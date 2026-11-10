10 novembre 2026
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Qual é o estado da digitalização?

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Apresentado em Nawaf Salam, em 9 de novembro, espera-se que Sabil ajude as administrações a simplificar seus procedimentos e orientar os cidadãos em seus esforços. No CNSS, os funcionários discutem a ligação com farmácias e o tratamento dos subsídios de fim de serviço. A Alfândega prossegue um projecto separado. Estes anúncios especificam os objectivos da transformação digital, sem estabelecer que todas as formalidades são acessíveis remotamente ou que fornecem um calendário geral de implantação.

Sabil et CNSS : les étapes du virage numérique. Photographie d’archives du Grand Sérail.
Grand Sérail de Beyrouth, le 12 août 2017. Illustration institutionnelle d’archives, et non la rencontre du 9 novembre 2026. Photographie entière conservée, bandeaux éditoriaux ajoutés. © Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ . Composition Libnanews sous la même licence.
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Sabil, a plataforma de simplificação administrativa apresentada em Nawaf Salam em 9 de novembro de 2026, coloca a digitalização dos serviços libaneses na vanguarda. No mesmo dia, o Ministro do Trabalho examinou a informatização do CNSS e sua ligação com farmácias. Estas abordagens visam reduzir as viagens e os atrasos. Não significam que todas as formalidades sejam agora remotamente acessíveis.

Sebil, primeiro passo na digitalização dos serviços libaneses

O Ministro de Estado da Tecnologia e Inteligência Artificial, Kamal Shehadeh, apresentou o avanço de Sabil ao Presidente do Conselho. A plataforma deverá ajudar as administrações a simplificar os seus procedimentos. Segundo o Ministro, a inteligência artificial será utilizada para propor melhorias e identificar medidas desnecessárias.

O projeto também inclui um componente de informação. Deve dirigir os cidadãos aos documentos e procedimentos necessários em diferentes administrações. Shehadeh apresenta-o como um primeiro passo para uma transição digital progressiva, não como a sua conclusão.

O comunicado do Governo de 9 de Novembro não contém uma data para a generalização nem uma lista de formalidades totalmente desmaterializadas. Nem anuncia a eliminação de todas as peças de papel. O objectivo imediato traçado pelo Ministro continua a ser tornar os caminhos administrativos mais simples e legíveis.

Administrações consultadas antes da implantação

Esta apresentação surge após uma primeira ronda de consultas anunciada pelo Ministério em 26 de Outubro. Representantes de ministérios e instituições públicas foram convidados a testar a plataforma. Essas sessões foram para coletar suas observações e verificar os requisitos administrativos, particularmente para os serviços mais utilizados.

O Ministério deseja fornecer informações sobre os documentos necessários, as condições de acesso e as taxas aplicáveis. A questão vai, portanto, além de colocar um formulário em linha: é também uma questão de esclarecer o que cada autoridade está pedindo. A consulta dos serviços em causa deverá contribuir para a fiabilidade destas informações.

As informações disponíveis em linha e uma abordagem à distância totalmente viável continuam a ser dois serviços diferentes. Os anúncios em Sabil descrevem acima de tudo uma ferramenta de orientação e simplificação. Eles ainda não indicam a um usuário que ele ou ela pode renunciar a qualquer movimento.

CNSS quer vincular farmácias aos seus serviços

No Fundo Nacional de Segurança Social, o projeto trata do tratamento de casos. Em 9 de Novembro, o Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, reuniu-se com Béchara Asmar, Presidente do Conselho de Administração, e Mohammad Karaki, Director-Geral. As discussões incidiram sobre a informatização e a aceleração do processo dos segurados.

As autoridades discutiram a conexão entre CNSS e farmácias. Discutiram igualmente os subsídios de fim de serviço e a necessidade de acelerar o tratamento. O relatório não fornece novos prazos contra os serviços ou um calendário de ligação técnica.

Este trabalho prolonga uma reunião em 28 de Outubro entre Haidar, Karaki e o Presidente da Ordem dos Farmacêuticos, Abdel Rahman Merkabaoui. O gabinete do ministro apresentou então um objetivo específico: transmitir eletronicamente registros de farmácias. Os participantes concordaram em procurar assistência técnica para rever a implementação.

Por conseguinte, o anúncio dizia respeito às medidas necessárias à aplicação do regime. Não confirmou sua operação em todas as farmácias. A aceleração da transmissão deve facilitar a instrução e o pagamento, mas não constitui por si só uma nova decisão de reembolso.

Na Alfândega, um pátio separado

A modernização dos costumes segue outro caminho, explicado por Yassine Jaber durante sua visita ao Cairo TIC 2026. O Ministro das Finanças quer reforçar as ferramentas de controlo e expandir os serviços electrónicos. Em especial, refere-se aos dados sobre os preços internacionais para examinar os valores de importação comunicados.

Estes anúncios, já detalhados em suas declarações no Cairo, não descrevem uma ligação aduaneira com Sabil. O trabalho sobre declarações aduaneiras, orientação administrativa pública e transmissão de prontuários atende às diferentes necessidades. Não é anunciado nenhum sistema único para estes três projectos.

Os esclarecimentos esperados seguintes dizem respeito às medidas efectivamente tomadas, às administrações participantes e às datas de envio. Tanto para os segurados como para os departamentais, eles permitirão distinguir entre viagens já evitáveis e aquelas que os projetos ainda procuram eliminar.

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