a ser uma rota administrativa. A verdadeira dificuldade é, portanto, sincronizar projetos.

A auto-estrada marítima tem o seu decreto, ainda não o seu financiamento

O registo rodoviário permite medir precisamente a diferença entre a decisão e a execução. O decreto sobre a auto-estrada Akkar foi emitido. Este passo dá ao projecto uma existência administrativa mais concreta. Mas a questão financeira continua em aberto. Hadi Hobeich insistiu com Joseph Aoun sobre a necessidade de garantir os fundos necessários para sua realização.

O eixo é apresentado como um verdadeiro « pulmão » ou artéria principal para o Akkar e para o aeroporto de Qleiaat. A lógica é simples: uma infra-estrutura aérea precisa de uma rede rodoviária capaz de absorver passageiros, empregados, fornecedores e possivelmente mercadorias. Sem acesso eficiente, a vantagem geográfica do aeroporto é reduzida.

A questão do financiamento torna-se tão importante como a decisão de reativar a Qleiaat. As informações disponíveis ainda não dão o nome de um locador que assumiu o compromisso definitivo de financiar a auto-estrada. Eles também não fornecem uma quantidade acordada ou agenda de trabalho. O decreto não deve, portanto, ser confundido com o início da obra.

Esta distinção é essencial num país onde muitos projectos de infra-estruturas tomaram várias medidas administrativas antes de permanecerem bloqueados no financiamento. O desafio não é apenas decidir. Os recursos devem ser obtidos, os procedimentos devem ser iniciados e o trabalho realizado.

A reativação de Qleiaat dificilmente pode escapar a esta regra. O equipamento do aeroporto e o acesso rodoviário devem ser considerados um ecossistema. O financiamento de um sem o outro poderia produzir uma infra-estrutura parcialmente funcional, incapaz de atingir os objetivos econômicos que justificam o seu custo.

O contexto regional reforça o argumento de um segundo ponto aéreo

O encaminhamento de Qleiaat também está ocorrendo em um momento em que a segurança do transporte aéreo se tornou novamente uma questão política. O próprio Nawaf Salam salientou a prioridade dada à segurança do aeroporto de Beirute e dos passageiros quando se dirigiu ao ficheiro de voo iraniano. As suas observações diziam directamente respeito à plataforma da capital, mas ele recorda a dependência do Líbano em relação a um ponto central de entrada aérea.

As tensões regionais dão naturalmente mais peso a qualquer reflexão sobre a diversificação das infra-estruturas. As operações militares na região, as tensões com Israel e potenciais perturbações do tráfego aéreo reforçam o interesse estratégico de uma segunda plataforma. No entanto, as fontes disponíveis não apresentam Qleiaat como um plano de emergência formal para substituir Beirute em caso de encerramento. Por conseguinte, seria excessivo atribuir-lhe esta função como se já tivesse sido decidida.

No entanto, o interesse estratégico existe em segundo plano. Um país com várias infra-estruturas operacionais tem mais opções do que um país com um importante aeroporto civil. Essa diversificação pode envolver passageiros, mercadorias, operações de socorro ou necessidades económicas. A segunda plataforma precisa ainda de estar verdadeiramente operacional e ligada às redes nacionais.

O debate aqui se junta ao da soberania econômica. Uma infra-estrutura só tem valor estratégico se o Estado a puder operar, protegê-la e garantir o seu acesso. A Qleiaat não pode, portanto, ser tratada como um simples projeto imobiliário em torno de uma pista existente. O seu regresso ao serviço envolve uma cadeia completa de infra-estruturas e instituições.

O Norte espera benefícios econômicos

Grande parte do interesse local baseia-se nos empregos e atividade que a plataforma poderia gerar. Um aeroporto mobiliza pessoal diretamente envolvido na operação, mas também pode apoiar o transporte terrestre, logística, catering, hotéis e outros serviços. A construção ou renovação de infra-estruturas também cria uma actividade temporária significativa.

No entanto, as projeções devem ser mantidas com cautela. Não são apresentados dados consolidados para o futuro emprego no corpus de 6 de Outubro. Nenhum volume de previsão de passageiros ou carga é detalhado. Produzir milhares de postos de trabalho específicos ou uma quantidade específica de benefícios económicos equivaleria, portanto, a inventar dados que carecem de fontes.

No entanto, o interesse econômico pode ser estabelecido sem números fictícios. O Akkar sofre de um défice de infra-estruturas. A melhor conectividade reduz os custos de viagem e pode facilitar a instalação de atividades. Se a Qleiaat eventualmente desenvolver um negócio de transporte de mercadorias, a sua influência poderá exceder apenas os viajantes. Mas esta orientação deve ser confirmada pelos planos operacionais antes de serem apresentados como adquiridos.

O projeto também poderia mudar a relação entre Akkar e Trípoli. A principal cidade do norte tem seu porto e um tecido econômico distinto. Uma plataforma aérea mais a norte poderia complementar esta infra-estrutura marítima. Mais uma vez, os documentos examinados não se referem a um plano portuário integrado oficialmente encerrado. A ideia é uma possibilidade económica, não uma decisão já tomada.

O principal desafio é, portanto, não sobrecarregar Qleiaat com todas as ambições do Norte mesmo antes de começar. Quanto mais o projecto for apresentado como solução para todos os problemas regionais, mais aumenta o risco de decepção. Uma infra-estrutura pode estimular uma região. Não substitui uma política de desenvolvimento global.

Akkar exige política de investimento, não uma sucessão de anúncios

O contexto local mostra precisamente essa expectativa. A mobilização em torno de Srar revela uma região que se recusa a ser tratada apenas por resíduos e arquivos de emergência. Autoridades municipais eleitas pediram que o aterro fosse usado exclusivamente para Akkar. Nawaf Salam reuniu a Ministra do Meio Ambiente Tamara El Zein, o deputado Assaad Dergham, o Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução, o Comité de Alto Alívio, a Autoridade de Resíduos Sólidos e vários funcionários locais.

Ao mesmo tempo, Abdel Latif Derian pediu o fim da marginalização de Akkar e mencionou a necessidade de uma ferramenta de desenvolvimento específica. Estes pedidos dão a Qleiaat uma dimensão política adicional. O aeroporto torna-se um dos símbolos para medir se o regresso do Estado às regiões periféricas resulta em investimento real.

Joseph Aoun está diretamente envolvido nessa expectativa. O Presidente dá seguimento à auto-estrada marítima e à necessidade de assegurar o seu financiamento. Sua intervenção confere ao projeto alta visibilidade institucional. Mas também aumenta a pressão para alcançar resultados.

O Governo de Nawaf Salam enfrenta a mesma demanda em várias regiões. No Sul, ele quer mostrar que os projetos anunciados em Nabatiyah estão realmente sendo implementados. Em Akkar, os municípios solicitam respostas sobre resíduos e infraestrutura. A questão torna-se, portanto, uma das possibilidades do Estado de passar do tratamento de emergência para a política de investimento.

Qleiaat é um teste particularmente visível porque o projeto já existe no debate público há muito tempo. Cada novo atraso reaviva a impressão de que o Norte ainda está à espera. Por outro lado, um lançamento concreto poderia ter maior significado político do que o local de construção.

O atraso técnico deve agora ser explicado

A principal fragilidade do caso, tal como em 6 de Outubro, é a falta de pormenores públicos sobre as razões técnicas do atraso. As informações disponíveis indicam que o arranque está atrasado por essas razões. Não fornece ventilação adequada para determinar qual componente realmente bloqueia a abertura.

Esta falta de pormenor alimenta inevitavelmente as perguntas. Um obstáculo técnico pode estar relacionado com trabalho físico, equipamento, normas, procedimentos ou mais. Sem um documento mais preciso, escolher uma dessas explicações seria especulativo. Por conseguinte, o próximo passo em matéria de transparência deverá ser publicar claramente as restantes condições.

Esta clarificação permitiria igualmente distinguir os obstáculos técnicos dos obstáculos financeiros. Ambos os ficheiros podem sobrepor-se, mas não são idênticos. A auto-estrada marítima, por exemplo, tem um decreto, mas procura o seu financiamento. Para o aeroporto, o atraso é apresentado como uma técnica. Misturar os dois problemas impediria entender o que precisa ser resolvido como prioridade.

O governo também se beneficiaria de definir etapas para medir o progresso. Um projeto de aeroporto não muda instantaneamente de inatividade para operação completa. Entre eles estão estudos, trabalhos, equipamentos, procedimentos, testes e autorizações. Um calendário público transformaria o debate político em seguimento concreto.

Este requisito é tanto mais importante quanto as elevadas expectativas económicas. Residentes e investidores não podem construir suas decisões em uma data de mudança. A credibilidade do projeto depende, portanto, menos de um novo anúncio de abertura do que da publicação de marcos verificáveis.

O financiamento será o verdadeiro ponto de encontro dos projectos

Mesmo quando as dificuldades técnicas forem resolvidas, a Qleiaat terá de ser integrada num conjunto de investimentos. A auto-estrada marítima é o exemplo mais evidente. Sem financiar o eixo rodoviário, parte dos benefícios esperados do aeroporto será adiada.

Esta situação refere-se a uma dificuldade mais geral do Estado libanês. Várias questões importantes requerem capital simultâneo: eletricidade, reconstrução do Sul, estradas, serviços públicos e infraestrutura. O Governo procura parceiros internacionais e mecanismos para mobilizar investimentos sem todos os recursos necessários.

Por conseguinte, a concorrência para o financiamento será forte. A Qleiaat terá de demonstrar a sua utilidade económica e estratégica perante outros projectos igualmente urgentes. O financiamento externo poderia acelerar o processo, mas não há qualquer anúncio específico nos documentos de 6 de Outubro para identificar um parceiro já empenhado em apoiar todo o programa.

O aeroporto está a entrar numa fase em que o apoio político já não é suficiente. O decreto rodoviário, as declarações presidenciais e o retorno do projeto nas notícias mostram que a ideia não está enterrada. Mas a medida dos seus progressos será agora muito mais concreta: financiamento garantido, obstáculos técnicos eliminados, trabalho iniciado e calendário publicado.

O Qleiaat já não carece de razões para ser desenvolvido. O Norte exige infra-estruturas. O Akkar apela à política de desenvolvimento. A diversificação do acesso ao país tem um interesse econômico e estratégico. O que ainda falta é a transformação dessas razões em uma cadeia de decisões executáveis. A verdadeira descolagem da Qleiaat terá, portanto, início muito antes do primeiro avião: quando o atraso técnico for identificado com precisão, o financiamento será assegurado e a estrada para o aeroporto deixará também de ser um projecto pendente.

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