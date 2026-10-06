França empurra para fora do sul do Líbano: a batalha para controlar a pós-Força provisória

A França corre o risco de perder a sua influência em matéria de segurança no Sul do Líbano, face ao veto israelita-americano sobre a sua participação no futuro mecanismo de verificação. À medida que a UNIFIL se prepara para a sua retirada, a Itália parece estar melhor posicionada. Beirute receia que um novo acordo internacional substitua gradualmente a missão da ONU no terreno.

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A verdadeira aposta reside nas negociações militares

Está a decorrer uma batalha diplomática discreta em torno dos futuros acordos de segurança no sul do Líbano. Já não se trata apenas da retirada das forças israelitas, do destacamento do exército libanês ou do destino das armas Hezbollah. Trata agora de uma questão mais técnica, aparentemente, mas com consequências de grande alcance: que países terão o direito de verificar a aplicação de futuros acordos militares? Nesta negociação, a França enfrenta a oposição israelita. A Itália parece melhor colocada. Vários outros países foram propostos, enquanto Washington mantém um papel central em encontrar uma fórmula aceitável.

O problema assumiu uma dimensão particular nas recentes negociações directas entre o Líbano e Israel. A sétima sessão, realizada em Roma, não resolveu a composição do mecanismo de verificação. O Líbano tinha proposto vários Estados: França, Itália, Suíça, Áustria e Jordânia. A ideia era estabelecer uma presença internacional diversificada, capaz de verificar compromissos assumidos no terreno sem colocar todo o processo sob a autoridade de um único ator. Esta proposta não obteve o acordo necessário. A participação francesa é oposta por Israel, enquanto a Itália goza de uma atitude mais favorável.

O Azerbaijão também foi mencionado como uma das oportunidades que surgiram durante as discussões. No entanto, esta opção levanta outras dificuldades. Os estreitos laços militares e estratégicos entre Baku e Israel alimentam reservas no Líbano, especialmente no ambiente Hezbollah. O problema torna-se então quase circular. Um país aceitável para Israel pode ser desafiado do lado libanês. Um ator considerado natural por Beirute pode, por outro lado, encontrar o veto israelense. Encontrar observadores capazes de serem aceites por todas as partes torna-se assim uma das negociações mais delicadas da Força Interina das Nações Unidas no Líbano.

A questão está longe do protocolo. Os Estados que participam no mecanismo poderão ser chamados a observar a situação militar em determinadas zonas, a verificar o destacamento do exército libanês, a monitorizar as retiradas israelitas e a avaliar a eventual presença de instalações ou posições armadas. Sua avaliação poderia condicionar a transição de uma fase para a outra. Por trás da escolha das bandeiras está, portanto, uma questão de poder: quem pode certificar que um compromisso foi cumprido, que uma área satisfaz as condições acordadas e que uma nova retirada pode começar?

Paris está gradualmente perdendo seu lugar no sistema

O problema francês não parecia ter surgido abruptamente na última reunião em Roma. Vários sinais indicam um declínio gradual de Paris na arquitetura de segurança do Sul. A França ocupou há muito uma posição especial graças ao seu compromisso político com o Líbano, à sua participação em acordos internacionais e à sua presença militar na Força Interina. Esta antiguidade poderia tê-lo tornado um candidato natural para o mecanismo futuro. É precisamente esta continuidade que está agora a ser questionada.

O resfriamento foi demonstrado mesmo antes do início das negociações diretas entre o Líbano e Israel em meados de abril de 2026. Paris já havia perdido parte de seu papel em algumas reuniões militares. A sua influência no mecanismo de acompanhamento do cessar-fogo concluído em 2024 também foi reduzida. A actual recusa da participação francesa no mecanismo de verificação faz, portanto, parte de uma evolução mais ampla. Não se trata apenas de um desacordo quanto à composição de uma delegação para efectuar algumas inspecções.

Essa distância torna-se mais sensível à medida que a perspectiva de uma nova arquitetura internacional no Sul se aproxima. Se a Força Provisória deixar efetivamente o campo, os Estados que participam no mecanismo de sucessor parcial poderão ter acesso privilegiado à informação militar e às discussões operacionais. Eles monitorizariam as deslocações, retiradas e incidentes. Podem também desempenhar um papel na investigação de factos quando uma parte acusa a outra de não cumprir os seus compromissos.

A França corre o risco de perder mais de um lugar. Pode perder parte de sua capacidade de intervir diretamente na gestão cotidiana do caso Sul. Este desenvolvimento seria tanto mais significativo como Paris considerou o Líbano um terreno privilegiado para a sua acção diplomática no Médio Oriente. O seu declínio abriria mais espaço nos EUA, mas também noutros parceiros europeus.

A Itália beneficia de um contexto mais favorável

Roma está na situação quase oposta. A participação italiana no futuro mecanismo não se encontra nesta fase com a mesma oposição. A Itália também tem uma experiência antiga do Líbano. Suas forças haviam participado dos arranjos internacionais implantados no país, e suas relações com os vários atores libaneses não tinham atualmente o mesmo peso político que as de Paris nas relações com Israel.

A escolha de Roma para sediar a sexta e sétima sessões de negociações diretas reforçou esta posição. Não conclui que a Itália assuma a liderança no futuro mecanismo. Essa decisão não consta das informações disponíveis. No entanto, revela uma diferença significativa. A França tem de ultrapassar uma recusa. A Itália permanece no jogo sem encontrar um obstáculo equivalente.

Esta distinção pode alterar gradualmente o equilíbrio europeu em torno da questão libanesa. Durante anos, Paris procurou preservar um papel político e militar específico. Se Roma se tornar um dos principais actores europeus aceites por todas as partes, poderá recuperar parte deste espaço. Isto não significaria necessariamente uma substituição completa da Itália pela França. O mecanismo proposto poderia incluir vários Estados. Mas numa negociação em que cada participante deve ser aceite, não ser vetado já é uma grande vantagem.

O Líbano procura manter uma fórmula plural. Sua proposta inicial envolvendo cinco países cumpriu essa lógica. A Suíça e a Áustria poderiam oferecer um perfil menos directo das rivalidades regionais. A Jordânia era uma presença árabe com relações oficiais com Israel. França e Itália trouxeram sua experiência de terreno libanês. A falha dessa primeira fórmula mostra, no entanto, que a busca por um equilíbrio teórico é dificultada por razões de potência reais.

« Zonas experimentais » dão ao controle internacional seu peso total

A batalha em torno do mecanismo não pode ser entendida sem o arquivo « zonas experimentais ». O princípio discutido baseia-se no progresso gradual. Numa determinada área, o exército libanês deve poder reforçar ou estabelecer a sua presença. Israel deve fazer uma retirada correspondente. Uma verificação internacional deve então ver a nova situação. Se a experiência for considerada satisfatória, o mesmo modelo poderia ser aplicado em outro lugar.

O Líbano quer avançar para novas áreas. Israel e os Estados Unidos solicitaram anteriormente a verificação dos resultados alcançados no primeiro setor. Esta diferença parece limitada, mas dá ao mecanismo de controle um poder considerável. Se a verificação for um pré-requisito para qualquer extensão, o organismo responsável por esta missão torna-se o guardião do calendário.

A primeira experiência diz respeito a sectores em torno de Frun e Srifa. Algumas partes de Zawtar Al Gharbiya também estão envolvidas nas discussões. A presença do exército libanês em grande parte destas áreas é um dos argumentos de Beirute para a continuação do processo. No entanto, o lado israelense quer obter mais validação antes de prosseguir para a próxima etapa.

A lógica de um mecanismo progressivo também é estudada no topo do estado libanês. O exército pode identificar pontos onde tem capacidade de implantação imediata. Israel faria então uma retirada limitada, possivelmente de uma localidade ou perímetro específico. Uma unidade libanesa entraria imediatamente na área, com supervisão internacional. O processo poderia então ser replicado. Esta fórmula visa impedir a criação de um vazio de segurança entre uma retirada israelita e a chegada das forças libanesas.

Este método responde a uma grande dificuldade política. Beirute procura retiradas sem esperar por uma solução abrangente de todas as questões contenciosas. Em vez disso, Israel associa as suas decisões a garantias de segurança mais amplas. A verificação internacional torna-se a ponte entre as duas abordagens. Mas também pode tornar-se um bloqueio se os critérios de avaliação continuarem a ser contestados.

Uma estrutura temporária que poderia tornar-se permanente

Outra fórmula está circulando para acompanhar essa transição. Seria criar uma estrutura temporária de segurança e negociação que reunisse o Líbano, Israel e o Comando Central dos Estados Unidos, com a participação de agentes de ligação internacionais. O objectivo seria manter um canal operacional após a retirada da Força Interina e impedir Israel de se encontrar sozinho em frente do exército libanês numa fronteira ainda instável.

No entanto, a natureza temporária do arranjo não tranquiliza completamente Beirute. Uma das principais preocupações é precisamente ver um mecanismo criado para gerir uma transição transformada numa arquitectura sustentável. O Líbano está preocupado com o facto de as funções de verificação absorverem gradualmente algumas das missões actualmente realizadas pela Força Internacional. Uma evolução desta natureza mudaria profundamente a natureza da presença estrangeira no Sul.

A Força Interina baseia-se num mandato das Nações Unidas. Tem legitimidade multilateral e composição internacional. Um mecanismo menor, fortemente dependente dos Estados Unidos e sujeito à aceitação israelense por seus participantes, operaria de acordo com uma lógica diferente. A questão não é, portanto, apenas uma da sua eficácia. Afecta o equilíbrio político do regime e o quadro em que as divergências seriam arbitradas.

É também por esta razão que a questão francesa se torna emblemática. Uma presença francesa num sistema multilateral clássico não tem o mesmo significado que uma presença sujeita à aprovação de Israel num mecanismo menor. O veto atual materializa essa transformação. O debate já não se concentra apenas no contributo de Paris para a segurança do Sul. Concentra-se na sua capacidade de participar no novo sistema de tomada de decisões.

86 deputados tentam impedir o vácuo

Diante desse desenvolvimento, uma mobilização parlamentar ocorreu no Líbano. Uma iniciativa apoiada por 86 deputados solicita uma revisão das condições e do calendário para a retirada da Força Interina. O raciocínio é simples: a missão internacional não deve desaparecer enquanto a ocupação israelita persistir e o Estado libanês não estiver em condições de exercer eficazmente a sua autoridade exclusiva em todo o território em causa.

Melhem Khalaf, Firas Hamdan, Najat Saliba e Adnan Trabulsi estão entre os deputados envolvidos. Uma nota legal foi dada ao cônsul grego Ignatios Panteleimon Papadimitriou. A aproximação a Atenas não é acidental. A Grécia exerce a presidência do Conselho de Segurança durante o mês de Outubro. Desta forma, os parlamentares querem trazer diretamente a questão do vazio de segurança para o fórum que poderia afetar o mandato internacional.

Kassem Hashem defende uma posição próxima. Considera ainda necessária uma presença internacional na sua forma actual ou numa nova configuração. O objectivo é manter um quadro internacional que acompanhe a aplicação da Resolução 1701 e evitar uma situação em que o exército libanês deva gerir uma linha de confronto apenas com Israel.

Por conseguinte, o debate vai além das divisões habituais sobre a Força Internacional. A questão imediata é o calendário. Mesmo aqueles a favor da ascensão do exército libanês devem ter em conta o tempo que leva para assumir todas as responsabilidades apenas no Sul. Entre a partida das forças internacionais e a consolidação da autoridade estatal, algumas semanas de vácuo poderiam ser suficientes para criar uma nova realidade militar.

Washington tem a chave do dispositivo

Nesta negociação, os Estados Unidos ocupam uma posição central. Washington está envolvido na busca da fórmula de verificação e desempenha um papel fundamental nas discussões com Israel. A escolha dos Estados para participar no mecanismo depende, portanto, em grande medida, do equilíbrio que os americanos querem estabelecer entre as exigências israelitas e as exigências libanesas.

Esta posição americana explica em parte a dificuldade francesa. Se a recusa veio apenas de Israel, Paris poderia procurar apoio americano para contornar isso. No entanto, as informações disponíveis revelam uma maior convergência face a um papel francês no mecanismo, tal como actualmente previsto. Esta situação reduz consideravelmente a margem de manobra de Beirute.

No entanto, o Líbano mantém várias alavancas. Pode salientar o carácter internacional do mecanismo, multiplicar as propostas dos países participantes e prosseguir a batalha no Conselho de Segurança para manter uma presença das Nações Unidas. Ele também pode usar o destacamento avançado do seu exército para exigir retiradas israelenses adicionais. Mas cada uma dessas alavancas depende, em algum momento, da validação internacional.

O futuro do Sul poderia assim ser decidido tanto na definição de procedimentos como nas discussões sobre princípios. Uma regra determinante que inspeccione uma área pode ter tanto efeito como um acordo sobre a retirada dessa área. Uma lista de países autorizados a participar pode redesenhar influências diplomáticas. Uma missão interina pode tornar-se sustentável se não houver alternativa.

O calendário israelense complica ainda mais a equação

As negociações estão finalmente a decorrer num contexto israelita particularmente sensível. As eleições são anunciadas para 27 de outubro. Ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu afirmou que Israel iria continuar a atingir Hezbollah no Líbano. A continuação das operações militares dificulta a construção de um mecanismo baseado na confiança e em medidas simultâneas.

Beirute pretende documentar a destruição no Sul. Mapas e imagens de operações israelenses poderiam ser apresentados como parte das discussões. O argumento libanês é que um mecanismo de segurança não pode ser estabilizado se a destruição continuar, se os habitantes permanecerem impedidos de regressar e se as condições de vida normais não forem restauradas.

A reunião militar deve, portanto, gerir simultaneamente as retiradas, o destacamento do exército, as armas, as zonas experimentais, a verificação e o futuro da presença internacional. A questão francesa está no coração desta arquitectura. Acima de tudo, revela que a pós-Força provisória já está a ser negociada antes de todas as partes chegarem a acordo sobre o que deveria realmente ser o seu sucesso.

Paris ainda não está permanentemente excluída de qualquer papel futuro. Roma não foi designada como sua substituição. O Azerbaijão não foi formalmente integrado no mecanismo. A composição final permanece aberta. Mas surge uma tendência: A França encontra agora um obstáculo onde a sua presença parecia natural. Se o mecanismo de verificação continuar a ser uma ferramenta limitada, tal permanecerá limitado. Se se tornar o centro operacional do sistema para gerir o Sul após a Força Provisória, o veto contra Paris marcará uma redistribuição muito mais profunda das influências em torno do Líbano.