Dez mil posições no visor: o estado está preparando uma reestruturação silenciosa de sua administração?

O Líbano está planejando abolir aproximadamente 10.000 vagas, principalmente em níveis mais baixos de administração. Apresentada em consequência da digitalização e da automatização, esta reforma não significa 10.000 demissões. No entanto, poderia fazer uma mudança duradoura no número, recrutamento, competências e serviços do sector público libanês.

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Informação breve, mas potencialmente considerável

Uma reforma discreta poderia alterar significativamente a estrutura da administração libanesa. O Estado está avançando para a abolição de aproximadamente 10.000 vagas no setor público. Os postos de trabalho em causa pertencem principalmente às classes mais baixas da função pública. A justificação avançada baseia-se em estudos de viabilidade económica que concluem que alguns destes postos deixariam de ser necessários se a administração continuasse a digitalizar e automatizar procedimentos. Nesta fase, os elementos de prova disponíveis não identificam uma lista definitiva dos serviços, administrações ou categorias profissionais afectados. Também não podem afirmar que já foi adoptada legalmente uma decisão final sobre exactamente 10 000 lugares. O valor deve, portanto, ser lido como a ordem de grandeza de um projeto em preparação, e não como a notificação de 10.000 deleções imediatamente executáveis.

Essa precisão altera completamente a leitura social do arquivo. Uma vaga não é um funcionário encerrado. Remover um trabalho que não está ocupado significa removê-lo da tabela organizacional ou desistir de preenchê-lo no futuro. Por conseguinte, o impacto imediato sobre os trabalhadores activos é muito diferente do de um plano de despedimento. Por outro lado, o impacto estrutural pode ser importante. Os gráficos da organização estatal determinam futuros recrutamentos, competições, carreiras, divisão de mão-de-obra e recursos humanos disponíveis nas administrações. A remoção de vários milhares de postos equivale, portanto, a redesenhar parte do Estado para os anos seguintes. É por isso que a verdadeira questão não é saber se 10.000 pessoas perderão os seus empregos. As informações disponíveis não apoiam esta interpretação. A questão é que funções públicas o Estado acredita agora que pode desempenhar com menos pessoal.

Por que as notas mais baixas são as primeiras envolvidas

O facto de as posições em causa se concentrarem nos graus mais baixos indica a filosofia da reforma. Estes são geralmente os níveis que reúnem uma parte significativa das funções de execução, captura, circulação de documentos, recepção administrativa, arquivamento, processamento repetitivo de arquivos e tarefas de apoio. Estas são também as funções mais diretamente expostas à desmaterialização quando um serviço passa do papel para o digital. Um registro informatizado pode reduzir a cópia. Um procedimento online pode reduzir o número de cruzamentos físicos no balcão. Um sistema de pagamento digital pode remover vários passos manuais. Assim, a automação não elimina a administração, mas altera a natureza das tarefas necessárias.

No entanto, uma conclusão muito rápida deve ser evitada: a digitalização de um procedimento não prova automaticamente que um post se tornou inútil. Uma administração digital precisa de agentes capazes de controlar dados, excluir processos, auxiliar usuários, proteger sistemas, verificar fraudes e garantir a continuidade do serviço quando as ferramentas falharem. Alguns dos trabalhos de execução podem desaparecer, enquanto novas necessidades surgem em computação, análise de dados, segurança cibernética ou controle. Os estudos de viabilidade referidos no processo estão, portanto, a tornar-se cruciais. Para serem credíveis, devem medir as tarefas efectivamente removidas pela digitalização e não simplesmente aplicar um objectivo contabilístico de redução. A informação disponível ainda não fornece a sua metodologia ou repartição por administração.

O número de 10.000 não deve ser confundido com 10.000 demissões

A distinção merece ser repetida porque determinará a percepção pública da reforma. O projecto abrange postos de trabalho vagos. Por definição, não estão actualmente ocupados por 10.000 funcionários que devem ser despedidos. A supressão destas rubricas orçamentais reduziria principalmente a capacidade teórica do Estado para recrutar nessas rubricas orçamentais. Poderia também acabar com a manutenção administrativa de quadros organizacionais obsoletos. Em algumas jurisdições, estruturas de pessoal foram projetadas em um momento em que cada operação exigia registros físicos, cópias, registros e circuitos de assinatura muito mais longos. Mantenha estas posições indefinidamente nas tabelas de pessoal somente se as funções correspondentes ainda existirem.

Mas a ausência de despedimentos imediatos não significa a ausência de questões sociais. Os postos públicos são historicamente uma forma de acesso ao emprego para parte da população. A sua eliminação reduz as perspectivas de recrutamento futuro nas categorias em causa. A reforma pode também alterar o equilíbrio entre os operadores históricos, os contratantes e outras formas de emprego público se o Estado abolir os lugares estatutários enquanto continua a adquirir benefícios externos. O risco seria, então, reduzir a estrutura organizacional oficial sem realmente reduzir as despesas, simplesmente transferindo tarefas para contratos ou prestadores. As informações disponíveis não indicam que este cenário esteja previsto. Este é precisamente um dos pontos que um plano pormenorizado terá de esclarecer.

Reforma orçamental como administrativa

A eliminação de lugares vagos tem um interesse orçamental que excede a poupança imediata de salários, uma vez que os postos não preenchidos não custam necessariamente a sua remuneração total hoje. Os riscos estão nas despesas futuras. Cada posição retida em um gráfico organizacional representa uma oportunidade de recrutamento, seguida de salário, contribuições, progressão de carreira e compromissos de longo prazo. Ao remover empregos considerados inúteis, o Estado limita a futura recuperação de uma conta salarial baseada em antigas necessidades. Essa lógica pode ser consistente em um país que busca reconstruir suas finanças públicas. No entanto, só é relevante se os postos suprimidos forem realmente obsoletos.

O perigo seria utilizar a digitalização como justificação geral para uma redução que não levasse em conta a qualidade do serviço. A administração pode custar menos, tornando-se menos acessível. Os cidadãos com fracas competências digitais, os idosos ou aqueles sem acesso estável aos serviços em linha podem necessitar de apoio humano. Por conseguinte, a redução das janelas deve ser equilibrada em função do nível real de digitalização do país e da capacidade de funcionamento das plataformas públicas sem interrupção. A reforma bem sucedida não é medida pelo número de lugares abolidos, mas pelo custo e tempo que um cidadão leva para obter o seu documento ou serviço.

O teste real: remover tarefas antes de remover tarefas

A ordem das operações será decisiva. A lógica mais confiável é digitalizar um procedimento primeiro, medir seu funcionamento, e depois ver quais tarefas humanas realmente desapareceram. Seguir em ordem oposta representaria um risco: retirar posições partindo do pressuposto de que a automatização futura as tornará desnecessárias, antes que o sistema digital possa substituí-las. Nesse cenário, a administração poderia encontrar-se com menos pessoal e ainda instrumentos incompletos. A reforma criaria então filas digitais em vez de filas físicas. As evidências disponíveis sugerem que a deleção proposta está ligada à condição de orientação de mecanização. Esta condição deve permanecer central.

A digitalização também deve ser distinguida da simples reprodução eletrônica de papel. Colocar um formulário em uma tela não é suficiente se o usuário deve então imprimir o documento, obter várias assinaturas físicas e mover para diferentes escritórios. As economias de pessoal ocorrem apenas quando toda a cadeia é redesenhada: identificação, depósito, pagamento, verificação, assinatura, arquivamento e emissão. Uma reforma da mão-de-obra sem reforma de procedimentos deixaria intacta a burocracia, reduzindo simultaneamente os recursos humanos disponíveis para a gerir.

Gráficos organizacionais a rever pelo departamento

O número global de 10 000 lugares ainda não indica onde se situa a maior parte das abolições previstas. Esta é uma limitação importante do arquivo disponível. A repartição não é suficientemente pormenorizada por serviço, instituição ou tipo de funções. Seria, portanto, imprudente anunciar que tal administração perderia uma série de lugares. Por outro lado, a própria lógica dos estudos de sustentabilidade envolve a análise administrativa. As necessidades de um serviço de registo civil não são as de um ministério técnico. As necessidades de um governo central diferem das de um serviço territorial. A mesma tecnologia pode reduzir significativamente as tarefas num sector e quase não noutro.

Esta repartição será um dos documentos mais importantes a considerar quando a reforma assumir forma formal. Será possível distinguir uma verdadeira reestruturação de um corte uniforme. A administração moderna não é necessariamente uma administração menor em toda a parte. Pode precisar de menos agentes numa função e mais noutra. A digitalização pode remover estações de entrada enquanto requer especialistas de sistema. Pode reduzir o processamento manual enquanto fortalece as necessidades de controle. Se o Estado simplesmente remover empregos sem reafectar competências, corre o risco de manter a escassez onde já existem e eliminar a capacidade de que necessitará mais tarde.

Risco de um Estado digitalizado em papel, mas ainda dependente do papel

A credibilidade do projeto dependerá também da infraestrutura digital. Uma administração não pode basear seu pessoal em plataformas que operam intermitentemente. A continuidade elétrica, as redes, os centros de dados, a segurança informática, os backups e a interoperabilidade interjurisdicional tornam-se componentes do serviço público. Remover uma posição porque uma operação é automatizada equivale a considerar o sistema de computador como uma infraestrutura essencial como um escritório ou arquivo. Por conseguinte, o Estado terá de financiar a manutenção, actualização e protecção destes instrumentos. As economias na folha de pagamento podem ser canceladas se os sistemas digitais forem mal projetados ou precisarem ser substituídos com frequência.

Igualmente importante é a questão da interoperabilidade. Se cada administração construir a sua própria plataforma sem poder trocar dados com outros, o cidadão continuará a transportar informações de um serviço para outro. A burocracia terá simplesmente mudado o seu apoio. Para justificar a supressão de funções repetitivas, os dados já detidos pelo Estado devem poder ser reutilizados de forma legal e segura. Isso implica regras sobre proteção de dados, acesso a arquivos e responsabilidade por erros. As informações disponíveis nos 10.000 posts não detalham esses aspectos. São as condições técnicas sem as quais a economia anunciada permaneceria teórica.

Uma oportunidade para romper a ligação entre recrutamento público e clientelismo

Por fim, a redução das vagas tem uma dimensão política. Há muito que o emprego público está integrado nas relações de poder libanesas. Recrutamentos, competições, contratos e nomeações têm sido muitas vezes questões entre forças políticas e comunidades. A redução do número de postos de trabalho desnecessários pode, portanto, limitar o número de postos de trabalho disponíveis para o futuro recrutamento motivados mais por equilíbrios políticos do que pelas necessidades do serviço. Esta possibilidade explica por que razão, aparentemente, a reforma técnica pode tornar-se politicamente sensível logo que seja conhecida a lista precisa de postos de trabalho em causa.

Mas o efeito oposto também é possível se a reforma não for transparente. Os lugares estatutários poderiam ser abolidos enquanto o recrutamento contratual continuaria em outros lugares, com menos regras e controles. Modernização então se tornaria um meio de contornar em vez de corrigir velhas práticas. Para evitar esse risco, o Estado terá que publicar os critérios utilizados: falta de tarefas, volume de arquivos, ganhos de produtividade esperados, custo de manutenção do post e novas necessidades criadas pela digitalização. Sem esses dados, o número de 10.000 será facilmente utilizado na batalha política, pois cada lado pode acusar o outro de eliminar ou proteger empregos por razões partidárias.

Uma reforma que deve também dizer que empregos o Estado quer criar

Uma política de mão-de-obra moderna não pode limitar-se à abolição. Deve também definir as competências que o Estado deseja adquirir. Embora a digitalização reduza os requisitos em certas funções, aumenta mecanicamente o valor dos perfis capazes de projetar, administrar e proteger novos sistemas. A administração precisará de engenheiros, especialistas em dados, especialistas em segurança de TI, controladores e pessoal que possam apoiar os usuários. Por conseguinte, a questão passa a ser a de um intercâmbio entre empregos antigos e novos, e não a de uma redução abstracta do número de funcionários públicos.

É também uma questão de geração. A eliminação de milhares de postos de entrada sem abrir novos canais de recrutamento qualificados pode acelerar o envelhecimento da administração. Uma instituição que já não recruta acaba perdendo suas habilidades quando agentes experientes saem. Por outro lado, reter artificialmente postos que se tornaram inúteis bloqueia recursos que poderiam financiar novos perfis. Por conseguinte, a reforma deve combinar a abolição, a reafectação e o recrutamento orientado. O arquivo disponível ainda não indica se esta arquitetura acompanha o projeto 10.000 posts. Deve ser procurada na execução das decisões.

O número é espectacular; os pormenores decidirão se a reforma é realmente

Nesta fase, o facto sólido é limitado, mas importante: o Estado está a avançar para a eliminação de cerca de 10.000 lugares vagos, principalmente nos graus mais baixos, com base em estudos de viabilidade que considerem que deixariam de ser necessários se a digitalização progredisse. Seria enganoso ir mais longe e apresentar como listas estabelecidas de departamentos, economias orçamentais específicas ou um calendário que não estão incluídos nos itens disponíveis. O assunto merece ser seguido porque abre um projeto muito mais amplo do que esta primeira informação sugere.

A reforma pode tornar-se uma das transformações mais importantes da administração libanesa se for baseada em mapeamento de tarefas reais e digitalização funcional. Também pode ser reduzido a uma operação contábil se o valor de 10.000 se tornar um objetivo em si. A diferença será vista em documentos futuros: quais posições, quais administrações, que funções automatizadas, que economias, que novos recrutamentos e que indicadores de qualidade de serviço? Enquanto estas respostas não forem públicas, a prudência continua a ser necessária. Mas uma coisa já está clara: ao excluir lugares vagos em vez de esperar para preenchê-los, o estado está começando a decidir não só quantos agentes ele quer empregar, mas que tipo de administração ainda quer ter.

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