Professores contratados: uma estadia solicitada no Líbano

A Comissão Parlamentar da Educação recomenda o adiamento da decisão 1513 e a manutenção dos contratos de professores. Sua intervenção de 4 de novembro também busca uma retomada dos cursos na escola pública secundária. Por trás dos limiares de 32 alunos por turma e 125 alunos por supervisor, o conflito relaciona-se com horas de trabalho, números e horários. Os dados disponíveis esclareceram o peso dos contratantes, mas não permitiram quantificar os postos de trabalho directamente afectados pelas medidas contestadas.

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Professores contratados no Líbano encontraram apoio para o Parlamento em seus braços com o Ministério da Educação. O conflito diz respeito à manutenção dos seus contratos, mas também à dimensão das aulas e à supervisão dos alunos. Reunião em 4 de novembro de 2026, na presença do Ministro Rima Karami, a Comissão da Educação recomenda que a decisão 1513 seja adiada em 28 de outubro. Ao mesmo tempo, ela convocou a Liga de Professores Públicos Secundários para retornar à sua greve. Este apelo continua a ser traduzido em decisões: a recomendação parlamentar não invalida a medida ministerial e a retomada dos cursos continua a ser confirmada.

Professores contratados no Líbano: preservação de contratos e horas

Presidida por Hassan Mourad, a comissão adoptou a sua recomendação por maioria dos seus membros. Ela pediu a retenção de contratos para professores contratados e auxiliares, conhecidos como « moustaane bihom ». O estudo do processo relevante não está concluído. Os deputados querem também que os professores que foram impedidos de dar aulas se juntem aos programas de ensino, com um serviço por hora segurado. Este pedido aplica-se àqueles que continuam a respeitar a sua presença administrativa nas instituições.

Para os professores pagos por hora, manter um contrato não é suficiente: ainda precisamos ter cursos para dar. Sua renda depende do serviço que recebem. Uma classe reagrupada, atribuição modificada ou nova distribuição de materiais pode reduzir este serviço sem que o contrato seja formalmente quebrado. É essa fragilidade que a recomendação parlamentar procura levar em conta, combinando a manutenção dos contratos com a garantia do horário de ensino.

O ano letivo já começou e os deputados procuram evitar um rompimento nas escolas. A sua recomendação baseia-se em contratos e serviços educativos, sem anunciar mandato geral ou uma nova escala salarial. O pagamento dos montantes devidos, outro pedido central dos contratantes, continua a ser processado.

Uma greve apoiada por 3.229 participantes votantes

A mediação ocorre no início do movimento anunciado na quarta-feira, 4 de novembro. No dia anterior, a Liga Secundária Pública havia confirmado seu compromisso de respeitar o voto das assembléias gerais. Dos 4.253 participantes, 3.229 escolheram a greve, ou cerca de 75,9%. Os oponentes eram 591 e os abstêmios 433.

O equilíbrio interno do poder é claro: os votos a favor excedem os dos opositores e dos abstêmios reunidos. No entanto, a real extensão da mobilização permanece mais difícil de medir: não há contagens nacionais verificadas de escolas secundárias fechadas ou professores de greve disponíveis.

A Liga abordou assim as discussões com um mandato maioritário das suas assembleias gerais. Para obter a retomada, a comissão pediu-lhe que reconsiderasse uma decisão tomada pelos próprios professores. As garantias da organização escolar serão, portanto, decisivas. Caberá ao representante sindical decidir, e depois às instituições organizar o regresso à classe.

Os contratantes e auxiliares representam quase 58%

O último boletim estatístico, dedicado ao ano 2024-2025, mostra o quanto a escola pública depende desses funcionários. No ensino público, o censo distingue 17.996 empreiteiros, 2.030 assistentes e 13.762 titulares. O total, juntamente com as outras categorias, é de 34.608 funcionários. Assim, apenas os contratantes representam cerca de 52%. Com auxiliares, sua participação subiu para 57,9%.

Em 2023-2024, seu peso era menor. O boletim anterior tinha 18.108 empreiteiros e 2.113 assistentes públicos de um total de 37.841. As duas categorias representaram cerca de 53,4 por cento. Seu peso relativo aumenta no próximo censo, apesar de uma ligeira diminuição no seu número. Este aumento da sua quota-parte deve-se, portanto, à evolução do número total de efectivos, em vez de um aumento do seu número.

O processo contratual afecta assim a maioria dos agentes inscritos no público. No entanto, estas estatísticas abrangem todo o sector, para além das únicas escolas secundárias envolvidas. Antes das medidas do Outono de 2026, não permitem contar o número de pessoas directamente afectadas por elas.

O mesmo boletim contém 294.726 estudantes do setor público, 50.171 dos quais no nível secundário. Mais uma vez, este é o número de alunos em um ano anterior, não o número de alunos que não estavam na escola em 4 de novembro. No entanto, dão a medida da rede escolar em que o conflito está envolvido. O lugar dos não titulares associa estreitamente as condições de emprego dos professores à continuidade dos cursos.

O limiar de 32 alunos no centro da discordância

Em especial, o litígio diz respeito à duplicação de classes. Em sua explicação de 30 de outubro, o Ministério apresenta um limiar de 32 estudantes, contra uma referência de 40 nas regras de procedimento. Ele afirmou que tinha levado em conta as propostas dos representantes do ensino médio e das direcções. A diferença é de oito alunos, um limiar 20% inferior a esta referência.

A Liga contesta esta apresentação. Seu chefe de relações de mídia, Hassan Khodr, lembrou que sua proposta era de 30 estudantes. Argumenta ainda que o limite máximo regulamentar de 40 não proibia a duplicação antes de o atingir. É tanto o limiar escolhido como a forma como é apresentado que se opõe a ambas as partes.

O ministério destaca o relaxamento dos 40 estudantes nos regulamentos. A Liga, por outro lado, julga os 32 alunos em sua inscrição de 30 anos e se recusa a ver a tradução de suas propostas lá. Por trás da aparente proximidade dos números, portanto, os dois lados não falam sobre o mesmo ponto de partida.

Nas instituições, a aplicação deste limiar também é contrária às realidades das salas: a sua dimensão, o número de pessoal presente e a necessidade de acompanhamento variam. As direcções pedem que sejam tidas em conta as capacidades materiais que transmitiram ao departamento. A escolha de manter ou consolidar uma divisão determina então o número de cursos a serem ministrados e as horas a serem distribuídas entre os professores.

Monitorização, outro ponto de atrito

A mesma divergência aparece no quadro administrativo e educacional do ensino médio. O ministério apresenta um supervisor para 125 estudantes em vez de 150. Ele também se referiu à possibilidade de adicionar 15 horas de vigilância conforme necessário e necessário. Apresenta estas disposições como uma adaptação do quadro regulamentar às necessidades das instituições.

Hassan Khodr se opõe a outra referência: decisão 1065, datada de 29 de agosto de 2026, que supostamente reteve um supervisor para cada 100 estudantes. A Liga invoca assim uma organização mais recente, que ainda considera aplicável e mais protetora. Este atraso explica o desafio a uma medida que o departamento apresenta como favorável.

Com um supervisor para 125 alunos em vez de 150, a carga teórica é reduzida em 25 alunos. Mas aumenta se mantivermos a referência sindical de 100. Para medir o impacto nos postos e horas de supervisão, seria necessário o número de alunos em cada escola, as regras de arredondamento, os serviços já distribuídos e as exceções concedidas.

Por conseguinte, a negociação deve clarificar a regra de referência, bem como as condições de aplicação. Na ausência de um balanço de cada estabelecimento, nem as economias esperadas nem uma eventual diminuição nacional do emprego podem ser quantificadas.

Direções pedem para considerar edifícios

Em uma abordagem a Rima Karami, diretores de escolas públicas de ensino médio pediram que os dados fossem usados como base para decisões. O seu memorando, publicado em 3 de Novembro, refere-se ao número de funcionários, ao número de salas, à sua dimensão e à sua capacidade de acolhimento. Apoia os objetivos da racionalização, ao mesmo tempo que pede um adiamento das mudanças que perturbam grupos já constituídos.

Os diretores também apontam que as funções dos supervisores são simultâneas. Trata-se de corredores, cursos, movimentos entre sessões e situações imprevistas. A distribuição dos espaços conta tanto quanto o número total de alunos. Dois edifícios com o mesmo pessoal podem ter necessidades diferentes se os seus pisos, acessos ou equipamentos estiverem dispersos.

O calendário reforça a dificuldade. As escolas secundárias já distribuíram estudantes, interromperam horários e iniciaram avaliações. A mudança de divisões nesta fase exige a retomada de várias destas operações em conjunto. É também por isso que os deputados insistem em que o ano lectivo tenha entrado no segundo mês. O restabelecimento desta organização mobiliza gestores e professores, com um custo de tempo de trabalho que não está necessariamente incluído numa rubrica orçamental.

Derrogações para pequenas classes

O Ministério também menciona exceções para classes cujos números permanecem abaixo dos mínimos legais. Ele cita 10 alunos para o jardim de infância, o terceiro ciclo do ensino básico e ensino médio. O mínimo anunciado para os dois primeiros ciclos é de 15 alunos. As situações geográficas, de segurança e sociais podem justificar a adaptação, assim como a existência ou não de um estabelecimento vizinho.

O terceiro ciclo corresponde aos anos da escola básica, antes do ensino médio. Há outra disposição para sua presença em algumas escolas secundárias. O Ministério afirma que não permite novas aberturas deste ciclo nas escolas de ensino médio que o solicitam para 2026-2027. Ele salientou, no entanto, que as situações anteriores permaneceram inalteradas para aquele ano.

A Liga tinha proposto um mínimo de sete estudantes. Para as pequenas divisões, a obtenção de uma derrogação pode decidir manter uma educação próxima, especialmente quando o agrupamento de alunos é difícil. Por conseguinte, as consequências dependem das autorizações concedidas localmente. Os mínimos nacionais não condenam todas estas classes ao encerramento, mas também não garantem a sua retenção.

A greve coloca um problema particular para os contratantes

Hamza Mansour, coordenador do movimento de professores contratuais, levantou outra dificuldade em 4 de novembro: dias sem curso podem resultar em uma perda de remuneração para esses funcionários. Solicita que a mobilização inclua explicitamente o aumento da taxa horária, dos pagamentos mensais e da liquidação das horas de Setembro e Outubro.

Na sua declaração, pediu a aplicação da Lei n.o 44 relativa ao aumento do tempo contratual. Ele descreve professores que continuam a financiar suas viagens, apesar de esperarem por pagamentos. Seu movimento denuncia essa expectativa sem fornecer um relato completo das dívidas do Estado às diversas categorias.

Os contratantes devem defender suas horas futuras enquanto aguardam o pagamento pelo trabalho já feito. Para as famílias em causa, a dificuldade é imediata. Apoiar o desafio dos agrupamentos pode significar desistir de novas horas pagas, enquanto os pagamentos anteriores estão esperando. Neste ponto, os titulares e não titulares não abordam a greve nas mesmas condições.

Por conseguinte, mesmo o acordo sobre a decisão 1513 deixaria em aberto a questão dos atrasos. A manutenção dos contratos e a organização dos cursos, no centro da recomendação parlamentar, deverão ser acompanhadas de decisões e prazos de pagamento para responder a todos os pedidos.

Promessas de revisão, decisões ainda aguardadas

O relator da comissão, Edgard Traboulsi, indicou após a reunião que tinha solicitado a suspensão das decisões impugnadas. Ele informou que o ministro prometeu revê-los e ter em conta as exceções. O deputado refere-se a uma promessa de revisão, sem anunciar uma decisão ministerial de adiamento.

Para apreciar as consequências das medidas contestadas, o número de contratantes terá de ser conciliado com o serviço semanal prestado a cada uma delas. As necessidades diferem de acordo com as disciplinas e as instituições: um pessoal nacional não permite saber que horas podem ser transferidas ou para que professores.

O número exato de contratos envolvidos, as horas que podem mudar e o custo orçamental de mantê-los continuam a ser especificados. A maioria das instalações aguarda instruções sobre as regras a manter, as situações a rever e os serviços baseados no tempo a garantir. A resposta da Liga ao apelo parlamentar decidirá, por sua vez, as condições para uma retomada dos cursos.

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