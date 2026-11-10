Charles Storm: Portugal em alerta 11 de novembro

Portugal coloca todo o seu território continental em estado de alerta até 11 de Novembro de 2026, antes da chegada da tempestade Charles. Serão encerradas instituições de ensino e serviços públicos não essenciais. Os eventos ao ar livre serão suspensos e certas áreas perigosas serão negadas acesso. Oito distritos estão em alerta vermelho para o vento. A Madeira também deve ter mau tempo, mas encontra-se num perímetro separado. As previsões permanecem escaláveis e não constituem uma avaliação dos danos já registados.

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Portugal declarou na terça-feira 10 de novembro de 2026 uma situação de alerta em todo o seu território continental para o dia seguinte. A chegada da tempestade Carlos resultou no fechamento de instituições educacionais e serviços públicos não essenciais. A medida será aplicada na quarta-feira, 11 de novembro, das 00:00 às 23:59 horas locais. Ele precede o evento meteorológico esperado: não constitui um balanço de danos.

Charles Storm: encerramentos preventivos e restrições

O dispositivo suspende eventos ao ar livre, seja qual for a sua natureza. Proibi temporariamente o acesso a zonas arborizadas identificadas como perigosas pelas autoridades, nomeadamente devido ao risco de queda de árvores. As restrições aplicam-se igualmente às zonas costeiras, rios e zonas expostas a inundações ou inundações.

Devem ser asseguradas estruturas susceptíveis de se deslocarem. As autoridades devem prever a sua fixação, retirada ou proibição de utilização, se necessário. Bombeiros, policiais, equipes médicas e operadores de energia e telecomunicações estão fortalecendo sua preparação. Os serviços essenciais não são abrangidos pelo encerramento anunciado.

Oito distritos em vermelho vigia para o vento

O anúncio do governo distingue dois fusos horários para a vigilância vermelha de 11 de novembro. Em Faro, Setúbal e Beja, vai das 9h às 21h. Em Évora, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre, começa ao meio-dia e termina às 21h.

O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, pede aos habitantes que fiquem em casa sempre que possível. Ele pede para evitar viagens desnecessárias. Convida igualmente os empregadores a facilitar a organização dos trabalhadores com responsabilidades familiares. Este apelo não deve ser confundido com um encerramento geral de empresas privadas.

Madeira exposta, os Açores a serem distinguidos

O perímetro administrativo do alerta cobre o continente. A previsão meteorológica diz também respeito à Madeira, onde as condições devem deteriorar-se entre o final de 10 de Novembro e a manhã de 11. O boletim IPMA fornece às vezes chuvas fortes, especialmente nas montanhas. As rajadas poderiam atingir 130 km/h nas alturas.

No continente, a degradação associada a Carlos é esperada a partir do final da manhã de 11 de novembro. O boletim destaca incerteza sobre a trajetória e intensidade da depressão. Os Açores não devem ser influenciados. A depressão de Bruna é um sistema separado.

Lisboa especifica riscos locais

O município de Lisboa relata um risco de acumulação de resíduos na eliminação de águas. Isto pode promover inundações de baixo nível e perturbar o tráfego. Em sua atualização de 10 de novembro às 10:20 da manhã, anuncia rajadas de até 140 km/h.

A cidade planeja um relógio de chuva laranja na quarta-feira entre 5h e 6h. O mar aberto da tarde é esperado em 4.08 p.m. As autoridades pedem que se sigam futuros relatórios meteorológicos e instruções de protecção civil.

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