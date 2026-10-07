Beirute e Trípoli no corredor Índia-Oriente Médio-Europa: uma porta aberta, ainda não uma estrada comercial

Beirute e Tripoli se juntam em Nova Deli uma plataforma de cooperação portuária ligada ao corredor Índia-Oriente Médio-Europa. Esta adesão oferece ao Líbano uma oportunidade logística estratégica, mas ainda não garante quaisquer fluxos comerciais, investimentos ou calendário operacional. Tudo dependerá agora das infra-estruturas, das reformas, das ligações regionais e dos projectos concretos.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O que foi realmente assinado em Nova Deli

A entrada dos portos de Beirute e Trípoli no « port club » ligado ao corredor econômico entre Índia, Oriente Médio e Europa foi apresentada no Líbano como um sucesso estratégico. O evento é real, mas seu escopo deve ser definido com precisão. Em Nova Deli, as administrações dos dois portos libaneses assinaram a declaração conjunta lançando uma plataforma de cooperação entre portos no eixo do corredor. O porto de Beirute foi representado pelo presidente do seu conselho de administração e gerente geral Marwan El Najjar, enquanto o porto de Trípoli foi representado pelo presidente do seu conselho de administração, Iskandar Bandali. O texto assinado não cria uma nova organização internacional com uma estrutura pesada. Estabelece um quadro aberto para o diálogo e a cooperação entre portos.

O conteúdo da declaração permite-lhe medir exactamente o passo dado. A cooperação deverá abranger as cadeias de conectividade e de fornecimento, a facilitação comercial e processual, a energia e a descarbonização, a digitalização e a interoperabilidade dos dados. O clube deve também permitir o intercâmbio de conhecimentos especializados e o lançamento de iniciativas ou projectos-piloto que possam ser alargados. Isto é importante para o Líbano, uma vez que Beirute e Trípoli estão agora presentes numa rede de discussão ligada a um dos principais projectos de conectividade entre a Ásia, o Golfo, o Mediterrâneo e a Europa. Mas esta adesão não significa que os contentores no corredor passem automaticamente pelas docas libanesas amanhã.

A questão não é exagerada: o Líbano ainda não é um passo operacional garantido

A distinção entre aderir ao clube do porto e tornar-se uma etapa do corredor é central. O corredor económico Índia-Oriente Médio-Europa baseia-se numa lógica de ligação entre vários modos de transporte e vários territórios. Para que um porto seja uma verdadeira fase operacional, os fluxos comerciais devem ser orientados, as infra-estruturas devem poder absorvê-los, as ligações terrestres e marítimas devem existir e os operadores económicos devem encontrar a rota competitiva. A Declaração de Nova Deli abre uma possibilidade; não garante essas condições. Não há provas no corpus de que já tenha sido atribuído um volume específico de bens a Beirute ou a Trípoli, de que seja decidida uma linha regular específica do corredor ou de que tenha sido acordado um calendário de exploração libanês.

Esta cautela é precisamente o que torna o acordo interessante. O Líbano tem um lugar em volta da mesa antes de conseguir um lugar definitivo no mapa logístico. Pode, portanto, usar esta fase para defender seus portos, apresentar suas capacidades e buscar investimentos. Joseph Aoun descreveu a adesão de importante acervo institucional e uma janela para fortalecer parcerias e desenvolver o setor logístico e comercial de acordo com as normas internacionais. Esta declaração presidencial exprime a ambição libanesa. Não deve ser confundido com uma decisão de outros parceiros de fazer do Líbano uma passagem obrigatória pelo corredor.

Por que Beirute ainda tem argumentos apesar das crises

O porto de Beirute mantém uma vantagem óbvia: é o principal porto do país e continua ligado à maior concentração económica e comercial libanesa. O seu papel histórico nas importações e exportações confere-lhe uma base de actividade existente. Para um corredor internacional, um porto não vale apenas a profundidade de suas docas ou o número de guindastes. É valorizado pelo ecossistema circundante: transitários, transportadores, alfândegas, entrepostos, bancos, seguros, serviços marítimos e acesso ao mercado. Beirute tem uma parte deste ambiente, embora a crise financeira, a explosão do porto e as disfunções institucionais tenham enfraquecido profundamente a sua atratividade.

A adesão ao clube pode, portanto, ser usada como alavanca para acelerar a atualização, em vez de coroar um sistema já pronto. As áreas de cooperação escolhidas em Nova Deli correspondem precisamente às fragilidades que precisam ser corrigidas: procedimentos, dados, conectividade e descarbonação. Um porto moderno deverá permitir aos operadores conhecer o estado de uma carga, transmitir documentos sem multiplicar as etapas físicas e coordenar as alfândegas, os terminais, os transportes terrestres e os navios. Se Beirute continuar dependente de procedimentos lentos ou fragmentados, a sua vantagem geográfica não será suficiente. O corredor competirá com as rotas, e as mercadorias primeiro escolherão a confiabilidade.

Trípoli oferece ao Líbano um segundo mapa logístico

A presença de Trípoli na mesma declaração é igualmente importante. Evita que o pedido libanês para a nova rede seja reduzido apenas ao porto de Beirute. Trípoli tem uma posição diferente, no norte do país, com uma proximidade particular com a Síria e eixos terrestres que poderiam, em um ambiente regional estabilizado, ligar a costa do Mediterrâneo ao interior. O porto também tem sido apresentado nos últimos anos como uma infraestrutura com margens de desenvolvimento. No entanto, o corpus não prevê um plano de investimento abrangente para quantificar a capacidade adicional necessária para o corredor. Seria, portanto, prematuro apresentar Trípoli como um futuro grande centro de trânsito já financiado.

O interesse estratégico reside na possível complementaridade. Beirute tem o principal ecossistema comercial; Trípoli pode oferecer espaço, uma posição norte e uma conexão potencial diferente para o interior. O Líbano pode assim defender uma oferta de dois portos em vez de um único local. Mas essa complementaridade só existirá se o Estado definir as funções de cada um. Dois portos concorrentes que buscam os mesmos fluxos com políticas diferentes podem dispersar o investimento. Pelo contrário, dois portos coordenados podem oferecer especializações e soluções de salvamento, o que constitui uma vantagem num corredor cuja resiliência é um dos objectivos declarados.

O corredor só faz sentido para o Líbano se as mercadorias puderem sair do porto rapidamente

O principal desafio pode estar fora dos portos. Um corredor económico não implica levar um navio para um cais. Deve permitir que os bens continuem a sua viagem. Para o Líbano, isto levanta a questão das estradas, fronteiras, ligações regionais e procedimentos aduaneiros. As fontes do corpus ainda não descrevem uma rede ferroviária ou terrestre libanesa especificamente financiada para o corredor. Por conseguinte, não permitem afirmar que é assegurada a continuidade logística. Trata-se de uma limitação importante: um porto bem sucedido pode tornar-se um beco sem saída se o frete permanecer bloqueado ou se o custo do transporte terrestre cancelar a sua vantagem marítima.

A situação regional acrescenta uma dificuldade. Qualquer ligação terrestre com o leste depende do ambiente sírio e das relações entre Estados. Guerras, sanções, controlos fronteiriços e riscos de segurança podem alterar a competitividade de uma rota em poucas semanas. É por isso que entrar no clube do porto é sobretudo uma oportunidade para preparar as normas necessárias. O Líbano pode melhorar os seus procedimentos mesmo antes de todos os eixos regionais estarem disponíveis. Se a situação geopolítica se abrir, será melhor colocado para capturar alguns dos fluxos.

Dados de digitalização: o pátio invisível que decidirá sobre competitividade

A Declaração de Nova Deli insiste na interoperabilidade dos dados. Este termo técnico esconde uma das questões mais importantes no comércio moderno. Um contentor que atravessa vários países gera documentos aduaneiros, manifestos, certificados, informações de segurança, facturas e dados logísticos. Se cada porta usa um sistema isolado, as mesmas informações devem ser inseridas várias vezes e os erros se multiplicam. Pelo contrário, a interoperabilidade visa permitir que os sistemas comuniquem. Para Beirute e Trípoli, a integração em tal rede pode tornar-se tão importante quanto comprar novos equipamentos.

O potencial benefício é concreto: reduzir os tempos de trânsito, melhorar a visibilidade das cargas e facilitar os controlos. Mas exige investimentos em TI, regras de proteção de dados e coordenação entre as administrações. As fontes ainda não fornecem um orçamento libanês para esta adaptação ou um calendário técnico pormenorizado. Por conseguinte, o clube cria um quadro no âmbito do qual estes projectos podem ser discutidos; Isso não significa que eles já estão realizados. O progresso real pode ser medido quando os operadores realmente usam procedimentos compatíveis com os de outros portos da rede.

Decarbonação e energia: um critério comercial, não só ambiental

O outro eixo escolhido pelo clube diz respeito à energia e à descarbonação. Isto pode parecer secundário para um país que está primeiro a tentar restaurar a sua infra-estrutura básica. No entanto, torna-se central na competição portuária. As cadeias logísticas internacionais buscam reduzir suas emissões, e os portos estão cada vez mais sendo avaliados quanto ao seu consumo de energia, eficiência de equipamentos e serviços oferecidos aos navios. Por conseguinte, um porto que pretenda integrar-se de forma sustentável num corredor internacional terá de modernizar o seu funcionamento energético juntamente com as suas docas e sistemas informáticos.

Para o Líbano, esta exigência pode transformar-se numa oportunidade se os investimentos relacionados com o corredor financiarem parte da modernização. Mas não há nada no corpus para anunciar valores já comprometidos com Beirute ou Trípoli nesta área. O objectivo do financiamento deve, portanto, ser separado. O clube indica a direção: as portas são mais integradas, mais digitais e menos carbono. O Líbano ainda precisa de converter este foco em projetos bancários capazes de atrair parceiros.

O Líbano entra num concurso regional em que a geografia já não é suficiente

Uma das armadilhas seria considerar que a posição do Líbano sobre o Mediterrâneo garante naturalmente o seu lugar. Corredores modernos são projetados para reduzir atrasos, custos e riscos. Eles podem contornar um país se outra estrada for mais confiável. A geografia dá ao Líbano um argumento, não um monopólio. Os portos da região também investem em terminais, logística, dados e conexões terrestres. Por conseguinte, a escolha final dos operadores dependerá menos das declarações políticas do que do desempenho real.

Esta competição torna a adesão ao clube útil precisamente porque expõe Beirute e Trípoli aos padrões de outros portos. O Líbano pode comparar os seus procedimentos, identificar atrasos e procurar projectos comuns. Mas também terá de aceitar uma lógica de resultados. O tempo de desembaraço aduaneiro, a fiabilidade dos serviços, os custos de gestão, a segurança e a continuidade dos negócios serão mais importantes do que o prestígio diplomático da assinatura.

O arquivo se cruza com outro projeto: tornar o Líbano uma plataforma para a energia iraquiana

O calendário da adesão é interessante porque Beirute está a trabalhar, juntamente com Bagdade, em projectos energéticos e logísticos. O Governo preparou medidas para permitir ao Líbano servir de plataforma de armazenagem e reexportação de petróleo bruto e de produtos petrolíferos iraquianos numa primeira fase. As discussões incidiram sobre estradas, passagens de fronteira, capacidade de armazenamento, segurança e procedimentos aduaneiros. Este projecto não é juridicamente idêntico ao corredor Índia-Europa do Médio Oriente, mas os dois dossiers convergem num ponto: assumem que o Líbano se torna um espaço de trânsito fiável.

Esta convergência pode reforçar o interesse de Trípoli e Beirute. Um país capaz de gerir fluxos de energia, bens e dados em procedimentos modernos pode recuperar uma função regional que ultrapassa o seu mercado interno. Mas também aumenta a exigência. Os parceiros estrangeiros analisarão a capacidade do Líbano para cumprir os seus compromissos, gerir as suas infra-estruturas e assegurar pagamentos. A dívida acumulada no mecanismo de combustível iraquiano recorda que a credibilidade logística e financeira estão ligadas.

O que o governo precisa agora: projetos, não apenas convites

O próximo passo deverá ser transformar a adesão institucional numa lista de projectos específicos. É necessário identificar os investimentos necessários em ambos os portos, os procedimentos a harmonizar, os sistemas digitais a ligar e as ligações terrestres a melhorar. Também é necessário determinar quais as funções que o Líbano quer oferecer ao corredor: transbordo, armazenamento, distribuição regional, serviços logísticos ou uma combinação de várias atividades. Sem uma estratégia nacional, cada porto corre o risco de procurar oportunidades separadamente sem criar uma oferta libanesa coerente.

O financiamento será o segundo teste. O corpus ainda não menciona um pacote de investimentos garantidos por membros do clube. Por conseguinte, os parceiros públicos ou privados terão de ser convencidos. Para tal, o Líbano terá de apresentar projectos com receitas previsíveis, regras estáveis e uma governação clara. Uma assinatura diplomática pode abrir portas; não substitui um modelo económico. É precisamente nesta fase que muitos dos grandes projectos regionais se transformam em infra-estruturas reais ou anúncios em papel.

Uma oportunidade rara, desde que você não confunda presença no mapa com fluxos reais

A entrada de Beirute e Trípoli no clube do porto é, portanto, um verdadeiro acervo. Coloca as infra-estruturas libanesas num quadro de cooperação directamente ligado a um projecto estratégico entre a Índia, o Médio Oriente e a Europa. Abre discussões sobre logística, procedimentos, energia e dados. Oferece igualmente ao Líbano a oportunidade de apresentar os seus portos aos parceiros que raciocinam à escala de canais comerciais inteiros. Seria um erro minimizar este passo.

Seria um erro equivalente apresentá-lo como a integração final do Líbano no corredor. Não estão ainda disponíveis volumes de carga garantidos, horários operacionais libaneses e financiamento global das infra-estruturas. O sucesso real começará quando os projetos-piloto forem lançados, os procedimentos estiverem conectados e os operadores realmente escolherão Beirute ou Trípoli para seus fluxos. O Líbano agora tem um bilhete de entrada. Ainda não provou que os seus portos podem tornar-se uma estrada e não apenas um ponto num mapa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews