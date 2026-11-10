Qual é o estado da digitalização?

Apresentado em Nawaf Salam, em 9 de novembro, espera-se que Sabil ajude as administrações a simplificar seus procedimentos e orientar os cidadãos em seus esforços. No CNSS, os funcionários discutem a ligação com farmácias e o tratamento dos subsídios de fim de serviço. A Alfândega prossegue um projecto separado. Estes anúncios especificam os objectivos da transformação digital, sem estabelecer que todas as formalidades são acessíveis remotamente ou que fornecem um calendário geral de implantação.

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Sabil, a plataforma de simplificação administrativa apresentada em Nawaf Salam em 9 de novembro de 2026, coloca a digitalização dos serviços libaneses na vanguarda. No mesmo dia, o Ministro do Trabalho examinou a informatização do CNSS e sua ligação com farmácias. Estas abordagens visam reduzir as viagens e os atrasos. Não significam que todas as formalidades sejam agora remotamente acessíveis.

Sebil, primeiro passo na digitalização dos serviços libaneses

O Ministro de Estado da Tecnologia e Inteligência Artificial, Kamal Shehadeh, apresentou o avanço de Sabil ao Presidente do Conselho. A plataforma deverá ajudar as administrações a simplificar os seus procedimentos. Segundo o Ministro, a inteligência artificial será utilizada para propor melhorias e identificar medidas desnecessárias.

O projeto também inclui um componente de informação. Deve dirigir os cidadãos aos documentos e procedimentos necessários em diferentes administrações. Shehadeh apresenta-o como um primeiro passo para uma transição digital progressiva, não como a sua conclusão.

O comunicado do Governo de 9 de Novembro não contém uma data para a generalização nem uma lista de formalidades totalmente desmaterializadas. Nem anuncia a eliminação de todas as peças de papel. O objectivo imediato traçado pelo Ministro continua a ser tornar os caminhos administrativos mais simples e legíveis.

Administrações consultadas antes da implantação

Esta apresentação surge após uma primeira ronda de consultas anunciada pelo Ministério em 26 de Outubro. Representantes de ministérios e instituições públicas foram convidados a testar a plataforma. Essas sessões foram para coletar suas observações e verificar os requisitos administrativos, particularmente para os serviços mais utilizados.

O Ministério deseja fornecer informações sobre os documentos necessários, as condições de acesso e as taxas aplicáveis. A questão vai, portanto, além de colocar um formulário em linha: é também uma questão de esclarecer o que cada autoridade está pedindo. A consulta dos serviços em causa deverá contribuir para a fiabilidade destas informações.

As informações disponíveis em linha e uma abordagem à distância totalmente viável continuam a ser dois serviços diferentes. Os anúncios em Sabil descrevem acima de tudo uma ferramenta de orientação e simplificação. Eles ainda não indicam a um usuário que ele ou ela pode renunciar a qualquer movimento.

CNSS quer vincular farmácias aos seus serviços

No Fundo Nacional de Segurança Social, o projeto trata do tratamento de casos. Em 9 de Novembro, o Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, reuniu-se com Béchara Asmar, Presidente do Conselho de Administração, e Mohammad Karaki, Director-Geral. As discussões incidiram sobre a informatização e a aceleração do processo dos segurados.

As autoridades discutiram a conexão entre CNSS e farmácias. Discutiram igualmente os subsídios de fim de serviço e a necessidade de acelerar o tratamento. O relatório não fornece novos prazos contra os serviços ou um calendário de ligação técnica.

Este trabalho prolonga uma reunião em 28 de Outubro entre Haidar, Karaki e o Presidente da Ordem dos Farmacêuticos, Abdel Rahman Merkabaoui. O gabinete do ministro apresentou então um objetivo específico: transmitir eletronicamente registros de farmácias. Os participantes concordaram em procurar assistência técnica para rever a implementação.

Por conseguinte, o anúncio dizia respeito às medidas necessárias à aplicação do regime. Não confirmou sua operação em todas as farmácias. A aceleração da transmissão deve facilitar a instrução e o pagamento, mas não constitui por si só uma nova decisão de reembolso.

Na Alfândega, um pátio separado

A modernização dos costumes segue outro caminho, explicado por Yassine Jaber durante sua visita ao Cairo TIC 2026. O Ministro das Finanças quer reforçar as ferramentas de controlo e expandir os serviços electrónicos. Em especial, refere-se aos dados sobre os preços internacionais para examinar os valores de importação comunicados.

Estes anúncios, já detalhados em suas declarações no Cairo, não descrevem uma ligação aduaneira com Sabil. O trabalho sobre declarações aduaneiras, orientação administrativa pública e transmissão de prontuários atende às diferentes necessidades. Não é anunciado nenhum sistema único para estes três projectos.

Os esclarecimentos esperados seguintes dizem respeito às medidas efectivamente tomadas, às administrações participantes e às datas de envio. Tanto para os segurados como para os departamentais, eles permitirão distinguir entre viagens já evitáveis e aquelas que os projetos ainda procuram eliminar.

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