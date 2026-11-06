Berri defende a resolução 1701 perante o Embaixador da UE

Nabih Berri defendeu na sexta-feira a resolução 1701 perante Sandra De Waele, embaixadora da UE. O Presidente do Parlamento apresenta este texto como uma garantia dos direitos territoriais do Líbano e da UNIFIL como seu instrumento operacional, enquanto a soberania, a retirada e a autoridade estatal israelitas continuam hoje estreitamente ligadas.

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Nabih Berri reafirmou o seu empenhamento na resolução 1701 do Conselho de Segurança numa reunião com a Embaixadora da UE no Líbano, Sandra De Waele, na sexta-feira, 6 de Novembro de 2026. O Presidente do Parlamento apresenta-a como garantia jurídica do direito do Líbano de recuperar todo o seu território até às fronteiras internacionalmente reconhecidas.

A reunião foi realizada em Ain al-Tinah. Segundo relatório publicado pelo Líbano DebateOs intercâmbios incidiram sobre a situação no Líbano e na região, incluindo a evolução política e militar no Sul.

UNIFIL no centro da implementação

O Presidente da Câmara associou esta referência jurídica ao papel da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Descreveu a UNIFIL como o quadro operacional para a implementação de todas as disposições da resolução. Esta posição, também referida por Naharnetassim, liga a reivindicação territorial libanesa à manutenção de um mecanismo da onu no terreno.

O relatório não apresenta qualquer declaração de Sandra De Waele nem qualquer novo acordo com a União Europeia.

Um texto que liga soberania e autoridade estatal

Adoptado em 11 de Agosto de 2006, o resolução 1701 estabeleceu o quadro para a cessação das hostilidades na sequência da guerra desse Verão. Reafirma a integridade territorial, a soberania e a independência política do Líbano. Prevê igualmente a extensão da autoridade governamental a todo o território.

O texto combina vários requisitos: o respeito pela Linha Azul, o destacamento do exército libanês no Sul com o apoio da UNIFIL e a ausência, entre os Litani e esta linha, de armas ou de pessoal armado que não seja o do Estado e da força das Nações Unidas. A Linha Azul é uma linha de retirada identificada pelas Nações Unidas, não uma fronteira internacional permanentemente delimitada.

A missão da UNIFIL inclui apoiar a implementação desta resolução, acompanhar a situação e informar sobre as suas violações, de acordo com o apresentação do seu mandatoA insistência de Nabih Berri em seu papel relaciona-se, assim, com os meios de aplicação do texto, bem como seu valor jurídico.

Voltando a esta referência perante o Embaixador Europeu, o Presidente da Câmara defende uma articulação precisa: a restituição dos territórios reclamados pelo Líbano e a plena aplicação de um quadro internacional que também abrange o exercício da autoridade soberana do Estado.

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