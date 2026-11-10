Inflação dos EUA: os preços aumentam 0,4%

Os preços dos EUA subiram 0,4% em outubro de 2026, após 0,6% em setembro. O abrandamento da energia reduz o aumento global, mas a habitação e os alimentos continuam a pesar. O índice não alimentar e energético continua a aumentar em 0,3%. A publicação tem um limite incomum: nenhuma taxa anual global pode ser calculada devido à falta de dados para outubro de 2025. Por conseguinte, o inquérito distingue entre variação mensal, ajustamentos sazonais e comparações anuais reais, sem assimilar um aumento mais lento a uma descida geral dos preços.

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A inflação dos EUA abrandou mais de um mês em outubro de 2026, sem ceder lugar a uma queda geral dos preços. O índice de preços no consumidor aumentou 0,4%, após 0,6% em setembro, em dados corrigidos sazonalmente. A pesquisa publicada na terça-feira 10 de novembro também confirma um aumento subjacente de 0,3%. Mas nenhuma taxa anual global pode ser publicada: a coleção em falta de outubro de 2025 impede esta comparação.

A inflação dos EUA está a abrandar, os preços continuam a subir

O número de Outubro diz respeito à ICC-U, índice que abrange os consumidores urbanos nos Estados Unidos. Mede a variação média de um cabaz de bens e serviços. O aumento mensal retorna ao seu ritmo de agosto, após a aceleração de setembro. O movimento permanece positivo: a cesta custa mais de um mês antes.

A distinção conta para as famílias. Uma desaceleração significa que os preços estão a aumentar mais lentamente. Ele não reembolsa nenhum aumento acumulado. As despesas com cada agregado familiar podem também variar de forma diferente da média nacional. O peso da habitação, viagens e comida varia dependendo da situação.

Sem alimentos e energia, o índice subiu 0,3% em outubro, como em setembro e agosto. Por conseguinte, esta taxa inalterada aumenta o valor global. Relaxamento mensal não afeta todos os componentes da cesta uniformemente. Os serviços e várias despesas correntes continuam a crescer.

Por que a taxa anual está faltando este mês

A publicação tem uma característica importante. A interrupção do financiamento federal impediu a coleta de dados da pesquisa em outubro de 2025. A maioria dos índices deste mês não pôde, portanto, ser publicada. Um ano depois, sua ausência impede o cálculo das correspondentes mudanças de 12 meses.

O quadro oficial deixa assim em branco a variação anual do índice geral e do índice não alimentar e energético. Esta diferença não significa inflação zero nem uma suspensão da medida actual. Dados mensais para outubro 2026 estão disponíveis. Este é o ponto de comparação de outubro de 2025 faltando.

No entanto, algumas séries têm uma base comparável. A gasolina aumentou 37,4% em um ano. Novos veículos subiram 0,7%, enquanto os veículos usados caíram 3,3%. Estas excepções não permitem a reconstituição de uma taxa anual oficial para o conjunto do cabaz.

Travão de energia claramente após o choque de Setembro

A energia aumentou 0,7% em outubro, após 5,2% em setembro, em dados corrigidos sazonalmente. A gasolina subiu de 9,1% para 1%. Esta desaceleração reduz grandemente a intensidade do movimento energético. No entanto, deixa os preços ajustados para efeitos sazonais para cima.

A eletricidade cresceu 0,9% por mês. O gás distribuído pela rede caiu 0,8%. Falar sobre uma diminuição uniforme das contas de energia seria, portanto, incorreto. A evolução difere consoante os produtos e serviços em causa.

A correcção sazonal merece especial atenção. Antes desse ajuste, a gasolina caiu 0,7% em outubro. Após a correção, aumenta em 1%. As duas figuras respondem a perguntas diferentes: a primeira descreve a mudança bruta, a segunda remove movimentos geralmente relacionados com a temporada.

Este método facilita a comparação das tendências de mês para mês. Evita confundir uma flutuação sazonal habitual com uma mudança duradoura. Explica também por que razão uma diminuição de algumas despesas pode coexistir com um aumento das séries ajustadas sazonalmente.

A habitação e os alimentos mantêm o aumento

A habitação aumentou 0,3% em outubro, após 0,4% em setembro. Esse componente representa mais de 30% do aumento mensal do índice geral. A renda aumenta em 0,2%. O aluguel cobrado aos proprietários, que estimam o serviço habitacional que ocupam, ganha 0,3%.

A comida sobe novamente após um mês de estabilidade. Seu índice aumenta em 0,5%. As compras de alimentos domésticos aumentaram 0,4 por cento, em comparação com um declínio de 0,1 por cento em setembro. As refeições fora de casa aumentaram 0,5% em uma série sazonalmente não ajustada.

Nas lojas de alimentos, quatro das seis principais famílias de produtos estão aumentando. A carne, as aves de capoeira, os peixes e os ovos crescem em conjunto 0,5%. Cada fruta, legumes e produtos lácteos ganha 0,6%. As bebidas não alcoólicas diminuíram 0,3%, enquanto os cereais e os produtos de padaria permaneceram estáveis.

Componente Setembro de 2026 Outubro de 2026 Índice geral +0,6% +0,4 % Não alimentar e energética +0,3% +0,3% Energia +5,2 % +0,7% Alimentos 0,0% +0,5 % Habitação +0,4 % +0,3%

Alterações do mês anterior, ajustadas sazonalmente. Estas taxas mensais não são taxas anuais.

Serviços mais caros, veículos usados em declínio

A recreação aumentou 0,8% em outubro. O seguro automóvel aumenta 0,7%, a educação 0,3% e os veículos novos 0,2%. Os gastos com saúde são 0,3% mais elevados no geral. Dentro desse grupo, os serviços hospitalares estão em alta 0,8%.

Por outro lado, carros e caminhões usados caíram 1,2%, após um aumento de 0,7% em setembro. As comunicações caíram 0,1 por cento. Esses declínios pontuais amortizam parte dos aumentos registrados em outros lugares. Não são suficientes para baixar o índice geral.

Antes da correção sazonal, o CPI-U aumentou 0,2% em outubro e atingiu 337.511 pontos, com base em 100 em 1982-1984. Este nível de índice não deve ser confundido com uma taxa de inflação. A próxima publicação, dedicada aos prêmios de novembro, está prevista para 10 de dezembro de 2026 às 8:30 em Washington.

Arquivo de fotos: um cliente preenche em Vandenberg, Califórnia, 24 de agosto de 2009. Andrew Lee / Força Aérea dos EUA, domínio público dos Estados Unidos. Disposição Libnanews; os dados exibidos referem-se a outubro de 2026.

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