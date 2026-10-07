Qlayaat: o primeiro calendário já deslizou, e novembro se torna o teste real de reabertura

A reabertura comercial do aeroporto de Qlayaat estava prevista para outubro, mas o primeiro calendário escorregou. Nawaf Salam agora define novembro como um novo objetivo. A pista já acolheu aeronaves, enquanto a segurança, o enquadramento jurídico, as operações e a logística permanecem no centro dos preparativos finais antes dos primeiros voos comerciais.

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Outubro deveria ser o mês do reinício; Não estará

Em 7 de outubro, Nawaf Salam estabeleceu um novo alvo: os voos comerciais estão programados para começar a partir do presidente René Moawad aeroporto em Qlayaat em novembro. Este anúncio assume outra dimensão quando é colocado na linha do tempo dos últimos meses. Em 6 de junho, o governo anunciou a reabertura do site, apresentando o projeto como decisão política, nacional e de desenvolvimento. O mês de outubro foi então selecionado para o início da atividade. O trabalho de atualização continuou durante o verão e a aeronave pousou na pista para verificar a disponibilidade. Em agosto, uma primeira aeronave da empresa a operar o aeroporto chegou mesmo a desembarcar em Qlayaat, uma fase preparatória para a partida civil parcial que ainda era esperada em outubro. Este calendário, em última análise, não foi mantido.

O atraso não é explicado por um problema de pista. O Ministro das Obras Públicas e Transportes, Fayez Rasamny, identificou duas outras categorias de processos: a segurança e os componentes jurídicos. Ele também descreveu um acompanhamento semanal envolvendo administrações, serviços de segurança e agências relevantes, com verificação das dimensões legal, técnica, operacional e logística. Em 6 de Outubro, recusou-se a fixar uma data exacta e indicou apenas que tencionava começar antes do final do ano, insistindo que o aeroporto não estaria aberto até que estivesse totalmente pronto, nomeadamente em termos de segurança e logística. Vinte e quatro horas depois, Salam apertou este calendário ao anunciar novembro. O caso mudou, portanto, no topo do executivo.

A reunião de 7 de Outubro mostra o que realmente resta para ser encerrado

A composição da reunião presidida por Salam é muito mais instrutiva do que uma fórmula geral sobre o desenvolvimento de Akkar. Em torno da mesa estavam Rasamny, o presidente da autoridade reguladora da aviação civil Mohammad Aziz, seu membro Rabih El Khatib, conselheiro do Ministro Hadi Moussa, o chefe da segurança do aeroporto Fadi Kfoury, o presidente e gerente geral do Aeroporto Internacional de Beirute Mohammad Choucair, o gerente geral de estradas e edifícios Pierre Maalouf, bem como Ziad El Mouna, ligado à empresa operacional, e outros funcionários. Ou seja, os atores presentes correspondem precisamente às questões que ainda impediam a abertura: regulação, direito, segurança, operação, infraestrutura e logística.

Esta não foi a primeira vez que estes funcionários foram reunidos em torno do caso. Em 11 de Setembro, a Comissão Parlamentar das Obras Públicas tinha ouvido Rasamny, representante do Tribunal de Contas, Mohammad Aziz, Pierre Maalouf, presidente do conselho de administração da empresa operacional Qlayaat, Ziad El Mouna, e do seu director-geral, Elie Sfeir, entre outros. A presença do Tribunal de Contas é particularmente interessante porque confirma que o caso não se limita à conformidade aeronáutica: a forma jurídica e financeira da operação é uma das questões que se seguem. Em 7 de outubro, quando Salam falou de uma « fase final », ele não descreveu um simples final do projeto. Ele descreve o encerramento simultâneo de vários arquivos administrativos que já moveram o primeiro calendário.

Uma empresa operadora já existe, o que altera a natureza do projeto

Um dos elementos que faltam em uma leitura superficial do arquivo é a existência de uma empresa operacional identificada. Já em Setembro, Ziad El Mouna foi apresentado como Presidente do seu Conselho de Administração e Elie Sfeir como Director-Geral. O desembarque em agosto de uma primeira aeronave desta empresa também mostra que o projeto tinha ido além da fase de intenções. Isso não significa que uma rede comercial regular estava pronta para começar: as fontes disponíveis ainda não listam as companhias aéreas que venderão bilhetes, destinos ou frequências. Mas a exploração já não é apenas um projecto que a administração tentaria confiar um dia a um operador.

As discussões anteriores sobre o modelo econômico do site também mostram que a exploração privada era vista como um elemento central. Um dossier de Maio refere-se a uma fórmula segundo a qual um operador operaria durante quatro anos, com uma quota de 10% das receitas anuais do Estado, bem como as responsabilidades de manutenção e aeronaves. Este esquema deve ser tratado com cautela: os elementos encontrados não permitem afirmar que esta fórmula precisa é hoje o contrato final em vigor, nem que todos os seus parâmetros foram mantidos. No entanto, revela o tipo de montagem estudada durante o ano e explica por que aspectos legais, financeiros e de controle público permanecem decisivos antes da abertura.

O ponto de bloqueio não é mais « podemos pousar um avião? »

Os ensaios de verão já mudaram a questão. A aeronave usou a pista e o primeiro avião operacional pousou em agosto. O problema, portanto, é que um dispositivo não pode pousar fisicamente em Qlayaat. Um aeroporto comercial deve poder fornecer toda uma rotação: chegada, segurança, movimentação de passageiros e bagagem, operações terrestres, coordenação com o controlo da aviação civil e partida. Foi esta cadeia que Rasamny designou quando falou dos requisitos técnicos, operacionais e logísticos que ainda precisam ser cumpridos.

A diferença explica a diferença entre a imagem de uma pista pronta e a ausência de voos programados. Uma infra-estrutura pode passar por um pouso de teste sem ainda ter todas as licenças ou procedimentos necessários para a operação comercial diária. O governo parece ter escolhido não abrir simbolicamente o site antes de fechar esses arquivos. Esta decisão é coerente com a frase repetida por Salam em 7 de Outubro: não deve ser feita qualquer aceleração ao custo das normas técnicas e de segurança. No entanto, torna o prazo de Novembro muito mais exigente, uma vez que a meta de Outubro não foi cumprida por estas razões.

Segurança não é um detalhe adicionado no último momento

A presença de Fadi Kfoury no dispositivo de preparação confirma que a segurança do aeroporto é uma das últimas fechaduras. Rasamny tinha explicitamente citado no dia anterior como uma das áreas em que a disponibilidade total tinha de ser verificada. Não se trata apenas de colocar agentes num terminal. A abertura de um aeroporto civil significa que as responsabilidades de controlo são definidas, o acesso é assegurado e os procedimentos são compatíveis com as normas de transporte aéreo. O corpus não fornece detalhes do pessoal, equipamento ou procedimentos de controle já instalados; Inventá-los daria uma falsa impressão de precisão.

O contexto libanês dá a esta questão um peso adicional. Um dos argumentos históricos dos defensores da Qlayaat é precisamente a necessidade de um aeroporto de retirada se a atividade de Beirute for interrompida. Jamal Khodr, presidente do comitê civil para o desenvolvimento e operação de Qlayaat, defendeu esta lógica de continuidade do transporte aéreo em maio. Um aeroporto concebido como uma solução de emergência deve poder operar em circunstâncias difíceis, não só durante uma abertura. A robustez do seu sistema de segurança faz, portanto, parte da sua razão de ser.

Qlayaat é oficialmente apresentado como um complemento para Beirute, não como seu rival

Um outro esclarecimento pode ser visto das declarações do ano. Mohammad El Hout, presidente da empresa nacional, saudou o lançamento do projeto ao afirmar que Qlayaat era um complemento ao transporte aéreo libanês e não competia com o aeroporto de Beirute. Essa distinção ilumina o modelo procurado. O Estado não parece estar a planear uma transferência de tráfego principal de Beirute para o Norte. Procura adicionar uma plataforma que possa atender diferentes necessidades e fornecer redundância ao sistema de ar.

Esta complementaridade pode assumir várias formas, mas nem todas estão ainda confirmadas. Um dossier de Agosto refere-se nomeadamente ao estudo da utilização do Qlayaat para acolher e transportar viajantes sírios, no âmbito de uma possível reorganização dos fluxos entre o Líbano e a Síria. Esta era uma opção de estudo, não uma linha comercial anunciada. A diferença é importante. O potencial do Qlayaat é real, mas o corpus ainda não permite publicar uma lista de destinos como se fosse decidido. O Governo tem hoje um calendário para a abertura; ainda não tornou público o programa comercial que dará o seu conteúdo a esta abertura.

O projecto está ligado a um plano muito mais vasto para o Norte

Salam não apresenta Qlayaat como uma infraestrutura isolada. Numa intervenção de Setembro, colocou-o numa visão mais ampla para o Norte e Akkar, incluindo o desenvolvimento do porto de Trípoli, o projecto ferroviário, a activação da zona económica especial e o papel do complexo Rachid Karami. Esta articulação é mais substancial do que a fórmula geral do « equilíbrio regional ». Indica que o governo está buscando criar vários pontos de conectividade no norte do país: ar, mar, terra e econômico. O projecto do porto de Trípoli e a recente integração dos portos libaneses numa rede ligada ao corredor Índia-Europa do Médio Oriente reforçam ainda mais esta lógica.

O sucesso de Qlayaat dependerá, portanto, em parte de sua capacidade de se encaixar neste conjunto. Um aeroporto com poucos voos permanecerá equipamento local. Um aeroporto ligado à logística, as necessidades económicas da Tripoli e da Akkar podem ter um efeito diferente. Mais uma vez, os números estão faltando: o corpus não fornece um estudo atualizado do número de empregos, tráfego esperado ou receitas. A forma correta de lidar com o caso não é fazer essas projeções, mas ver que o governo já definiu a arquitetura política em que deseja registrar o aeroporto.

O arquivo também tem uma história de promessas, o que explica a desconfiança local

Qlayaat não nasceu em 2026. O local foi inaugurado em 1949 e seu retorno a um serviço público regular tem sido reivindicado por anos. Talal El Merhebi recordou em junho que o projeto já era uma das prioridades de Rafic Hariri e considerou que o aeroporto tinha o espaço e capacidade para oferecer serviços comparáveis aos de Beirute. Jamal Khodr, por seu lado, salientou que a recuperação poderia apoiar o turismo, os transportes, os serviços e a exportação de produtos agrícolas. Essas declarações são as dos defensores do projeto; Expressam expectativas, não resultados já alcançados.

Ainda mais interessante é sua preocupação com a governança. Khodr tinha explicitamente solicitado um plano transparente e um concurso internacional baseado num modelo de parceria com o sector privado. Este pedido mostra que o debate local não se trata apenas de abertura. Abrange a forma como o aeroporto será operado, a transparência da instalação e a parte das receitas para o Estado. A posterior presença do Tribunal de Contas nas reuniões parlamentares confirma que esta questão não é um acessório. Para um projeto demorado, a qualidade do contrato de operação pesará quase tanto quanto a data do primeiro voo.

A mudança de outubro para novembro agora se torna um indicador político

O novo compromisso de Salam deve ser lido à luz deste primeiro atraso. Em junho, outubro foi o horizonte inicial. Em 6 de outubro, Rasamny explicou ainda que não podia dar uma data exata antes da disponibilidade total e estava simplesmente visando uma abertura antes do final do ano. Em 7 de outubro, o primeiro-ministro anunciou voos comerciais para o mês seguinte. Esta não é uma simples repetição. Salam aperta a janela e transforma novembro em um prazo político.

Se o aeroporto realmente abrir em novembro, o governo poderá argumentar que o adiamento de outubro foi o encerramento de segurança e arquivos jurídicos, não um impasse. Se Novembro passar sem voos comerciais, será necessário identificar o bloqueio restante: certificação, segurança, contrato operacional, logística ou falta de oferta comercial. Esta distinção será essencial para julgar o projecto. Um atraso adicional sem uma explicação precisa traria de volta a história dos anúncios não seguidos com efeito que tem acompanhado Qlayaat por anos.

O primeiro voo não será suficiente: teremos de olhar quem voa, onde e de acordo com qual modelo

O governo pode agora realizar uma inauguração. A questão económica começa depois. Um voo único não prova que um aeroporto tenha um modelo sustentável. A informação que ainda falta é precisamente a informação que lhe permitirá ser avaliada: identidade da empresa, destinos, frequência, política de preços, condições concedidas aos operadores e articulação com Beirute. As fontes disponíveis em 7 de Outubro não fornecem estas respostas. É a sua ausência, não a fraqueza editorial, que deve aparecer no artigo.

O arquivo Qlayaat é, portanto, mais avançado do que uma leitura limitada do anúncio do dia sugere, mas menos completo do que a fórmula « voos no próximo mês » sugere. Uma empresa operadora existe, dispositivos testaram o local, o primeiro calendário escorregou, comissões parlamentares examinaram a montagem e os gerentes de segurança, regulamentação e operação estão agora trabalhando na mesma sequência. Novembro será o momento em que estas partes terão finalmente de produzir um verdadeiro serviço comercial. Só então a Qlayaat deixará de ser um projecto de desenvolvimento recorrente para se tornar um aeroporto utilizado pelos viajantes.

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